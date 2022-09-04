В окрестностях Тбилиси ведется борьба с огнем одновременно в трех направлениях

Певица Алла Пугачева, о возвращении которой в Россию стало известно в прошлом месяце, прокомментировала смерть бывшего президента СССР Михаила Горбачева, высоко оценив проводимую им политику и непрямо раскритиковав нынешнее положение дел.

Накануне Пугачева пришла на церемонию прощания с Горбачевым в Колонном зале Дома Союзов в Москве, а сегодня написала в инстаграме, что «давно так не рыдала».

«Ушла ЭПОХА в которой мы обрели свободу, перестали быть «Империей Зла» для всего Мира и исчез страх за будущее своих детей» - написала Пугачева, добавив, что последний советский лидер «отвергал насилие как способ политики и удержания собственной власти». Пугачева отметила, что политики могут совершать ошибки, главное, чтобы они «не были смертельны для всего человечества». «Куда то пропало человеколюбие и благородство. Пропало умение идти на компромисс» - пишет далее Пугачева, отмечая, что люди по-прежнему мечтают «жить без тревоги за будущее своих детей», и призывая искать компромиссы вместе (орфография сохранена - РС).

После начала начала российского военного вторжения в Украину в феврале Пугачева вместе с мужем Максимом Галкиным и детьми уехала из России. 27 августа стало известно о ее возвращении в Россию.

Пугачева заявляла, что не уезжала в эмиграцию, а лечилась и отдыхала за границей. По ее словам, в Москву она приехала, чтобы «порядок наводить. В моей голове, в вашей голове».

Два дня назад в инстаграме Пугачевой появилась запись с критикой ранее резко раскритиковавшего ее режиссера Никиты Михалкова. Пугачева опубликовала отрывок из финальной сцены фильма Михалкова «Раба любви», в которой героиня Елены Соловей говорит: «Господа. Господа, вы - звери. Господа, вы будете прокляты своей страной». «Прекрасный фильм. Прекрасный режиссер. Куда же исчез прекрасный человек Никита Сергеевич Михалков?» - написала Пугачева. Запись собрала более миллиона лайков. Михалков ранее неоднократно критиковал Пугачеву и Галкина за то, что они уехали после начала войны и не поддержали ее.

Михаил Горбачев, имя которого связано с политикой перестройки, способствовавшей демократическим переменам в СССР и завершившейся его распадом, умер 30 августа на 92-м году жизни. Многие западные лидеры и общественные деятели отметили роль Горбачева в мирном завершении холодной войны, его приверженность гуманистическим идеалам. Комментарии представителей российских властей о кончине Горбачева были сдержанными.

В годы правления Горбачева (1985-1991) Алла Пугачева была на пике популярности в СССР. Одним из последних указов Горбачева перед его уходом с поста президента был указ о предоставлении певице звания Народного артиста СССР - что было редкостью для артистов эстрады.