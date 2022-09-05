Завтра открывается осенняя сессия парламента Грузии, на которой будут обсуждаться законопроекты, в том числе, вопрос преодоления вето президента, наложенного на законопроект о прослушках. Оппозиция и власть готовы возобновить дебаты вокруг скандального законопроекта, на который Венецианская комиссия уже дала отрицательный отзыв.

Вето президента станет одним из главных вопросов пленарного заседания осенней сессии парламента. Сегодня комитет по юридическим вопросам рассмотрел мотивированные замечания Саломе Зурабишвили по проекту поправок в Уголовно-процессуальный кодекс.

Речь идет о поправках, которые касаются правил и сроков прослушки по уголовным делам. В частности, поправки «Грузинской мечты» предусматривали продление максимально допустимого срока проведения тайных следственных мероприятий с трех до девяти месяцев. Законопроект получил негативную оценку как со стороны Венецианской комиссии, так и от администрации президента.

Впрочем, судя по всему, власти намерены довести начатое до конца. Как сегодня отметил спикер парламента Шалва Папуашвили, последнее слово останется за парламентом:

«Как известно, Венецианская комиссия выдает юридические заключения, основная задача которых – проверить, соответствуют ли проекты существующим стандартам в области прав человека. Вопрос целесообразности – это второе измерение, и единственным органом, который определяет это в стране, является парламент Грузии. Мы ознакомились с вето президента, была полемика по этому вопросу, и ничего, по сути, не изменилось. У этого закона нет никаких юридических проблем, с этим согласны все, включая Венецианскую комиссию. Никто не отмечал, что этот закон нарушает какие-либо правовые нормы. Со стороны оппозиции осталась та же риторика, которую мы слышали раньше, о том, что можно было потратить больше времени на согласование, но парламенту потребовалось три месяца, чтобы принять этот закон, и были задействованы все заинтересованные стороны. Было высказано не одно замечание, и ни одно из них, включая заключение Венецианской комиссии, не содержало ничего по существу».

В оппозиции считают, что власти лукавят. Ранее наложить вето на закон президента призвали профильные НПО, которые высказали много аргументированных замечаний по поводу законопроекта. Массовая утечка файлов, содержащих факты личной жизни граждан, в сентябре прошлого года свидетельствует о масштабах проблемы. Тем не менее, как считает генеральный секретарь «Стратегии Агмашенебели» Паата Манджгаладзе, парламентское большинство «Грузинской мечты» сможет преодолеть вето и утвердить закон, несмотря на замечания Венецианской комиссии.

«Они не собираются учитывать оценку Венецианской комиссии, в которой четко говорится, что с точки зрения демократии неоправданно продление срока слушаний подозреваемых до девяти месяцев, а также расширение круга лиц для прослушки. Партия власти предпочитает делать невинное лицо и говорить, что не слышит правовых аргументов. Многочисленные утечки секретных файлов, подтверждающие факты прослушек, доказывают, что «Грузинская мечта» занята тотальным прослушиванием разговоров всех и каждого, в том числе духовенства и журналистов. Утечка секретных файлов их встревожила, и, по всей видимости, этим законом они хотят легализовать практику тотального прослушивания, которое существует, и привести его в рамки правового поля».

Вопрос законодательного регулирования и практики негласных следственных действий прокомментировал директор программ «Центра социальной справедливости» Гурам Имнадзе. По мнению эксперта, налицо игнорирование рекомендаций Венецианской комиссии со стороны власти:

«Венецианская комиссия отмечает, что проблема тайной прослушки остро стоит в Грузии. Массовая утечка файлов, подтвердившая масштабы прослушек, вскрыла целый пласт проблем. Как отмечается в докладе комиссии, проблема утечки разговоров граждан существует и расследование не было проведено. Поэтому комиссия рекомендует проявлять дополнительную осторожность при принятии законопроектов, регулирующих эту сторону работы спецслужб. И, наконец, как отмечается в заключении Венецианской комиссии, сама работа над законопроектом вышла за рамки демократических принципов».

По словам Имнадзе, работа над фундаментальным документом была проведена в сжатые сроки, к обсуждению не были привлечены ни служба государственного инспектора, ни профильные специалисты, ни правозащитники. И, наконец, Венецианская комиссия не услышала аргументированного ответа от власти, по какой причине следует расширить ареал прослушки, резюмировал специалист.

Подписывайтесь на нас в соцсетях