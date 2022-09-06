Сергей Шамба: «Взаимоотношения России и Грузии меняются»

Секретарь Совета безопасности самопровозглашенной республики Абхазия Сергей Шамба выступил за ратификацию соглашения по передаче РФ госдачи «Пицунда». При этом, рассказывая о ситуации в регионе и мире, он указал, что «взаимоотношения России и Грузии меняются».

«Вы видите, что взаимоотношения России и Грузии меняются. Тоннель собираются строить, связать Россию с Грузией (тоннель Квешети-Коби на территории Грузии – ред.). Расширяют в Верхнем Ларсе пропускные способности. Эти аргументы очень важные, если вы хотите смотреть на картину в целом», – сказал Шамба на встрече общественных организаций с абхазским лидером Асланом Бжания.

Шамба говорит, что при разногласиях в обществе никакой перспективы для Абхазии быть не может.

«Давайте обсуждать, давайте думать о том, как сохранить наше государство в этом меняющемся мире. То, что происходит на Украине, нам однозначно показывает, что мир будет другим. И какова наша роль будет в этом регионе, все это нужно сейчас думать. Когда потрясения в мире были, мы всегда страдали, маленькие всегда страдают», – заявил Шамба.

По словам абхазского политика, земля в Пицунде передается России на 49 лет, после чего соглашение можно пересмотреть.

«Какие отношения будут с Россией через 49 лет, мы не знаем. Есть возможность пересмотреть его», – добавил он.

Как сообщалось ранее, абхазский президент Аслан Бжания предложил общественным организациям провести экспертизу соглашения, подписанного с Москвой. Ряд оппозиционных сил при этом призвал его отозвать из парламента соглашение, а также создать консультативный совет на базе Общественной палаты Абхазии.

Некоторые представители абхазской общественности опасаются, что в случае смены власти в России, госдача «Пицунда» может оказаться в руках третьих лиц.

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