Парламент Грузии преодолел вето президента на критикуемый ЕС закон о слежке

В Кремле не стали комментировать приговор, вынесенный журналисту Ивану Сафронову по делу о госизмене, но констатировали, что это "очень суровый приговор". Об этом в интервью РБК сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он также предположил "с большой долей уверенности", что Владимиру Путину, по его словам, известно о приговоре из сообщений СМИ.

Вчера Мосгорсуд приговорил журналиста Ивана Сафронова к 22 годам колонии строго режима. Сафронова признали виновным в передаче сведений, относящихся к гостайне, сотрудникам разведки стран НАТО. Вину бывший корреспондент "Коммерсанта" и "Ведомостей", перед арестом работавший советником главы Роскосмоса, не признаёт.

Никаких доказательств вины Сафронова в деле нет. Всю информацию, которая в обвинительном заключении названа секретной, журналистам удалось найти в открытых источниках. Сам Сафронов также настаивает на этом.

Сегодня к Ивану Сафронову обратились бывшие коллеги из "Коммерсанта". "Твои заметки много раз были на первой полосе “Ъ”. С 7 июля 2020 года здесь часто публиковались материалы о тебе. А теперь мы используем первую полосу, чтобы напрямую к тебе обратиться", - говорится в письме.

Редакция "Коммерсанта" называет Сафронова настоящим журналистом, большим профессионалом и очень хорошим человеком.

"В “Ъ” есть люди, которым повезло работать вместе с тобой. Которые помнят, что самый унылый серый день становился светлее, когда ты заходил в редакцию. Помнят, как ты шутишь и смеешься, как ты рассказываешь анекдоты и произносишь тосты. Как крепко ты жмешь руку. Помнят, что ты никогда не зазнавался. Помнят, что ты всегда готов помочь — и по работе, и в жизни. И каждый день помнят, что не смогли помочь тебе", — пишут журналисты "Коммерсанта".

Бывшие коллеги Сафронова отмечают, что не услышали никаких публичных доказательств его вины. И уверены: в другое время, в другой ситуации он был бы оправдан.

"Но времена не выбирают. Зато можно выбрать, каким быть в эти времена. И ты сделал свой выбор. Эти два года ты был образцом достойного поведения. Ты не сдался — и не сдашься теперь. Мы знаем, что ты выдержишь все испытания. Мы любим тебя, мы верим в тебя. Мы ждем тебя", - пишут журналисты "Коммерсанта".

Иван Сафронов пришёл работать в "Коммерсантъ" в 2010 году. В 2019 году после выхода заметки о возможной отставке главы Совета Федерации Валентины Матвиенко и назначении на её место Сергея Нарышкина Сафронова уволили из газеты. Вслед за ним решение об уходе принял и весь отдел политики в полном составе - у журналистов произошел конфликт с собственником газеты Алишером Усмановым.

Защита Сафронова считает, что уголовное преследование связано с его журналистской деятельностью и намерена обжаловать приговор.

Кремль и лично Владимир Путин категорически отрицали, что обвинения в адрес Сафронова связаны с его публикациями.