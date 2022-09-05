Турция пригрозила снятием с «Евробаскета» после инцидента на матче с Грузией

Вице-президент Федерации баскетбола Турции Омер Онан по окончании матча против Грузии заявил, что сборная покинет «Евробаскет», если им не будут предоставлены необходимые видеозаписи инцидента, который произошел во время игры.

Турецкая сторона утверждает, что на игрока команды Фуркана Коркмаза напали в коридоре раздевалки «Тбилиси Арены».

«Когда Коркмаз шел по коридору в раздевалку с наши тренером, на него напали не участвовавшие в матче игроки сборной Грузии вместе с удаленным игроком и полицией. По окончании матча 30 полицейских спровоцировали драку. Нам пришлось вступить в драку с грузинской полицией. Я обращаюсь в FIBA, а также сообщил об этом официальным лицам FIBA. Не позволяйте никому обманывать себя и считать нас глупыми. Нам предоставят все видеозаписи с камер из этого коридора поминутно. Если нам не предоставят записи с камер, мы покинем турнир», – заявил Онан.

Накануне сборная Грузии по итогам двух овертаймов выиграла у Турции со счетом 88:83. В четвертой четверти матча произошла потасовка между игроками Фурканом Коркмазом и Дудой Санадзе, после чего оба были удалены с площадки. Во время этого эпизода болельщики с арены начали бросать на площадку различные предметы. Чтобы всё успокоилось, потребовалось около 10 минут.

По словам журналиста BeIN Sports Turkiye Исмаила Сенола, трое грузинских игроков, которые напали на Коркмаза в подтрибунном помещении – это Торнике Шенгелия, Гога Битадзе и сам Санадзе.

Сборная Турции также подала официальный протест на исход матча из-за того, что во время инцидента на счетчике времени пропали 22 секунды, сообщает издание «Чемпионат».

Победа в матче с Турцией стала для Грузии первой на домашнем «Евробаскете». Ранее Грузия проиграла сборным Бельгии и Испании.