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Участники Тбилисской международной конференции «Слава Украине» побывали в селе Одзиси
Участники Тбилисской международной конференции «Слава Украине» побывали в селе Одзиси, находящемся близ линии де-факто границы с самопровозглашенной республикой Южная Осетия, и на месте ознакомились с процессом незаконной «бордеризации», сообщает Общественный вещатель Грузии.
В частности, в село Одзиси прибыли директор глобальной политике Института Джорджа Буша Дэвид Крамер, депутат Европарламента Анна Фотыга, бывшие дипломаты США и другие.
«Это место становится постоянной остановкой для этой конференции. Мы считаем этот визит чрезвычайно важным как напоминание о том, через что прошла Грузия с 2008 года по сей день, это урок для нас. Вот почему мы считаем важным, чтобы наша делегация начала свой визит отсюда, как напоминание о том, с чем приходится жить каждый день. Это также выражение нашей поддержки Грузии, ее суверенитета и территориальной целостности. Мы будем продолжать поддерживать Грузию, чтобы однажды Грузия объединилась в рамках международно признанных границ», - заявил Дэвид Крамер.
Двухдневная международная конференция в Тбилиси начинается завтра. 6-ю Тбилисскую международную конференцию принимает Институте международного лидерства Маккейна, Институт Джорджа Буша-младшего и Центр исследований экономической политики.
Ежегодно в сентябре конференция собирает экспертов по региональной безопасности, грузинских политиков, гражданских активистов и представителей бизнеса.
Другие новости дня
Депутат Европарламента Анна Фотыга проводит встречи в Тбилиси
Депутат Европарламента, бывший министр иностранных дел Польши Анна Фотыга прибыла в Тбилиси, начав визит с посещения памятника Леху Качиньскому.
«Каждый визит в Грузию я начинаю с того, что отдаю дань уважения покойному президенту Польши, большому другу Грузии, который очень хорошо понимал российские угрозы», - сказала Фотыга.
Она сообщила, что находится в Тбилиси, чтобы обсудить евроинтеграцию Грузии, сближение страны с НАТО и действия России в Украине, сообщает агентство «Новости-Грузия».
«Я в Тбилиси, чтобы обсудить пути отражения российской агрессии. Победа Украины жизненно важна не только для Украины, но и для Польши, Грузии и всего свободного мира», - сказала Фотыга.
На данный момент анонсирована встреча депутата Европарламента с представителями оппозиционного Единого Национального движения. В правящей партии Грузии про Фотыгу ранее сказали, что она «друг Саакашвили и поэтому не может быть нашим другом».
Фотожурналиста Василия Крестьянинова не пустили в Грузию
Фотожурналиста Василия Крестьянинова, который сотрудничает с Associated Press и The Insider, не пустили на территорию Грузии.
Крестьянинов возвращался в Тбилиси, где он живет с ноября 2021 года, с «Конгресса свободной России» в Вильнюсе с пересадкой в Ереване. По словам журналиста, в аэропорту Тбилиси, ему не задавали никаких вопросов, но сотрудник погранслужбы сфотографировал паспорт и послал своему руководству.
Через час к Крестьянинову подошел полицейский и сказал, что журналисту нужно вернуться в самолет до Еревана. О причинах отказа во въезде полицейский не проинформировал. В документе, который журналист попросил у полицейского записано, что его не пускают в Грузию «по иным причинам». Фотокопию документа публикует The Insider.
В Ереване документ забрали сотрудники погранслужбы.
Крестьянинова не пускают в Грузию второй раз подряд. Первый отказ он получил 23 августа, когда возвращался в Тбилиси из Турции. Тогда сотрудники погранслужбы также не пустили журналиста без указания причин.
Источник грузинской службы Радио Свобода уточнил, что Крестьянинова 23 августа из грузинского аэропорта отправили в Ереван. Оттуда он улетел в Вильнюс на конференцию.
Сам Крестьянинов связывает оба отказа с давлением за свою деятельность. В качестве стрингера он сотрудничает с различными независимыми изданиями и освещает политические события в разных странах. Свою эмиграцию в Грузию Крестьянинов объяснял угрозами со стороны сотрудников ФСБ. Они, по словам журналиста, склоняли его к сотрудничеству и доносительству.
Хвича Кварацхелия признан рекордсменом «Наполи»
«Хвича Кварацхелия стал рекордсменом «Наполи», так как за последние 14 лет ни один игрок команды не выступал так хорошо, как грузинский форвард в первых турах», пишет calcioinpillole.
«Хвича Кварацхелия оказал решающее влияние на «Наполи». Предлагаем данные, подтверждающие хорошую игру грузина. Хвича Кварацхелия – настоящий пилот «Наполи» на старте сезона. Новое приобретение неаполитанцев принесло им голы и результативные передачи. В матче 5-го тура «Серии А» против «Лацио» Кварацхелия сыграл решающую роль и принес своей команде победу - 2:1».
По сообщению OptaPaolo, после того, как Хвича Кварацхеля забил 5 мячей в «Серии А», он стал рекордсменом команды. Ни один игрок не забивал больше в первых четырех играх за «Наполи» с сезона 2007/08, когда неаполитанцы вернулись в «Серию А», - пишет calcioinpillole, передает Общественный вещатель.
Напомним, что Хвича Кваарцхелия забил 4 гола и сделал одну результативную передачу в первых 5 матчах, дважды входил в символическую сборную тура, а также был признан лучшим игроком августа по версии «Ассоциации футболистов Италии».
Барак Обама получил телевизионную премию Emmy
Бывший президент США Барак Обама стал лауреатом телевизионной премии Emmy в номинации «Лучший рассказчик». Он озвучил документальный сериал «Наши великие национальные парки» компании Netflix. После ухода с поста президента он вместе с семьей основал продюсерскую компанию Higher Ground Productions, которая занималась созданием этого сериала.
Сериал насчитывает пять серий и рассказывает о природных национальных парках всего мира, от американской Калифорнии до Кении и Индонезии.
Это не первая медийная награда Обамы. Закончив политическую карьеру, он увлекся продюсированием. Обама - обладатель двух премий Grammy за озвучку аудиокниг - собственных мемуаров. Его супруга Мишель Обама также стала обладательницей Grammy в 2020 году, озвучив свою собственную аудиокнигу.
Обама - второй американский лидер, получивший Emmy. Первым стал в 1956 году Дуайт Эйзенхауэр, причем тогда он еще занимал должность президента США. Он получил специальную награду совета управляющих Emmy за свою знаковую телевизионную пресс-конференцию 1955 года.
В отличие от Эйзенхауэра, Обама выступал в номинации не как государственный деятель, а как частное лицо, и выиграл свою Emmy в соревновании с еще четырьмя конкурентами.
Ранее Обаму уже выдвигали на премию Emmy в 2016 году в номинации «Лучший новостной и документальный фильм» за участие в ленте «Дэвид Эттенборо встречается с Бараком Обамой» (Дэвид Эттенборо - известный тележурналист и продюсер фильмов о природе).
США не поддерживают ЕС в визовых ограничениях для россиян
США не поддерживают план Евросоюза об ограничении выдачи виз гражданам России. Об этом в интервью телеканалу «Дождь» рассказал советник Белого дома по нацбезопасности Джон Кирби.
По словам советника, Вашингтон ввел ограничения для отдельных россиян, и этот инструмент позволит привлекать к ответственности сторонников российского президента, которые были вовлечены в войну с Украиной. «Но мы не считаем, что привлекать к ответственности всех россиян за действия Путина – это продуктивная мера», – сказал Кирби, подчеркнув, что визовый вопрос не нужно превращать в войну со всем российским народом.
Отвечая на вопрос о сроках окончания войны, Кирби отметил, что боевые действия могут закончиться в любой день, как только президент России решит вывести войска с территории Украины. Вместе с тем, по словам советника, Вашингтон не видит признаков того, что Владимир Путин так поступит, поэтому США будут продолжать помощь украинской армии столько, сколько потребуется.
Кирби также отверг предположения о том, что идущая война – это война России с США или НАТО. «Но это – Россия против народа Украины. Это Путин 24 февраля этого года решил вторгнуться в соседнюю страну совершенно без повода, совершенно без какого-либо законного оправдания», - сказал советник.
- 31 августа министры иностранных дел Евросоюза на встрече в Праге договорились приостановить действие соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией. Это усложнит и сделает дороже въезд в ЕС для российских граждан. В МИД России и Кремле заявляли, что Москва примет ответные меры в случае визовых ограничений для россиян.
Евробаскет 2022: Грузия проиграла Испании - решающий матч с Турцией 4 сентября
Сборная Грузии по баскетболу провела второй матч за два месяца против действующего чемпиона мира Испании.
4 июля встречу на отборочном этапе Кубка мира в Тбилиси грузины выиграли 82:76, а накануне, 3 сентября, во втором раунде Евробаскета, проиграли 64:90.
Сборная Грузии играет без капитана – Торнике Шенгелия получил серьезную травму плеча, пишет агентство «Новости-Грузия».
Грузия начала с высокой пятерки: Битадзе-Шермадини-Мамукелашвили. Но вскоре главный тренер вывел из игры Битадзе, который недавно получил травму лодыжки.
Обе команды много боролись в обороне и первый тайм получился малорезультативным — 40:31 в пользу Испании. Решающим выдался третий период, в котором ничего положительного об обороне сборной Грузии сказать нельзя – гости выиграли 31:16 и продвинулись вперед 71:47 до четвертого тура. Устранить такую разницу с испанской командой - непростая задача для многих фаворитов Евробаскета.
На четвертой минуте четвертого тура тренер грузинской сборной вывел из игры Тэда Макфаддена. Перед этим на скамейку запасных сели Георгий Шермадини и Мамукелашвили. Это означало, что Илаис Зурос уже думал о следующем матче – 4 сентября соперником сборной Грузии будет Турция.
Германия выделит Украине 200 млн евро для внутренних мигрантов
Германия выделит Украине 200 млн евро для помощи внутренним переселенцам. Об этом сообщила министр по вопросам экономического сотрудничества и развития ФРГ Свенья Шульце. По ее словам, соглашение будет подписано с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, который прибудет в Берлин в воскресенье, 4 сентября.
Шульце считает, что без международной поддержки Украина не может в полной мере обеспечить необходимые социальные выплаты тем своим гражданам, кто был вынужден покинуть родные места и переехать в более безопасные регионы страны. Она призвала и другие страны не ослаблять солидарность с воюющей Украиной и помощь ей.
По данным ООН, в Украине внутренними переселенцами вынужденно стали около 7 млн граждан. В основном они переезжают из восточных и юго-восточных регионов страны, где идут бои, на более безопасный запад Украины. Почти половина из них лишились дохода.
Всего в ходе войны России в Украине свои дома вынужденно покинули около трети ее жителей. ООН считает происходящее крупнейшим миграционным кризисом со времен Второй мировой войны.
В очереди на прощание с Горбачевым задержаны несколько человек
Полиция в центре Москве задержала четырех или пятерых человек, стоявших в очереди на прощание с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым. Об этом рассказало «ОВД-Инфо» со ссылкой на очевидцев.
Из материала следует, что два или три человека были задержаны за антивоенные значки. Еще один человек – за то, что вступился за задержанную. Еще одна пенсионерка – после того, как полицейские услышали критику в свой адрес, рассказывает издание.
Задержанным с антивоенными значками выписаны протоколы по административной статье о дискредитации армии, им грозит штраф до 50 тысяч рублей. Остальные были отпущены без протоколов.
Церемония прощания с Горбачевым прошла в субботу в колонном зале Дома Союзов. Позже он был похоронен на Новодевичьем кладбище. Бывший советский президент умер 30 августа на 92-м году жизни.
Минобразования Грузии: частная русская школа School Club Georgia не получала аккредитации
Министерство образования и науки Грузии прокомментировало сообщения об открытии частной русской школы в Батуми и Тбилиси. По данным ведомства, School Club Georgia не получала авторизации и не имеет права осуществлять общеобразовательную деятельность в Грузии.
В министерстве подчеркнули, что авторизация обязательна как для государственных, так и для частных учебных заведений. Национальный центр развития качества образования уже обратился в соответствующие структуры с просьбой изучить вопрос. В Минобразования напомнили, что незаконная образовательная деятельность является уголовно наказуемым деянием (статья 192 УК Грузии) и наказывается штрафом или лишением свободы на срок от одного до трех лет.
Прокомментировали сообщения об открытии школы и в правительстве Аджарии. По словам министра образования, культуры и спорта автономной республики Майи Хаджишвили, им не поступала документация для аккредитации нового учебного заведения. Одновременно она заявила, что сейчас региональное министерство продолжает работу по усилению украинской школы – планируется начать обучение порядка тысячи детей.
Об открытии в Батуми частной русской школы сообщило издание Batumelebi. По его информации, хотя на здании написано, что там расположен развивающий центр, в частной беседе преподаватели и директор Наталья Георгиева (гражданка РФ) подтверждают, что это – учебное заведение для русскоязычных детей, где уроки проводятся с первого по седьмой класс.
При первой встрече журналистам сказали, что деятельность школы признана легитимной со стороны Министерства образования РФ. Учебный процесс осуществляется по российской программе, а экзамены ученики сдают дистанционно в Москве и Санкт-Петербурге. В школе также сообщили, что в каждом классе – по 7 или 8 детей, а обучение стоит 750 лари в месяц в Батуми, 800 лари в Тбилиси (около 260-280 долларов соответственно).
На просьбу журналистов рассказать, как на уроках истории детям рассказывают об оккупации Грузии или российско-грузинской войне 2008 года, Наталья Георгиева сказала, что они разделяют позицию большинства жителей страны. Директор также сообщила, что их школу курирует отделение культуры Службы государственной безопасности Грузии, с которым они согласуют такие вопросы.
При этом просьба Batumelebi назвать сотрудника СГБ, который курирует School Club Georgia, вызвала раздражение Георгиевой. Она обвинила журналистов в желании устроить провокацию и пообещала, что из Службы госбезопасности им сами позвонят.
НАСА во второй раз за неделю отложило пуск корабля к Луне
Космическое агентство США НАСА во второй раз за пять дней отложило пуск сверхтяжелой ракеты-носителя СЛС с кораблем «Орион» к Луне. Причиной стала утечка переохлажденного жидкого водородного топлива из баков основной ступени ракеты.
Ракета-носитель установлена на стартовую площадку космодрома на мысе Канаверал во Флориде. Отмена пуска в субботу произошла приблизительно за три часа до запланированного времени старта. Трансляция подготовки к полету велась в ютьюб-канале НАСА.
В первый полет СЛС должна отправить корабль «Орион» без экипажа на лунную орбиту. В случае успеха миссии, во второй полет корабль отправится уже с астронавтами, а в третий они должны будут впервые за 50 лет высадиться на Луну.
Telegram-канал: в Абхазии планируется открыть пункты вербовки на войну в Украину
По информации Telegram-канала D News Abkhazia, в самопровозглашенной республике Абхазия планируется открытие пунктов вербовки и отправки молодых людей на войну в Украину. Российские военные будут предлагать подписать контракт, заманивая молодых людей крупными суммами денег, говорится в сообщении.
В заметке под заголовком «Вербовка и уничтожение цвета нации» утверждается, что группу, которая будет отправлена, на войну назовут «Шторм». Все, кто подпишет контракт, будут отправлены на передовую, пишет SOVA.
«Это нужно немедленно ОСТАНОВИТЬ! Мы не должны этого допустить! Призываем соответствующие структуры не допустить нарушения уголовного кодекса Республики Абхазия», - пишет Telegram-канал, напоминая, что население России составляет 145 миллионов человек. Очевидно, авторы хотят сравнить эти цифры с количеством жителей Абхазии – менее 250 тысяч, что почти в 600 раз меньше населения РФ.
Другой Telegram-канал – «Абхазия-Центр», поделившись публикацией, пишет: «Хотелось бы кричать SOS, но поздно. Абхазия уже крепко привязана к колеснице войны на Украине и соскочить не получится. Остается надеяться на рассудительность молодежи, у нас генофонд на вес золота».
Гарибашвили представил проект строительства искусственного «Пальмового острова» в Батуми
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сегодня, 3 сентября, заложил начало строительству в акватории города-курорта Батуми искусственного «Пальмового острова».
«Уверен, что крупнейший инвестиционный проект в регионе будет способствовать росту и без того прочной международной репутации Батуми и экономическому прогрессу Аджарии», - сказал Гарибашвили на презентации. По его словам, «этот проект полностью соответствует экологическим стандартам», пишет агентство «Новости-Грузия».
Заложив памятную капсулу, премьер вновь сказал о том, что несмотря на сложную ситуацию в мире, страна сохранила мир, стабильность и сильное экономическое развитие.
«Такие проекты нам необходимо реализовывать в стране уже сегодня. Реализация больших, масштабных проектов… Тот факт, что группа начала реализовать такой масштабный проект, еще раз показывает, что сегодня в Грузии созданы уникальные условия. Вы знаете, что у нас двузначный экономический рост, в то же время вы прекрасно знаете, что весь мир сегодня сталкивается с самыми большими вызовами, рецессия почти везде, и мы сохранили, прежде всего, мир, стабильность и сильное экономическое развитие», - сказал Гарибашвили.
В конце июля, правительство присвоило статус «специального объекта» проекту искусственного «Пальмового острова» в Черном море в Батуми – он добавлен в перечень объектов особой важности. Внесены изменения в постановление правительства «О порядке выдачи разрешений и разрешительных условиях на строительство объектов особой важности (в том числе радиационных или атомных)».
- Впервые о проекте строительства искусственного острова в акватории Батуми заявил председатель правительства Аджарии Торнике Рижвадзе. Это произошло в сентябре 2021 года, в период избирательной кампании перед местными выборами.
- Планируется, что архипелаг искусственных островов у побережья Батуми будет похож на дубайские пальмовые острова. С этой целью компании Ambassador Batumi Island передали почти 90 гектаров морской акватории под инвестиционную ответственность. Искусственные острова должны оборудовать на окраине Батуми, недалеко от железнодорожного вокзала. Общий объем инвестиций составит 100 миллионов долларов. Согласно проекту, на островах расположатся около сотни вил и гостиница на 500 номеров. Там также будут развернуты торговые центры, аквапарк, яхт-клуб, учебные заведения, набережная.
Рамзан Кадыров заявил, что думает об уходе, потому что «засиделся»
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров опубликовал в своем телеграм-канале видео, в котором говорит, что думает об уходе с поста.
Кадыров подчеркнул, что возглавляет Чечню уже 15 лет – это самый длинный срок среди всех руководителей российских регионов. При этом он отметил, что пришел на пост молодым и неопытным, а теперь он просто неопытный.
«У нас у кавказцев, чеченцев, есть пословица. Каким бы не был гость уважаемым, долгожданным, если он вовремя уезжает, то это еще бывает приятнее, – сказал Кадыров. – Поэтому я думаю, что мое время тоже пришло. Пока меня не выгнали».
В подписи к видео сказано: «Я и сам заметил, что засиделся. Считаю, что вполне заслужил бессрочный и длинный отпуск». На записи этих слов Кадыров не говорит.
В антиправительственном митинге в центре Праге приняли участие 70 тысяч человек
Не менее 70 тысяч человек приняли участие в антиправительственном митинге в центре Праги, сообщает полиция Чехии. Участники потребовали отставки кабинета министров, объявления страной нейтралитета и заключения договоров о покупке дешевого газа, в частности, у России.
Акция на Вацлавской площади под названием «Чехия на первом месте» проходит под лозунгами против Евросоюза и НАТО и поддержки Украины в войне с Россией. Выступающие требуют ограничить прием беженцев с Украины, объявить нейтралитет и сформировать «чешское, а не Брюссельское или украинское» правительство, - передает газета Lidové noviny.
Правительство критикуется за рост цен на энергоносители и высокую инфляцию. Премьер-министр страны Петр Фиала заявил, что митинг организован пророссийскими организациями, выступающими против интересов Чехии.
Путин посмертно наградил за отвагу лидера ОПГ, погибшего в Украине
Заключенный из российской колонии Иван Непаратов, отбывавший 25 лет за убийство, разбой, похищения, вымогательства и другие преступления, был посмертно награжден Владимиром Путиным медалью за отвагу. Об этом сообщает Gulagu.net.
Ранее Непаратов заключил контракт с ЧВК «Вагнера» и после 12 лет в колонии отправился воевать на восток Украины, пишет TheInsider, публикуя документы заключенного. Погиб Непаратов, согласно справке о смерти, 5 августа в районе Бахмута Донецкой области от «огнестрельного взрывного осколочного проникающего сквозного ранения головы».
16 августа Владимир Путин посмертно наградил Непаратова «за мужество и героизм, проявленные в ходе выполнения задач специальной военной операции».
Иван Непаратов был известен как главарь бандитской группировки из подмосковного Сергиева Посада. По версии следствия, в 2009-2010 годы он, вместе с сообщниками, убил пятерых людей. Непаратова также обвинили в незаконном хранении оружия, вымогательстве и мошенничестве.
- По подсчетам издания «Верстки» и фонда «Русь сидящая», к середине августа представители «ЧВК Вагнера» побывали в 21 российской колонии в 13 регионах страны. Вербовщики предлагали заключенным вступить в ряды наемников и отправиться воевать в Украину. За это они обещали ежемесячную зарплату в 200 тысяч рублей и помилование через полгода.
В высокогорной Сванетии тушат лесной пожар
В высокогорной Сванетии на западе Грузии на склоне горы в селе Латали муниципалитета Местиа сегодня продолжают тушить пожар с привлечением живой силы и вертолета, сообщает Общественный вещатель.
Глава районной администрации муниципалитета Местиа Капитон Жоржолиани придерживается версии о том, что пожар начался из-за грозы.
«Был дождь, и после грозы по лесу ударила молния, в нескольких местах появились очаги. Огонь охватил один гектар. Пожар находится в таком месте, что технике сложно подступиться, работы по тушению ведутся с помощью людей. Вертолет был задействован с самого начала, но сейчас ветрено и он остановился. Ждем, когда ветер стихнет, чтобы вертолет мог продолжать сбрасывать воду. На данном этапе опасности для населенных пунктов нет, огонь далеко», - сказал глава районной администрации муниципалитета Местиа.
Сегодня – 18-я годовщина штурма в бесланской школе №1
Сегодня – 18-я годовщина штурма в бесланской школе №1 и всероссийский день солидарности в борьбе с терроризмом. В память о погибших в Северной Осетии люди несут цветы к разрушенному зданию школьного спортзала, которое превращено в мемориал. Памятные мероприятия проходят в нескольких городах России.
1 сентября 2004 года в здании школы №1 в Беслане террористы захватили более 1 100 человек – школьников, их родителей и учителей, участников линейки по случаю Дня знаний. Ответственность за захват школы впоследствии взял на себя Шамиль Басаев, террористы требовали вывести российские войска из Чечни.
3 сентября начался штурм здания школы. В результате хаотичный действий погибли 334 человека, в том числе 186 детей. Теракт в Беслане, таким образом, стал самым кровопролитным за всю современную историю России. Единственный выживший террорист Нурпаши Кулаев, который отрицает свою причастность к захвату заложников, был приговорен к пожизненному заключению.
Обстоятельства захвата заложников и в особенности – начала штурма – по-прежнему вызывают вопросы. По версии следствия, решение о штурме было принято из-за того, что террористы начали приводить в действие взрывные устройства в спортзале, где находились заложники. По другим свидетельствам – которые, в частности, отражены в расследовании комиссии во главе с депутатом Госдумы Юрием Савельевым – взрывы произошли из-за стрельбы по помещению спортзала из гранатометов.
Местные жители обвиняют в гибели людей не только террористов, но и власти. Официальное расследование до сих пор не закончено.
Трагедия в Беслане имела значительные политические последствия – в частности, на 8 лет были отменены прямые выборы губернаторов, изменились правила выборов в Госдуму, было ужесточено законодательство.
Европейский суд по правам человека в 2017 году обязал Россию выплатить около 3 миллионов евро родственникам жертв Беслана. ЕСПЧ постановил, что российские власти не справились с обязанностью предотвратить возможную угрозу жизни людей и не спланировали штурм так, чтобы минимизировать угрозу жизни заложников.
Бывший президент Кыргызстана назначена послом ООН в Афганистане
Экс-президент Кыргызстана Роза Отунбаева назначена новым спецпредставителем ООН в Афганистане, – сообщает RFERL.
72-летняя Отунбаева заменит канадку Дебору Лайонс, которая ушла в отставку в середине июня, говорится в заявлении Организации Объединенных Наций. Отунбаева вступает в должность на фоне резкого ограничения прав женщин в Афганистане, которое произошло после возвращения талибов к власти в августе 2021 года.
В настоящее время Отунбаева входит в состав консультативного органа ООН по предотвращению конфликтов и руководит фондом «Инициатива Розы Отунбаевой» в Кыргызстане.
- Роза Отунбаева исполняла обязанности президента Кыргызстана с 2010 по 2011 год, после того как президент Курманбек Бакиев был свергнут в результате кровопролитного восстания. Отунбаева также многократно занимала пост министра иностранных дел Кыргызстана и на протяжении нескольких лет была депутатом парламента.
- В Афганистане после прихода к власти талибов начался гуманитарный и экономический кризис. Новое правительство до сих пор официально не признано ни одним государством мира.
В Цхинвали прошла акция в память о жертвах теракта в Беслане
В столице самопровозглашенной республики Южная Осетия прошла траурная акция в память о погибших во время теракта в школе №1 в Беслане.
Утром первого сентября 2004 года, во время праздничной линейки, отряд террористов захватил школу и в течение трех дней удерживал в заложниках 1128 человек. Жертвами трагедии стали 334 человека, из которых 186 – дети.
На памятную акцию на Соборной площади у храма Рождества Пресвятой Богородицы в Цхинвали собрались сотни людей, среди них премьер республики Константин Джуссоев, глава МИД Ахсар Джиоев и другие представители власти, российский посол в Южной Осетии Марат Кулахметов, представители общественности, а также учащиеся старших классов школ, педагоги.
Со слезами на глазах люди приносили воду, цветы, игрушки и конфеты к обелиску «Скорбящий ангел». В память о жертвах теракта была объявлена минута молчания, после чего в небо запустили 334 белых воздушных шара по числу погибших в теракте, пишет информагентство «Рес». В 16:00 во всех храмах Южной Осетии пройдут заупокойные службы.
В знак солидарности с жертвами Бесланской трагедии и их родственниками, учебный год в Южной Осетии уже пять лет начинается 5 сентября. Решение о переносе Дня знаний было принято в 2018 году на педагогической конференции.
В Грузии ужесточаются штрафы за превышение скорости
МВД Грузии выступает с законодательной инициативой по увеличению штрафов за превышение скорости. Новый законодательный пакет будет представлен на заседании бюро 5 сентября, сообщает Общественный вещатель.
Согласно изменениям, ужесточаются действующие санкции за превышение скорости – если водитель превысит скорость более чем на 40 км/ч, вместо 150 лари он будет оштрафован на 300 лари.
Согласно изменениям, санкция ужесточается, если превышение скорости привело к возникновению аварийной ситуации, что влечет за собой штраф в размере 400 лари вместо 300 лари, а также если превышение скорости привело к легкому повреждению транспортного средства, груза, дороги, дорожной или другой постройки, а также имущества или тела человека, штраф составит 600 лари вместо 500 лари.
Вместе с тем, превышение скорости лицом, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки в пределах административных границ муниципалитета, междугородние регулярные пассажирские перевозки или международные регулярные пассажирские перевозки, установленные международными договорами, повлечет штраф в размере 400 лари вместо 300 лари.
Также наказуемо будет умышленное пускание в занос транспортного средства или выполнение кругового вращения путем скольжения - т.н. дрифт. Это действие повлечет за собой штраф в размере 300 лари. В законопроекте говорится, что если данное действие повлекло за собой легкий ущерб транспортному средству, грузу, дороге, дорожной или другой постройке, имуществу или телу человека, это повлечет штраф нарушителя в размере 500 лари.
В законопроекте уточняется, что в случае совершения данного действия во время участия в спортивном мероприятии, проводимом в соответствии с законом, лицо не будет привлекаться к ответственности.
Россия «обеспокоена» отсутствием виз США для участия в Генассамблее ООН
Ни один из 56 российских дипломатов, планирующих принять участие в дебатах Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, не получил въездную визу в США. В том числе документы не предоставлены министру иностранных дел Сергею Лаврову. Об этом сообщил постоянный представитель России в ООН Василий Небензя, пишет Reuters.
«Это тем более тревожно, что в течение последних нескольких месяцев власти США постоянно отказывают во въездных визах ряду российских делегатов, которых мы отправляем участвовать в официальных мероприятиях ООН», – говорится в официально письме Небензи адресованном Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу.
Небензя сказал, что заявления на получение визы были поданы в посольство США в Москве. Как сообщил представитель миссии США при ООН, Соединенные Штаты неоднократно напоминали всем странам, что «заявки нужно подавать как можно раньше», чтобы было время на их обработку.
«Это особенно важно из-за необоснованных действий России против нашего посольства, включая принудительное увольнение персонала – это серьезно ограничило наш штат и, следовательно, наши возможности по обработке виз», - сказал Reuters американский чиновник на условиях анонимности.
Ранее США не смог посетить глава МВД России Владимир Колокольцев — ему не выдали визу для участия в саммите начальников полиции ООН в Нью-Йорке, который проходил с 30 августа по 1 сентября.
- Согласно «соглашению о штаб-квартире» ООН от 1947 года, Соединенные Штаты, как правило, обязаны предоставлять иностранным дипломатам доступ на мероприятия ООН. Но Вашингтон заявляет, что может отказать в выдаче виз по причинам «безопасности, терроризма и внешней политики».
В Москве проходит церемония прощания с Михаилом Горбачевым
В Колонном зале Дома союзов в Москве проходит церемония прощания с первым и единственным президентом СССР Михаилом Горбачевым. Он умер 30 августа на 92-м году жизни после продолжительной болезни.
Очередь из желающих возложить цветы и попрощаться с последним генеральным секретарем ЦК КПСС выстроилась от Большого театра. Интерфакс сообщил, что на церемонию приехал зампредседатель Совета безопасности России Дмитрий Медведев, а также певица Алла Пугачева.
Президент России Владимир Путин, как сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, не сможет присутствовать на похоронах, так как улетел в Калининград в соответствии с рабочим графиком. Путин якобы попрощался с Михаилом Горбачевым в морге.
Из лидеров стран Запада церемонию планирует посетить лишь премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Об этом сообщил AFP.
Другие европейские страны ранее заявили, что не отправят представителей своих правительств на похороны Михаила Горбачева. Их будут представлять послы и другие дипломаты.
Госдепартамент США в пятницу сообщил, что Соединенные Штаты на прощании с Горбачевым будет представлять посол в Москве Джон Салливан.
После церемонии прощания в Колонном зале Михаила Горбачева похоронят на Новодевичьем кладбище.
- Горбачев, имя которого связано с политикой перестройки, способствовавшей демократическим переменам в СССР и завершившейся его распадом, умер 30 августа на 92-м году жизни. Многие западные лидеры и общественные деятели отметили роль Горбачева в мирном завершении холодной войны, его приверженность гуманистическим идеалам. Комментарии представителей российских властей о кончине Горбачева были сдержанными.
Жителя села в центральной Грузии задержали за поджог шести домов
Прокуратура предъявила обвинение жителю Карельского района Грузии, из-за которого сгорело шесть домов стоимостью 300 тысяч лари (около 100 тысяч долларов), хозяйственные постройки и фруктовые сады, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Как выясняется из материалов дела, житель села Элбакианткари 28 августа в пьяном виде развел костер во дворе своего дома, чтобы сжечь мусор и отходы. Несмотря на то, что односельчане просили его потушить костер и предупреждали, что огонь может перекинуться на соседей, мужчина просто прогнал советчиков. В итоге пожар все-таки возник и распространился на большую территорию.
Полиция задержала виновника в тот же день и уже отправила в предварительное заключение. Ему предъявлено обвинение по статье 187 Уголовного кодекса Грузии «Порча, уничтожение, поджог чужого имущества, повлекшие тяжкие последствия». Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от шести до десяти лет.
В Южной Осетии обсудили вопрос увековечивания памяти Алана Чочиева
Вопрос увековечивания памяти и организации похорон основоположника государственности самопровозглашенной республики Южная Осетия Алана Чочиева обсудили накануне в медиа-центре «Ир» с участием представителей общественности, депутатов, журналистов.
«Собравшиеся высказались за скорейшее создание в Южной Осетии государственной комиссии по организации похорон видного политического деятеля», - сообщается в телеграмм-канале медиа-центра.
Было принято решение обратиться к властям республики с рядом предположений по организации траурных мероприятий. Они включают мероприятия до и после похорон, ежегодные мероприятия, а также инициирование правовой реабилитации Алана Чочиева, пишет информагентство «Рес».
Политический и общественный деятель, доктор исторических наук, лидер национального движения «Адамон Ныхас», создатель современного югоосетинского флага Алан Чочиев скончался 22 августа в Германии, дата, когда доставят его прах в Южную Осетию, пока неизвестна.
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