Участники Тбилисской международной конференции «Слава Украине» побывали в селе Одзиси

Фотожурналиста Василия Крестьянинова, который сотрудничает с Associated Press и The Insider, не пустили на территорию Грузии.

Крестьянинов возвращался в Тбилиси, где он живет с ноября 2021 года, с «Конгресса свободной России» в Вильнюсе с пересадкой в Ереване. По словам журналиста, в аэропорту Тбилиси, ему не задавали никаких вопросов, но сотрудник погранслужбы сфотографировал паспорт и послал своему руководству.

Через час к Крестьянинову подошел полицейский и сказал, что журналисту нужно вернуться в самолет до Еревана. О причинах отказа во въезде полицейский не проинформировал. В документе, который журналист попросил у полицейского записано, что его не пускают в Грузию «по иным причинам». Фотокопию документа публикует The Insider.

В Ереване документ забрали сотрудники погранслужбы.

Крестьянинова не пускают в Грузию второй раз подряд. Первый отказ он получил 23 августа, когда возвращался в Тбилиси из Турции. Тогда сотрудники погранслужбы также не пустили журналиста без указания причин.

Источник грузинской службы Радио Свобода уточнил, что Крестьянинова 23 августа из грузинского аэропорта отправили в Ереван. Оттуда он улетел в Вильнюс на конференцию.

Сам Крестьянинов связывает оба отказа с давлением за свою деятельность. В качестве стрингера он сотрудничает с различными независимыми изданиями и освещает политические события в разных странах. Свою эмиграцию в Грузию Крестьянинов объяснял угрозами со стороны сотрудников ФСБ. Они, по словам журналиста, склоняли его к сотрудничеству и доносительству.