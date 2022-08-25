Семья бывшего заместителя главы Службы государственной безопасности (СГБ) Сосо Гогашвили готова обратиться в Европейский суд по правам человека по делу об угрозах в его адрес и в адрес его родных. По утверждению адвокатов Гогашвили, за этими угрозами стоят министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури и экс-премьер Бидзина Иванишвили.

Устройство, записывающее кадры с камер видеонаблюдения в руставской тюрьме №12, вышло из строя, – так ответили представителям аппарата Народного защитника в Специальной пенитенциарной службе. Омбудсмен обратилась в ведомство с требованием предоставить ей кадры перемещения по учреждению бывшего заместителя главы Службы государственной безопасности (СГБ) Сосо Гогашвили после того, как он заявил, что в тюрьме на него оказывают давление и даже сам министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури шантажирует его. Однако в ведомстве ответили, что из-за технических неполадок зафиксировать предположительные факты нарушения прав заключенного не удалось, говорит представитель Народного защитника Грузии Гванца Чхаидзе:

«Нам неизвестно, возникла и продолжается ли эта проблема (с записывающим устройством) только одну неделю. Интересно, когда была зафиксирована эта проблема, – когда Народный защитник запросила кадры, или речь идет о более длительном периоде?»

Как сообщают правозащитники Гогашвили, случай произошел 11 августа. В этот день экс-чиновник опубликовал на своей страничке в Facebook сообщение, в котором утверждал, что ему угрожает Бидзина Иванишвили. Заключенный сообщил, что от него требуют прекратить распространять обличительные документы и дать в суде угодные экс-премьеру показания, иначе уничтожат его семью. «Я могу узнать, что моя семья пострадала от угарного газа, погибла в пожаре или попала в аварию. В лучшем случае, членов моей семьи и ближайшее окружение подставят и поймают», – писал Гогашвили. Несмотря на это, он пообещал «продолжить бороться за справедливость».

Чуть позже в тот же день служащие пенитенциарного учреждения отвели заключенного в душевую комнату и дали указание взять телефон, который лежал там на карнизе, утверждают адвокаты Гогашвили. С ним говорил министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури. «Он потребовал, чтобы Гогашвили дал угодные им показания по озвученным ранее вопросам», – сообщил адвокат экс-чиновника Рамаз Чинчаладзе. Он запомнил номер, с которого был осуществлен звонок, а также с помощью имевшегося у него кусочка «скотча» снял отпечатки пальцев с мобильного телефона. Указанные доказательства вывезены из пенитенциарного учреждения, и, в случае их пригодности, будет проведена экспертиза, говорят адвокаты Гогашвили. По словам одного из них – Дмитрия Гонгадзе, глава МВД звонил его подзащитному четыре раза и пропавшие кадры с камер видеонаблюдения тому доказательство:

«Он (Гогашвили) указывает, и, естественно, сторона защиты разделяет эту позицию, согласно которой подтверждается, что то, о чем говорил Иосеб Гогашвили, имело место в пенитенциарном учреждении №12, это факты угроз и давления на него».

Сам Вахтанг Гомелаури обвинения эти называет ложью. Неделю назад в разговоре с журналистами он заявил, что не связывался с Гогашвили и никогда не угрожал ему. На этот раз журналисты попросили главного полицейского прокомментировать факт утери видеоматериала в тюрьме №12:

«(Видеокадры) изъяты, не смогли их изъять или они были повреждены, я не знаю, я не техник… Я не знаком с внутренней системой, с тем, как работают камеры, ресиверы, записывающие устройства. Если придете ко мне на работу, я вам скажу, что как работает, если знаю, но о том, о чем не знаю, вы должны спросить у специалистов».

В ответственном ведомстве заявлений по поводу выхода из строя видеокамеры пока не делали.

Между тем адвокаты и члены семьи Сосо Гогашвили заявили, что планируют направить иск в Европейский суд по правам человека по делу об угрозах в адрес экс-чиновника и его родных. Работу над ним правозащитники начали сегодня и уже через месяц направят его в Страсбург, сообщила дочь заключенного Нино Гогашвили:

«Они уничтожили записи, что означает, что мы никогда не получим доказательств того, что Сосо Гогашвили выводили в душевую комнату. Я уверена, что они уничтожат и доказательства, которые можно получить с помощью телефонных вышек, ведь Вахтанг Гомелаури звонил ему несколько раз. Да и любое доказательство, которое можно приложить к делу, сейчас будет уничтожено, чтобы общественность никогда не узнала правду в этой стране. Поэтому мы докажем свою правоту в Страсбурге и победим».

Однако не все так просто, утверждает бывший омбудсмен, глава Института исследования демократии Уча Нануашвили. Уничтожение доказательств пенитенциарные службы практикуют на протяжении многих лет, говорит правозащитник:

«В частых случаях такое происходит, когда речь заходит о расследовании какого-то конкретного факта. Когда какой-нибудь заключенный жалуется на нарушение его прав, почему-то именно тогда пропадают видеоматериалы. И следственные органы не расследуют подобные факты. Впоследствии подобные дела направляют в Страсбург. Мы помним дело Вано Мерабишвили (экс-министра внутренних дел Грузии), случай произошел в 2013-м, когда, как он утверждает, его вывели из учреждения №9, т.н. матросской тюрьмы. Тогда с ним встретился прокурор. Когда мы пожелали ознакомиться с записями с камер видеонаблюдения, оказалось, что они просто исчезли. Дело завершилось в Страсбурге, в суде потребовали провести расследование. Но следственные органы не сделали ничего, чтобы расследовать этот конкретный факт».

Тем временем Сосо Гогашвили распространяет очередное сообщение в соцсети. В публикации он называет Вахтанга Гомелаури (министр ВД), Рати Брегадзе (министр юстиции), Ираклия Гарибашвили (премьер-министр), Григола Лилуашвили (глава СГБ) и Ираклия Шотадзе (генпрокурор Грузии) рецидивистами и предлагает им «написать заявление об увольнении, пока не стало хуже». Завтра Гогашвили планирует обнародовать «еще одно доказательство, не подлежащее уничтожению, которое окончательно подтвердит озвученную ранее информацию о совершенных ими преступлениях».

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