Главный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик, которая, по информации Минздрава республики, пропала и не выходила на связь с 25 августа, дала о себе знать. Сегодня от ее имени было опубликовано открытое письмо, в котором Скорик рассказала об обстоятельствах и причинах своего отъезда.

8 августа в СМИ появились первые сообщения о том, что пропала главный санитарный врач Республиканской санитарно-эпидемиологической службы Людмила Скорик. По сообщению Министерства здравоохранения республики, с 25 июля Людмила Скорик не появляется на работе, не отвечает на телефонные звонки и никто из сотрудников не знает, где она. Минздрав сообщил, что проводит служебную проверку, по итогам которой примет соответствующие меры.

В социальных сетях между тем распространялась информация о том, что Людмила Скорик покинула Абхазию с большой суммой бюджетных денег. Назывались разные цифры – от 17 до 40 млн рублей.

4 сентября на сайте Генеральной прокуратуры появилось сообщение, что Следственное управление проводит процессуальную проверку в отношении бывшего главного врача Государственной санитарно-эпидемиологической службы Минздрава Абхазии по факту превышения должностных полномочий и хищения имущества с использованием служебного положения. При этом прокуратура ссылается на результаты оперативно-розыскной деятельности Службы государственной безопасности. В настоящее время проводится опрос сотрудников санитарной службы.

И вот сегодня, после полутора месяцев Людмила Скорик прервала молчание. Информационное агентство «Аиашара» на своей странице в социальной сети Facebook сообщило, что она обратилась к ним с просьбой опубликовать ее комментарий о происходящих вокруг нее событиях, и выложило ее письмо без купюр.

Письмо объемное, на нескольких страницах.

Оно начинается с утверждения, что назначенного в мае 2021 года министра здравоохранения Эдуарда Бутба пригласили в Абхазию «для перевода медицины на коммерческие рельсы». Со ссылкой на ЕГРИП РФ, Людмила Скорик говорит о том, что Эдуард Бутба с 2016-го по 2021 год был предпринимателем и занимался ремонтом изделий из кожи, производством обуви, обработкой и нанесением покрытий на металлы.

Скорик сообщает, что новый министр здравоохранения начал собирать у подведомственных организаций расценки на оказываемые услуги и попытался организовать платные медицинские услуги в Республиканской больнице и в Центре лабораторной диагностики в Сухуме. Он также предпринял попытку «прихватизировать Республиканскую санитарно-бактериологическую лабораторию», но не мог это сделать, «не убрав с дороги руководителя Государственной санэпидслужбы, тогда и начались «гонение» на нее по всем направлениям».

Экс-депутат парламента Натали Смыр так прокомментировала возможность коммерциализации медицины в Абхазии:

«У нас в законе о медицине государственная медицина бесплатная, но есть статья, в которой говорится о том, что есть платные услуги. О какой платной медицине и о каких платных услугах, в частности, идет речь? Вот, смотрите, стоматология – это достаточно дорогостоящие материалы для стоматологических услуг, поэтому она – платная. Допустим, выдача каких-то справок, когда на бюджет, на поликлиники ложится какая-то финансовая нагрузка, невозможность в полном объеме осуществлять приобретение тех или иных товаров, необходимых для деятельности, поэтому какая-то часть платных услуг разрешена. Но в целом лечение, операции, оказание первой медицинской помощи – все это бесплатно. Речь идет об этом. То, о чем говорила Скорик, я ее понимаю, что, да, перевести на коммерческие рельсы всю медицину сейчас нельзя. Но я не знаю, как хотел это сделать нынешний министр, это только высказывание самой Скорик».

Ну, а Скорик сообщает в своем письме, что началась проверка финансово-хозяйственной деятельности санитарно-эпидемиологической службы Минздрава Республики Абхазия. Она проводилась два месяца вместо 30 дней, что является нарушением закона, и при этом проверяющие «не снимают остатки на складах и не сверяли полученное оборудование на сумму 11,5 млн рублей».

По ее словам, к происходящему «подключились сотрудники СГБ, и начинаются проверки контрагентов, с которыми работала ГСЭС на протяжении трех лет, с 2019 по 2022 год. Следуют изъятия их документов, многочасовые по 5, 6, 8 часов допросы предпринимателей и работников этих организаций. У некоторых контрагентов недостает каких-то первичных документов, у одного ИП нашли нарушения по порядку внесения выручки в банк! И, смешав все в одну кучу, можно сказать, а вот и отмывка денег руководителем ГСЭС!»

По словам Скорик, Служба государственной безопасности, не обнаружив никаких существенных нарушений, обвинила ее в контактах с Грузией, в том, что она получала оттуда оборудование и торговала им.

22 июля она подала на имя министра заявление об отпуске и выехала по семейным обстоятельствам в Российскую Федерацию. Но министр здравоохранения, забыв об этом, объявил, что связи с ней нет.

Скорик признается, что обращалась к премьер-министру Абхазии Александру Анквабу и к министру здравоохранения Эдуарду Бутба с разъяснением и просьбой опровергнуть очерняющую ее информацию. Но никакой реакции от них не последовало.

«Эхо Кавказа» обратились в Министерство здравоохранения, в Службу государственной безопасности, в кабинет министров с просьбой прокомментировать ситуацию, однако ни одно ведомство не стало реагировать на обращение главного санитарного врача республики.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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