«Грузинская мечта» выступает за увеличение списка статей УК, по которым станет возможным проведение тайных следственных действий. Представители партии власти также желают продлить срок прослушки граждан, подозреваемых в нарушении этих статей, с шести до девяти месяцев и даже бессрочно. «Эхо Кавказа» спросило у пользователей социальных сетей, что они думают по этому поводу.

– Как вы относитесь к такой инициативе правящей партии?

Давид: Я не знаю, каким структурам дают возможность прослушивать людей, и я, конечно, против тотальной прослушки, не думаю, что кто-то бы выступил за такой контроль, но все же у разведки должна быть такая возможность на законном уровне. Конечно, если человека подозревают в том, что он террорист, необходимо всячески за ним следить, но я против того, чтобы прослушивать мелких воришек и т.д. Я не вижу в этом никакой необходимости. И да, я думаю, власти буду использовать эту возможность в своих целях. Заявят, что подозревают своих оппонентов или неугодных им людей в каких-то преступлениях, и будут всех прослушивать. Но, я повторю, я считаю, у разведки должна быть такая возможность.

Марад: Что касается прослушек, конечно это ненормально, когда тебе не дают возможности спокойно поговорить с близкими людьми и сказать все то, что ты говоришь только наедине с ними. Но тут ведь речь идет о том, что прослушивать будут тех, кто совершил преступление. Если власти не будут злоупотреблять этим законом, то думаю, что все нормально. Он, в принципе, даже необходим. В общем, эту норму необходимо использовать в отношении преступников или тех, кого подозревают в терроризме. Да и не понятно мне, зачем властям прослушивать простых, рядовых людей?

Тако: Чем мы отличаемся от Советского Союза, если у нас в государстве планируют организовать подобный тотальный контроль населения на официальном уровне? Это же настоящий террор граждан. У каждого человека есть право на собственное пространство, и власти пытаются у нас отобрать это право. Я уверена, что эту возможность они будут использовать повсеместно, они и так прослушивали всех жителей Грузии без исключения, а сейчас будут делать это на законных основаниях – это ужасно. Тут речь не идет о защите интересов государства, они будут использовать эту возможность в своих личных целях. Они как бы заявляют: если не хотите проблем, ведите себя, как вам велят.

Джаба: Мне нечего скрывать ни перед кем, поэтому меня мало беспокоит тема прослушек. Всю жизнь говорю всем все в лицо и не нарушаю закон, чтобы бояться того, что меня будут прослушивать. Хотя, если честно, я бы очень разозлился, если бы узнал, что мои разговоры записываются. Я законопослушный гражданин, но есть личные моменты, о которых я могу говорить только с близкими людьми, и я не желаю, чтобы эти разговоры кто-то еще подслушивал. И то, что они оформили все это юридически, на законодательном уровне, мне кажется совершенно неприемлемым.

Татьяна: Я считаю, что это неправильно, потому что доверия к властям нет. Оппозиция, все, кто выразит свое недовольство нынешними властями, попадут под какой-то контроль. На мой взгляд, это неправильно.

Георгий: Это означает, что наши спецслужбы работают очень плохо. Они продлевают разрешенное время на прослушку людей, им что, не хватает на это шести месяцев? За это время прекрасно можно понять, чем занимается по жизни человек, шпион он, убийца или законопослушный человек. В общем, наши спецслужбы работают очень плохо, и понятно, что никакое изменение сроков и расширение списков статей им не поможет стать лучше. А вообще, я уверен, что прослушивают и записывают все разговоры без исключения, если вы думаете, что вас не прослушивают, вы очень ошибаетесь.

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