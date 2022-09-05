Бывший замглавы СГБ: Грузия не выслала из страны российских спецагентов

Журналист Иван Сафронов признан виновным в госизмене и приговорён к 22 годам лишения свободы. Приговор был оглашён в понедельник 5 сентября в Мосгорсуде.

Сафронову также назначен штраф 500 тысяч рублей и 2 года ограничения свободы после освобождения.

В течение 10 дней может быть подана апелляция. Адвокаты уже сообщили, что подадут её.

Суд огласил только вводную и резолютивную части приговора, не зачитывая обоснование. На оглашение приговора пришли десятки человек – его коллеги, родные и близкие. После оглашения приговора они начали скандировать "Свободу".

Обвинение запрашивало для Сафронова 24 года колонии. Максимальное наказание по статье о госизмене – 20 лет лишения свободы. Сафронова признали виновным в двух эпизодах этого преступления, что позволило из-за частичного сложения сроков увеличить срок. Перед прениями прокуратура в обмен на признание Сафроновым вины предлагала снизить запрашиваемый срок в 2 раза – до 12 лет лишения свободы. Подсудимый отказался, написал адвокат Евгений Смирнов.

Сафронова признали виновным в передаче сведений, относящихся к гостайне, сотрудникам разведки стран НАТО. Вину бывший корреспондент "Коммерсанта" и "Ведомостей", перед арестом работавший советником главы Роскосмоса, не признаёт. Он был задержан в июле 2020 года и более двух лет находится в СИЗО "Лефортово".

По существу Мосгорсуд начал рассматривать дело Сафронова в закрытом режиме в апреле этого года. В ходе судебных заседаний было допрошено несколько свидетелей обвинения и защиты. По мнению адвокатов, ничего подтверждающего вину их доверителя те не предоставили.

На прошлой неделе издание "Проект" обнародовало обвинительное заключение по его делу. Из него следует, что секретные сведения он якобы передавал чешскому журналисту Мартину Ларишу и германскому политологу Дмитрию Воронину, которых ФСБ считает сотрудниками разведок зарубежных стран. Они это отрицают. Как пишет "Проект", даже если Лариш и Воронин действительно работали на иностранные спецслужбы, доказательств того, что журналист Сафронов об этом знал, в обвинительном заключении нет. Следователи не нашли ни одного чиновника, который передавал бы Сафронову секретные данные.

Всю информацию, которая в обвинительном заключении названа секретной, журналистам удалось найти в открытых источниках. Сам Сафронов также настаивает на этом.

Иван Сафронов был автором ряда резонансных публикаций в СМИ о российской армии, космической и военной промышленности.

Русская служба Би-би-си сообщила о том, что спецслужбы установили слежку Сафроновым ещё в 2019 году – после его публикации о поставках самолётов Су-35 Египту. После этого египетские чиновники, как утверждается, написали два письма в российскую Федеральную службу по военно-техническому сотрудничеству, в одном из которых, в частности, говорилось, что "генеральное командование вооружённых сил Египта оказалось в неловком положении" из-за статьи Сафронова. Официально о поставках российских истребителей Каиру с тех пор не сообщалось.

Кремль и лично Владимир Путин категорически отрицали, что обвинения в адрес Сафронова связаны с его публикациями.

Российские независимые журналисты в понедельник ещё до оглашения приговора потребовали немедленного освобождения Ивана Сафронова из-под стражи; пересмотра дела; отвода состава суда, доказавшего делом свою предвзятость и ангажированность, и расследования в отношении должностных лиц, допустивших нарушения в ходе следствия.

"Журналистика – не преступление. Иван Сафронов должен быть оправдан", – говорится в обращении, которое подписали журналисты "Медузы", "Холода", "Новой газеты", "Дождя", "Вёрстки", "Важных историй", "Бумаги", "Медиазоны", The Bell, Moscow Times и других независимых российских СМИ.