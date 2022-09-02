В Минюсте объяснили, почему дают гражданство Грузии россиянам

В 2022 году гражданство Грузии получили 728 граждан России и во всех случаях это происходило «по праву крови», заявляет Агентство развития государственных сервисов Минюста.

«Президент Грузии предоставила гражданство только 728 лицам, которые по происхождению – из Грузии и одновременно удовлетворяют установленные законом требования об уровне знания основ государственного языка, истории Грузии и основных прав», - сообщили в ведомстве.

Число отказов гражданам РФ почти в три с половиной раза больше положительных решений. Всего с начала года заявления на предоставление гражданства Грузии подали 3 265 заявлений. Из них 2 537 отклонили, пишет агентство «Новости-Грузия».

В Минюсте сделали разъяснения в ответ на отчет «Института развития свободы информации» (IDFI). Как указали в НПО, на граждан РФ приходится 72% случаев предоставления гражданства Грузии, которые не связаны с восстановлением гражданства. В 2018-2022 годах гражданство Грузии получили 6 075 граждан России.