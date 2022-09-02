Представители Союза ветеранов и граждан Абхазии «Аиааира» Вианор Ашба, Нарсоу Квициния и Вадим Мироненко на пресс-конференции в Сухуме дали оценку общественно-политической ситуации в стране и рассказали о своем отношении к соглашению по Пицунде.

Председатель Союза ветеранов и граждан, герой Абхазии Вианор Ашба на пресс-конференции в Ассоциации работников СМИ проинформировал о том, что ветеранам войны было отказано во встрече с президентом Асланом Бжания:

«В ближайшее время шли переговоры, переговорщиком являлась Общественная палата, я лично предлагал, чтобы президент Республики Абхазия вышел на встречу, чтобы обсудили насущные проблемы Абхазии, которые муссируются у населения, чтобы президент мог ответить на прямые вопросы каждого гражданина Республики Абхазии. Решалось это долго, сначала президент хотел встретиться с общественностью и с оппозицией в закрытом формате. Мы сказали, что президент должен быть открытым для общества, мы настаивали на том, чтобы была пресс-конференция с приглашением журналистов и телевидения. Но вчера, когда озвучили, кто пойдет на встречу, количество было ограничено – пять человек со стороны власти и пять человек со стороны общественности, когда были озвучены фамилии тех, кто будет принимать участие во встрече в Общественной палате, в основном это были герои Абхазии, власть отказалась встретиться с нами!»

В списке участников встречи помимо Вианора Ашба были Леван Микаа и Батал Джопуа.

На вопрос о том, что могут предпринять члены Союза, если парламент ратифицирует соглашение по Пицунде, Вианор Ашба ответил, что не допускает такой возможности и уверен, что депутаты примут правильное решение.

Ашба напомнил, что какое-то время тому назад президент Аслан Бжания говорил о том, что «надо поделиться суверенитетом», если суммировать те объекты, о которых сейчас идет речь, – это Пицунда, приграничное село Аибга, Чернореченское форелевое хозяйство и аэропорт, это около 1200 гектаров земли, а таких объектов около двадцати. Получается, что речь уже идет о полном отказе от суверенитета, заявил Ашба.

Он вспомнил о встрече с послом Михаилом Шургалиным в абхазском МИДе и рассказал о тех вопросах, которые задавал послу:

«Мною лично был задан вопрос: поменяются ли взаимоотношения между Россией и Абхазией, если не будет подписано соглашение? Он сказал «нет». Был задан вопрос, отразится ли это на пенсионерах в Абхазии и на выплате пенсий? Вот, дословно его ответ: «Оставьте этот вопрос, даже не стоит его затрагивать, не надо этот вопрос продвигать в обществе». Мной был задан послу третий вопрос об обороноспособности Абхазии. Он сказал: «Нет, она какой была такой и будет». Когда идет спецоперация России в Украине и война в Донбассе, почему стала такой острой проблемой в Абхазии именно продажа недвижимости? Знает ли Владимир Владимирович Путин острые проблемы Пицундской госдачи? Посол ответил насчет пицундской госдачи, естественно, Владимир Владимирович Путин в курсе, он знает, но он не сказал, в курсе ли он об остроте этой проблемы!»

Однако президент, цитируя письмо посла Михаила Шургалина, озвучивает гражданам Абхазии совершенно другие его высказывания, которые воспринимаются как шантаж: это намеки на уход российских военных, на прекращение финансирования Инвестиционной программы и выплаты российских пенсий, если соглашение по Пицунде не будет ратифицировано.

Сопредседатель Союза ветеранов и граждан Вадим Мироненко считает, что кто-то намеренно разжигает ситуацию:

«Почему этот вопрос возник именно сейчас, когда идет третья мировая война? Давайте вещи называть своими именами! Мы не видим под носом врагов, которые у нас реально есть, многие из тех, кто здесь сидит, выросли после войны. Есть реальные боевые действия, есть реальная война, и, слава богу, что в России есть такой человек, как Владимир Путин, который пока не добрался до всех, но обязательно доберется. Считаю, что эти вопросы, они для меня вообще не приемлемы как для гражданина Абхазии, но они должны быть хотя бы сейчас отложены, чтобы не было споров в республике. Зачем это все делается? Кем оно разжигается?»

На благоразумие депутатов, среди которых много его ровесников, надеется и Нарсоу Квициния. Он не согласен с тем, что президент игнорирует мнение народа и тайно подписывает важные для всей страны документы: «Сегодня мы – свободные люди, а завтра можем проснуться в чужой стране», – сказал он.

Квициния уверен, что сегодня решается судьба страны, и призвал молодежь не молчать и высказать свое мнение.

Вианор Ашба проинформировал, что 6 сентября в Сухуме соберутся герои Абхазии, чтобы обсудить ситуацию и подумать, какие шаги предпринять. А 9 сентября состоится съезд Союза ветеранов и граждан Абхазии, на который он пригласил прийти всех желающих.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

Подписывайтесь на нас в соцсетях