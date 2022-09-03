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В Цхинвали прошла акция в память о жертвах теракта в Беслане
В столице самопровозглашенной республики Южная Осетия прошла траурная акция в память о погибших во время теракта в школе №1 в Беслане.
Утром первого сентября 2004 года, во время праздничной линейки, отряд террористов захватил школу и в течение трех дней удерживал в заложниках 1128 человек. Жертвами трагедии стали 334 человека, из которых 186 – дети.
На памятную акцию на Соборной площади у храма Рождества Пресвятой Богородицы в Цхинвали собрались сотни людей, среди них премьер республики Константин Джуссоев, глава МИД Ахсар Джиоев и другие представители власти, российский посол в Южной Осетии Марат Кулахметов, представители общественности, а также учащиеся старших классов школ, педагоги.
Со слезами на глазах люди приносили воду, цветы, игрушки и конфеты к обелиску «Скорбящий ангел». В память о жертвах теракта была объявлена минута молчания, после чего в небо запустили 334 белых воздушных шара по числу погибших в теракте, пишет информагентство «Рес». В 16:00 во всех храмах Южной Осетии пройдут заупокойные службы.
В знак солидарности с жертвами Бесланской трагедии и их родственниками, учебный год в Южной Осетии уже пять лет начинается 5 сентября. Решение о переносе Дня знаний было принято в 2018 году на педагогической конференции.
Другие новости дня
Бывший президент Кыргызстана назначена послом ООН в Афганистане
Экс-президент Кыргызстана Роза Отунбаева назначена новым спецпредставителем ООН в Афганистане, – сообщает RFERL.
72-летняя Отунбаева заменит канадку Дебору Лайонс, которая ушла в отставку в середине июня, говорится в заявлении Организации Объединенных Наций. Отунбаева вступает в должность на фоне резкого ограничения прав женщин в Афганистане, которое произошло после возвращения талибов к власти в августе 2021 года.
В настоящее время Отунбаева входит в состав консультативного органа ООН по предотвращению конфликтов и руководит фондом «Инициатива Розы Отунбаевой» в Кыргызстане.
- Роза Отунбаева исполняла обязанности президента Кыргызстана с 2010 по 2011 год, после того как президент Курманбек Бакиев был свергнут в результате кровопролитного восстания. Отунбаева также многократно занимала пост министра иностранных дел Кыргызстана и на протяжении нескольких лет была депутатом парламента.
- В Афганистане после прихода к власти талибов начался гуманитарный и экономический кризис. Новое правительство до сих пор официально не признано ни одним государством мира.
В Грузии ужесточаются штрафы за превышение скорости
МВД Грузии выступает с законодательной инициативой по увеличению штрафов за превышение скорости. Новый законодательный пакет будет представлен на заседании бюро 5 сентября, сообщает Общественный вещатель.
Согласно изменениям, ужесточаются действующие санкции за превышение скорости – если водитель превысит скорость более чем на 40 км/ч, вместо 150 лари он будет оштрафован на 300 лари.
Согласно изменениям, санкция ужесточается, если превышение скорости привело к возникновению аварийной ситуации, что влечет за собой штраф в размере 400 лари вместо 300 лари, а также если превышение скорости привело к легкому повреждению транспортного средства, груза, дороги, дорожной или другой постройки, а также имущества или тела человека, штраф составит 600 лари вместо 500 лари.
Вместе с тем, превышение скорости лицом, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки в пределах административных границ муниципалитета, междугородние регулярные пассажирские перевозки или международные регулярные пассажирские перевозки, установленные международными договорами, повлечет штраф в размере 400 лари вместо 300 лари.
Также наказуемо будет умышленное пускание в занос транспортного средства или выполнение кругового вращения путем скольжения - т.н. дрифт. Это действие повлечет за собой штраф в размере 300 лари. В законопроекте говорится, что если данное действие повлекло за собой легкий ущерб транспортному средству, грузу, дороге, дорожной или другой постройке, имуществу или телу человека, это повлечет штраф нарушителя в размере 500 лари.
В законопроекте уточняется, что в случае совершения данного действия во время участия в спортивном мероприятии, проводимом в соответствии с законом, лицо не будет привлекаться к ответственности.
Россия «обеспокоена» отсутствием виз США для участия в Генассамблее ООН
Ни один из 56 российских дипломатов, планирующих принять участие в дебатах Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, не получил въездную визу в США. В том числе документы не предоставлены министру иностранных дел Сергею Лаврову. Об этом сообщил постоянный представитель России в ООН Василий Небензя, пишет Reuters.
«Это тем более тревожно, что в течение последних нескольких месяцев власти США постоянно отказывают во въездных визах ряду российских делегатов, которых мы отправляем участвовать в официальных мероприятиях ООН», – говорится в официально письме Небензи адресованном Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу.
Небензя сказал, что заявления на получение визы были поданы в посольство США в Москве. Как сообщил представитель миссии США при ООН, Соединенные Штаты неоднократно напоминали всем странам, что «заявки нужно подавать как можно раньше», чтобы было время на их обработку.
«Это особенно важно из-за необоснованных действий России против нашего посольства, включая принудительное увольнение персонала – это серьезно ограничило наш штат и, следовательно, наши возможности по обработке виз», - сказал Reuters американский чиновник на условиях анонимности.
Ранее США не смог посетить глава МВД России Владимир Колокольцев — ему не выдали визу для участия в саммите начальников полиции ООН в Нью-Йорке, который проходил с 30 августа по 1 сентября.
- Согласно «соглашению о штаб-квартире» ООН от 1947 года, Соединенные Штаты, как правило, обязаны предоставлять иностранным дипломатам доступ на мероприятия ООН. Но Вашингтон заявляет, что может отказать в выдаче виз по причинам «безопасности, терроризма и внешней политики».
В Москве проходит церемония прощания с Михаилом Горбачевым
В Колонном зале Дома союзов в Москве проходит церемония прощания с первым и единственным президентом СССР Михаилом Горбачевым. Он умер 30 августа на 92-м году жизни после продолжительной болезни.
Очередь из желающих возложить цветы и попрощаться с последним генеральным секретарем ЦК КПСС выстроилась от Большого театра. Интерфакс сообщил, что на церемонию приехал зампредседатель Совета безопасности России Дмитрий Медведев, а также певица Алла Пугачева.
Президент России Владимир Путин, как сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, не сможет присутствовать на похоронах, так как улетел в Калининград в соответствии с рабочим графиком. Путин якобы попрощался с Михаилом Горбачевым в морге.
Из лидеров стран Запада церемонию планирует посетить лишь премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Об этом сообщил AFP.
Другие европейские страны ранее заявили, что не отправят представителей своих правительств на похороны Михаила Горбачева. Их будут представлять послы и другие дипломаты.
Госдепартамент США в пятницу сообщил, что Соединенные Штаты на прощании с Горбачевым будет представлять посол в Москве Джон Салливан.
После церемонии прощания в Колонном зале Михаила Горбачева похоронят на Новодевичьем кладбище.
- Горбачев, имя которого связано с политикой перестройки, способствовавшей демократическим переменам в СССР и завершившейся его распадом, умер 30 августа на 92-м году жизни. Многие западные лидеры и общественные деятели отметили роль Горбачева в мирном завершении холодной войны, его приверженность гуманистическим идеалам. Комментарии представителей российских властей о кончине Горбачева были сдержанными.
Жителя села в центральной Грузии задержали за поджог шести домов
Прокуратура предъявила обвинение жителю Карельского района Грузии, из-за которого сгорело шесть домов стоимостью 300 тысяч лари (около 100 тысяч долларов), хозяйственные постройки и фруктовые сады, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Как выясняется из материалов дела, житель села Элбакианткари 28 августа в пьяном виде развел костер во дворе своего дома, чтобы сжечь мусор и отходы. Несмотря на то, что односельчане просили его потушить костер и предупреждали, что огонь может перекинуться на соседей, мужчина просто прогнал советчиков. В итоге пожар все-таки возник и распространился на большую территорию.
Полиция задержала виновника в тот же день и уже отправила в предварительное заключение. Ему предъявлено обвинение по статье 187 Уголовного кодекса Грузии «Порча, уничтожение, поджог чужого имущества, повлекшие тяжкие последствия». Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от шести до десяти лет.
В Южной Осетии обсудили вопрос увековечивания памяти Алана Чочиева
Вопрос увековечивания памяти и организации похорон основоположника государственности самопровозглашенной республики Южная Осетия Алана Чочиева обсудили накануне в медиа-центре «Ир» с участием представителей общественности, депутатов, журналистов.
«Собравшиеся высказались за скорейшее создание в Южной Осетии государственной комиссии по организации похорон видного политического деятеля», - сообщается в телеграмм-канале медиа-центра.
Было принято решение обратиться к властям республики с рядом предположений по организации траурных мероприятий. Они включают мероприятия до и после похорон, ежегодные мероприятия, а также инициирование правовой реабилитации Алана Чочиева, пишет информагентство «Рес».
Политический и общественный деятель, доктор исторических наук, лидер национального движения «Адамон Ныхас», создатель современного югоосетинского флага Алан Чочиев скончался 22 августа в Германии, дата, когда доставят его прах в Южную Осетию, пока неизвестна.
Баку осуждает визит секретаря Совбеза Армении в Степанакерт
МИД Азербайджана осудил вчерашний визит секретаря Совета безопасности Армении Армена Григоряна в Степанакерт, заявив, что он является «очередной провокацией со стороны Армении» и «наносит ущерб попыткам нормализации отношений между двумя государствами».
Согласно заявлению, «этот незаконный шаг, целенаправленно предпринятый армянским официальным лицом сразу после очередной встречи лидеров Азербайджана и Армении в Брюсселе, не только бросает тень на достигнутые в ходе встречи договоренности, но и наглядно демонстрирует неискренность армянской стороны в процессе нормализации».
«Этот незаконный визит показывает, что заявления Армении о том, что она не имеет территориальных претензий к Азербайджану и принимает принципы суверенитета и государственных границ, далеки от искренности. Это также является неуважением со стороны официального Еревана к усилиям международных посредников. Мы решительно осуждаем провокационный шаг официального лица Армении и подчеркиваем, что на любые шаги, предпринятые против территориальной целостности Азербайджана в рамках международных границ, будут дан ответ», - цитирует заявление МИД Азербайджана информагентство АПА.
По информации Радио Азатутюн, по случаю Дня независимости самопровозглашенного Нагорного Карабаха, который отмечался 2 сентября, официальный Ереван не отправлял делегацию в Степанакерт, а в конце дня Армен Григорян сообщил в своем посте в Facebook, что посетил братский мемориал-пантеон Степанакерта и возложил к нему цветы.
Тело погибшего в Украине грузинского добровольца Гелы Гогия доставили на родину
Тело грузинского добровольца Гелы Гогия, погибшего в Украине, на рассвете было доставлено на родину, сообщает Общественный вещатель Грузии. Члены семьи, родственники и граждане, собравшиеся в Тбилисском международном аэропорту, почтили память грузинского бойца.
Гела Гогия воевал в городе Краматорске. По словам его родственников, он и его соратники попали под ракетный обстрел 26 августа. От полученных ранений Гогия скончался, несколько бойцов получили ранения. Гела Гогия был участником войны в Абхазии. Последние годы он жил в Украине и с первого дня воевал против российских войск.
Утром тело грузинского бойца доставят в церковь Кашвети, а затем перевезут и похоронят во вторник в родном Сенаки.
После 24 февраля на войне в Украине погибло 19 грузинских бойцов.
Минкульт Грузии отрицает причастность к отмене концертов Галкина и Макаревича
Министерство культуры Грузии утверждает, что не имеет отношения к отмене концертов в Тбилиси Галкина и Макаревича.
На днях стало известно о том, что Тбилисский Дворец спорта отказал в проведении концертов российским артистам - Максиму Галкину, группе «Машина времени» и Валерию Меладзе. Причиной назывались ремонтные работы.
Между тем в СМИ появилась версия о том, что власти по политическим причинам отказали в проведении концертов этих артистов, пишет агентство «Новости-Грузия». В Министерстве культуры, спорта и молодежи Грузии такой вывод назвали «ложью». Там пояснили, что не могли запретить концерты в старом Дворце спорта, так как не управляют этим объектом.
«Старый Дворец спорта уже много лет находится в частной собственности», вопрос проведения концерта в собственности частной компании «выходит за рамки компетенции министерства», - подчеркивают в ведомстве.
В Тбилиси также есть новый Дворец спорта, который находится в управлении министерства - в настоящее время там проходит чемпионат Европы по баскетболу. «Организаторы вышеупомянутых концертов не связывались с новым Дворцом спорта. Новый Дворец спорта в Тбилиси открылся грандиозным благотворительным концертом, посвященным Украине. Соответственно, любые попытки создать скандал вокруг министерства культуры и манипулировать этой острой темой бесперспективны», - сказано в сообщении.
С открытым письмом к министерству культуры Грузии накануне обратился сервис продажи билетов Biletebi.ge. Там не сомневаются в том, что концерты российских артистов в Тбилиси отменяют по политическим причинам.
«Невероятно, что частная организация по собственной инициативе отказывается от доходов и идет на такой репутационный ущерб. Очевидно, это произошло в политическом контексте. Блокируются артисты (Макаревич, Галкин), которые открыто поддерживают Украину и которых поддерживают украинцы», – сказано в письме.
«Если мы боимся, что в России кто-то расстроится, если частная компания впустит российских оппозиционных артистов, то каким будет следующий шаг? Запретим и Facebook?» – добавляют авторы.
Как отмечается, на все три шоу организаторы уже продали тысячи билетов. Решение об их отмене авторы заявления называют «контрольным выстрелом в концертную индустрию» страны.
Западные лидеры не приедут на похороны Горбачева
Страны Запада не отправят представителей своих правительств на похороны Михаила Горбачева, которые пройдут 3 сентября. Их будут представлять послы и другие дипломаты.
Как отмечает DW, на похоронах бывшего президента СССР не будет ни одного европейского лидера. Госдепартамент США в пятницу заявил, что Соединенные Штаты на прощании с Горбачевым будет представлять посол в Москве Джон Салливан.
После российского вторжения в Украину в феврале 2022 года было приостановлено авиасообщение между странами Запада и Россией, стороны ввели персональные санкции против многих высокопоставленных политиков. Россия не направляла официальные приглашения западным лидерам посетить похороны. Именно отсутствием приглашения обосновал свое решение не участвовать в прощании, например, канцлер Германии Олаф Шольц.
Президент России Владимир Путин также не придет на прощание - его пресс-секретарь Дмитрий Песков сказал, что этого не позволит график. По словам Пескова, государство участвует в организации похорон, в частности, обеспечит почетный караул. Однако о полноформатных государственных похоронах речь не идет.
Прощание пройдет в Колонном зале Дома союзов, после чего Михаила Горбачева похоронят на Новодевичьем кладбище.
Горбачев, имя которого связано с политикой перестройки, способствовавшей демократическим переменам в СССР и завершившейся его распадом, умер 30 августа на 92-м году жизни. Многие западные лидеры и общественные деятели отметили роль Горбачева в мирном завершении холодной войны, его приверженность гуманистическим идеалам. Комментарии представителей российских властей о кончине Горбачева были сдержанными.
Посол Евросоюза в России покинул свой пост
Посол Евросоюза в России Маркус Эдерер покинул свой пост 1 сентября 2022 года. Об этом он сообщил в интервью телеканалу RTVI, которое было опубликовано в пятницу, 2 сентября.
Причины ухода Эдерер не уточнил. «Я покидаю свой пост со спокойной душой. Думаю, я сделал то, что я мог», – сказал он. В должности посла Евросоюза в России он проработал почти пять лет.
Подводя итоги своей работы, Эдерер отметил усилия по студенческому обмену и включению России в сообщество по борьбе с изменением климата. Также он намекнул на «маленькие успехи», о которых не стал подробно рассказывать, опасаясь создать для них угрозу.
Кроме того, Эдерер подчеркнул, что важна и европейская поддержка гражданского общества в России. «Мы пытались поддерживать пространство, которое власть все больше ограничивала, мы старались сохранять его открытым», – сказал Эдерер, уточнив, что речь идет о возможности выражать любое мнение.
Кто сменит Эдерера на посту посла Евросоюза в России, пока неизвестно.
Столице Казахстана предложили вернуть прежнее название – Астана
Группа депутатов Мажилиса – нижней палаты парламента Казахстана – предложила вернуть столице страны прежнее название – Астана. Сейчас она называется Нур-Султан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление депутатов.
В марте 2019 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев своим указом переименовал Астану в Нур-Султан в честь своего предшественника Нурсултана Назарбаева.
«Считаем неправильным, когда при жизни человека его именем называется город. К тому же народ не принял новое название столицы», – говорится в заявлении депутатов. По их мнению, вернуть прежнее название будет «исторически справедливым» решением.
В 1998 году название «Астана» предложил Нурсултан Назарбаев – следовательно его вклад «в становление и развитие главного города страны» будет учтен, считают депутаты.
- Нур-Султан, ранее называвшийся Астана (от казахского «астана» – столица), Акмола, Целиноград, Акмолинск, стал столицей Казахстана в 1997 году. Назарбаев перенес ее из Алматы – крупнейшего города Казахстана по численности населения.
- В январе 2022 года в Казахстане прошли массовые протесты, первоначально с требованием снижения цен на топливо. Впоследствии к ним добавились и политические лозунги. Одним из популярных стал «Шал, кет!» («Старик, уходи!») – требование ухода Назарбаева из власти.
- После январских протестов несколько человек, близких к Назарбаеву, были сняты с должностей, а сам Назарбаев покинул пост главы Совета безопасности Казахстана и должность председателя правящей партии «Нур-Отан». Оба поста занял президент Токаев.
- Летом 2022 года в Казахстане прошел референдум по поправкам к Конституции. Изменения в основном законе поддержали более 77% граждан. В результате среди прочего из текста Конституции убрали все упоминания Назарбаева как лидера нации, или елбасы.
Siemens не нашла технических причин для остановки «Северного потока»
Утечка масла, на которую ссылается российский концерн «Газпром», не может служить технической причиной для прекращения эксплуатации газопровода «Северный поток». Об этом пишет DW со ссылкой на немецкую компанию Siemens Energy.
«Такие утечки обычно не влияют на работу турбин и могут быть устранены на месте», – уточняют в компании, называя подобные операции по устранению неполадок «рутинными».
В прошлом возникновение такого рода проблем не приводило к прекращению эксплуатации, подчеркивается в заявлении. Siemens Energy заявила о готовности принять участие в технических работах, если это необходимо. Компания также отметила, что на компрессорной станции «Портовая» есть дополнительные турбины, с помощью которых можно возобновить подачу газа.
- Эксплуатация газопровода из России в Германию была остановлена 31 августа, как утверждалось в заявлении «Газпрома», на плановое техобслуживание. Он должен был вновь заработать – хотя и на 20 процентов мощности – 3 сентября. Но накануне компания сообщила о предостережении Ростехнадзора. В нем говорится, что обнаруженные неисправности (утечка масла на компрессорной станции «Портовая») не позволяют обеспечить безопасную безаварийную эксплуатацию газотурбинного двигателя.
- Газопровод остановлен на фоне резкого обострения отношений между Россией и странами Запада в связи с российским вторжением в Украину. 2 сентября министры финансов стран G7 приняли декларацию, в которой говорится о намерении ограничить предельные закупочные цены на российскую нефть.
Похищенные у жителей Мариуполя телефоны обнаружили в Чечне
Владельцы похищенных телефонов в оккупированном Мариуполе запеленговали свои гаджеты в магазине электроники в столице Чечни. Их у местных жителей силой забрали бойцы кадыровских подразделений, сообщают представители Вооруженных сил Украины.
На одном из видео на канале Центра стратегических коммуникаций ВСУ приложение по установлению местонахождения устройства показывает локацию в самом центре Грозного по адресу ул. Мира 71А. Расположение другого смартфона показывается по улице Дружбы в частном секторе на окраине города.
По данным украинских СМИ, мариупольцы пожаловались на хищение 17 телефонов.
Ранее Кавказ.Реалии сообщал, что украденную в украинском Мелитополе сельхозтехнику обнаружили в чеченском селе Закан-юрт недалеко от Грозного. СМИ отмечали, в этом селе родился глава правительства Чечни Муслим Хучиев и его брат Тамерлан Хучиев, который ранее был исполнительным директором фонда имени Ахмата Кадырова.
- В телеграм-канале главы Чечни ранее было опубликовано, а затем удалено видео раздачи «гуманитарной помощи» от фонда имени Ахмата Кадырова. Эксперты обратили внимание, что продукты на видеозаписи украинские. По мнению журналиста-расследователя Христо Грозева, это свидетельствует о том, что кадыровцы раздавали жителям Мариуполя награбленные продукты.
Минобороны РФ предложило давать воевавшим в Украине землю в Крыму и под Москвой
Министерство обороны Российской Федерации предложило выдавать военным и сотрудникам других структур, отмеченным наградами за участие в войне в Украине, земельные участки в Крыму и в Подмосковье. Проект указа опубликован на портале правовой информации.
В документе органам исполнительной власти Московской области, города Севастополя и Республики Крым рекомендуется «принять законодательные акты, устанавливающие право граждан на получение земельных участков в собственность бесплатно».
По замыслу Минобороны, право на участки должно предоставляться обладателям государственных наград и знаков отличия, за заслуги, проявленные в ходе «спецоперации» (так в России требуют называть войну) и ветеранам боевых действий.
- После начала войны в России расширили список лиц, которые могут быть признаны участниками боевых действий. Помимо самих военных, это сотрудники ФСБ, «отражавшие вооруженные провокации», и гражданские специалисты - например, врачи и строители, выполнявшие задания в Украине, уточняет «Медиазона».
- На всех участников боевых действий в Украине распространяется действие закона «О ветеранах» и соответствующие льготы: налоговые, транспортные, земельные, жилищные меры социальной поддержки, а также льготы по оплате жилья, включая съемное, и коммунальных платежей. Российские вузы с этого года начинают принимать детей участников боевых действий по специальной квоте без вступительных экзаменов.
Андрея Макаревича и Михаила Шаца признали «иноагентами»
Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич вошел в список физических лиц-«иноагентов», который был обновлен Минюстом России вечером в пятницу. Обновлен и реестр СМИ-«иноагентов», среди включенных в него - главный редактор «Новой газеты.Европа» Кирилл Мартынов, шоумен Михаил Шац и сотрудничающий с Радио Свобода журналист и политолог Сергей Медведев.
В реестр СМИ-«иноагентов» внесены также журналист Сергей Лойко, оппозиционный политик Юлия Галямина, Кирилл Федоров (по всей видимости, речь идет об ЛГБТ-активисте из Петербурга). Физлицами-«иноагентами» признаны украинский журналист Дмитрий Гордон, журналистка Катерина Гордеева, бизнесмен и меценат Борис Зимин, политолог Федор Крашенинников, соратник Алексея Навального Иван Жданов. Практически все включенные в список выступили против российского вторжения в Украину.
В реестре СМИ-«иноагентов», куда могут вносить и физических лиц, сейчас более 150 человек и организаций. В недавно открытом реестре физлиц-«иноагентов» теперь 19 человек. Признание так называемым иностранным агентом накладывает на организации и людей ряд ограничений и требований, за неисполнение которых может грозить преследование вплоть до уголовного. Российские власти активно пополняют реестры в последние несколько лет, включая в них главным образом своих оппонентов или независимых гражданских активистов и журналистов. СМИ-иноагентами были ранее признаны Радио Свобода и другие проекты медиакорпорации РСЕ/РС, а также ряд журналистов, сотрудничающих со «Свободой».
Военных перебрасывают на тушение пожара в Кахетии
К тушению лесного пожара в Кахетии будут подключены военные. Соответствующее распоряжение сегодня, 2 сентябряЮ подписал премьер-министр Ираклий Гарибашвили.
«В целях предотвращения стихийного бедствия в Кварельском муниципалитете, эффективного проведения противопожарных мероприятий будут задействованы Силы обороны Грузии», - говорится в распоряжении.
Как передает телеканал «Пирвели», представители Национальной гвардии уже находятся на месте, сотни военных – в пути.
Лестной пожар близ села Шилда Кварельского муниципалитета начался накануне. В течение всего сегодняшнего дня на месте продолжали работу пожарные, рейнджеры и добровольцы из числа местных жителей. Воду на очаги также сбрасывали два вертолета пограничной полиции
По словам мэра Кварельского района Гиви Зауташвили, опасности распространения огня на данном этапе нет.
В Минюсте объяснили, почему дают гражданство Грузии россиянам
В 2022 году гражданство Грузии получили 728 граждан России и во всех случаях это происходило «по праву крови», заявляет Агентство развития государственных сервисов Минюста.
«Президент Грузии предоставила гражданство только 728 лицам, которые по происхождению – из Грузии и одновременно удовлетворяют установленные законом требования об уровне знания основ государственного языка, истории Грузии и основных прав», - сообщили в ведомстве.
Число отказов гражданам РФ почти в три с половиной раза больше положительных решений. Всего с начала года заявления на предоставление гражданства Грузии подали 3 265 заявлений. Из них 2 537 отклонили, пишет агентство «Новости-Грузия».
В Минюсте сделали разъяснения в ответ на отчет «Института развития свободы информации» (IDFI). Как указали в НПО, на граждан РФ приходится 72% случаев предоставления гражданства Грузии, которые не связаны с восстановлением гражданства. В 2018-2022 годах гражданство Грузии получили 6 075 граждан России.
Хвича Кварацхелия назван лучшим футболистом чемпионата Италии в августе
Грузинский полузащитник Хвича Кварацхелия, выступающий за «Наполи», назван «игроком месяца» чемпионата Италии по футболу (Серия A), сообщает сегодня Итальянская федерация футбола.
Лучшего футболиста августа выбирали члены федерации. Онлайн-голосование состоялось 31 августа, перед матчем «Наполи» и «Лечче». Кварацхелия стал абсолютным лидером, получив 67% голосов.
Серия A – один из самых сильных футбольных дивизионов в мире, который занимает в таблице коэффициентов УЕФА третье место, после чемпионатов Англии и Испании.
В истории «Наполи», которая насчитывает почти сотню лет, Кварацхелия стал первым игроком, трижды забившим в двух стартовых играх сезона. Во многом именно благодаря ему «Наполи» вышел в лидеры Серии А.
Страны G7 введут потолок цен на российскую нефть
Министры финансов стран G7 приняли в пятницу резолюцию, в которой говорится о намерении ограничить предельные закупочные цены на российскую нефть. Тем самым «Группа семи», в которую входят США и другие крупнейшие страны Запада, намерена снизить нефтяные доходы России, которые идут на финансирование войны в Украине. Резолюция касается нефти и нефтепродуктов, доставляемых из России по морю. Танкеры не будут обслуживаться, если нефть на них продана по цене, превышающей верхний предел. Конкретные предельные цены за баррель будут объявлены позже. Само решение начнет действовать с 5 декабря.
Авторы резолюции призвали и другие страны ввести потолок цен на российские энергоносители, а нефтедобывающие страны - увеличить добычу нефти, чтобы заместить на рынке российскую. Они подчеркнули, что ограничение цен станет благотворным в первую очередь для небогатых стран, страдающих от дороговизны на энергетическом рынке.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков еще до публикации резолюции заявил, что в случае ее принятия Россия перестанет продавать нефть странам, которые присоединятся к решению.
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на встрече с немецкими депутатами в Мурнау в пятницу заявила, что Евросоюз должен рассмотреть вопрос о введении ценового потолка также на российский газ, чтобы «дать отпор попыткам президента России манипулировать европейским энергетическим рынком». Она подчеркнула, что европейские газохранилища уже заполнены на 80% с опережением графика, и установка предельных цен могла бы снизить перегрев газового рынка. Вопрос об ограничении цен будет обсуждаться на встрече министров экономики стран ЕС 9 сентября.
В ответ зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал главу Еврокомиссии «тетенькой фон дер как там Ляйен» и заявил, что, как и в случае с нефтью, Россия ответит прекращением поставок газа в страны, которые поддержат такое решение.
- «Группа семи» - неформальное объединение наиболее экономически развитых демократических стран мира. В нее входят Германия, Великобритания, Италия, Франция, США, Канада и Япония. Ранее в группу входила и Россия (тогда она называлась «Восьмеркой»). Участие России было прекращено в 2014 году после аннексии ею Крыма.
Российскому координатору грозит штраф за мониторинг выборов в Грузии
На координатора кировского «Голоса» Дениса Щадрина составили протокол об участии в деятельности «нежелательной» организации (статья 20.33 российского Кодекса об административных правонарушениях). Об этом сообщает «7×7» со ссылкой на текст протокола.
Как отмечает издание, поводом для протокола стало то, что Щадрин был наблюдателем на выборах мэра Тбилиси в октябре 2021 года. Силовикам стало об этом известно благодаря постам «Голоса» в фейсбуке.
По версии полиции, наблюдая за выборами, кировчанин сотрудничал через «Голос» с «Европейской сетью организаций по наблюдению за выборами» (ENEMO), которую в сентябре прошлого года в признали «нежелательной».
Как пишет Скат media, Шадрину грозит штраф до 15 тысяч рублей. В ближайшее время дело будет рассмотрено в суде.
«ОВД-Инфо» отмечает, что ранее аналогичное административное дело завели на активиста Евгения Долгополова. Он регистрировался в качестве наблюдателя на грузинские выборы от польской организации Political Accountability. Однако российские силовики обратили внимание на список наблюдателей, опубликованный председателем «Голоса» Романом Удотом, и решили, что Долгополов также сотрудничал с ENEMO. Активиста оштрафовали на пять тысяч рублей, пишет Медиазона.
- На выборах мэра Тбилиси 2 октября 2021 года победу одержал кандидат от правящей партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе. Он набрал 55,6% голосов избирателей.
«Единая Россия» удалила из базы своих сторонников 15 миллионов человек
Партия "Единая Россия" сократила официальное количество своих сторонников в два с половиной раза – до 10 миллионов человек. Из базы удалили в том числе тех, кто лайкал посты оппозиционного политика Алексея Навального. Об этом РБК рассказали источники в "Единой России".
Один из собеседников уточнил, что из базы удаляли всех, "в чьих данных были хоть какие-то сомнения – номер телефона, дата рождения и так далее". Также из списка сторонников вычеркнули тех, кого партия сочла нелояльными. В партии использовали специальную программу по анализу социальных сетей. Если выяснялось, что сторонник "Единой России" ставил лайки Навальному, то из базы его удаляли, объясняет источник РБК.
Собеседники сообщили, что партия уже приступила к увеличению числа своих сторонников. К выборам президента России, которые должны пройти в 2024 году, базу планируют расширить до 30 миллионов человек.
Для этого депутатам от "Единой России" определили KPI по привлечению сторонников, рассказали партийные источники РБК. До конца года каждый депутат, в зависимости от своего положения в иерархии власти, должен добавить в базу от 50 до 1500 сторонников. По словам собеседника издания, "строго не спрашивают" только с депутатов, посещающих самопровозглашенные "ЛНР" и "ДНР".
В Абхазском Минздраве заявили, что не компенсируют гражданам расходы за купленные ими препараты от коронавируса
В Министерстве здравоохранения самопровозглашенной республики Абхазия заявили, что не компенсируют гражданам затраты на приобретение дорогостоящих препаратов от коронавируса («Актемра» и «Артлегия»).
В ведомстве прокомментировали информацию, распространённую в социальных сетях и мессенджерах.
«Во время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 из-за отсутствия на рынке дорогостоящих препаратов и сложностей с их доставкой в Абхазию родным тяжелобольных пациентов иногда приходилось покупать их за собственные средства. В последнее время в Минздрав начали обращаться люди, которые услышали о том, что министерство может вернуть им потраченные денежные средства. В связи с этим ведомство информирует о том, что Минздрав не возмещает расходы за какие-либо купленные препараты от коронавирусной инфекции, в том числе и дорогостоящие», – сообщили в Минздраве агентству «Апсныпресс».
Ранее на заседании абхазского Кабмина обсудили ситуацию с распространением омикрон-штамма коронавируса. По словам заместителя министра здравоохранения Вахтанга Вардания, заражаемость омикроном значительно выше, но болезнь протекает легче.
В Чите уволили сотрудников детсада, где выдали грамоты с гербом Украины
Воспитателя и заведующую детским садом в Чите, где детям выдали грамоты с украинским трезубцем, уволили. Об этом сообщил губернатор Забайкальского края Александр Осипов.
Осипов назвал награждение грамотами с гербом Украины "кощунственным" случаем и принёс извинения "всем, чьи чувства задеты". По его словам, грамоты выдали детям из-за "глупых ошибок". Осипов отметил, что это не освобождает никого от ответственности, в том числе его самого.
Дети получили грамоты с украинским трезубцем 30 августа за участие в конкурсе "Мисс и мистер лето 2022". Вечером того же дня родителей попросили вернуть грамоты и пообещали выдать другие. По информации портала News.ru, воспитатель детского сада скачал грамоты в интернете – "просто увидел летнюю тематику и не понял, что там размещен герб Украины".
В министерстве образования Забайкальского края сообщили, что им поступили жалобы от родителей. По фактам жалоб чиновники провели в детском саду служебную проверку.
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