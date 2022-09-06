Кара Макдональд провела встречу с депутатами «Грузинской мечты»

Заместитель помощника госсекретаря США Кара Макдональд сегодня, 6 сентября, провела в Тбилиси встречу с председателем комитета по внешним связям парламента Грузии Николозом Самхарадзе и его заместителем Георгием Хелашвили.

Стороны рассмотрели внутриполитическую ситуацию в Грузии, обсудили текущую войну в Украине, ее влияние на безопасность страны и угрозы со стороны России, сообщает пресс-служба парламента.

Как отмечается, Самхарадзе и Хелашвили «подробно проинформировали гостью» о плане властей по выполнению 12 рекомендаций Еврокомиссии. Стороны также говорили об укреплении существующего стратегического партнерства между Грузией и США. В этом контексте была подчеркнута важность проведения военных учений «Достойный партнер 2022».

Кара Макдональд - заместитель помощника госсекретаря США по вопросам демократии, прав человека и труда. Она прибыла в Грузию для участия в Тбилисской международной конференции, которую организуют Институт международного лидерства Маккейна, Институт Джорджа Буша и грузинский «Центр исследований экономической политики».

Выступая ранее на форуме, Макдональд говорила, что США обеспокоены откатом демократии в Грузии. Она также призвала власти Грузии «не упускать возможность» и сделать все для получения статуса кандидата в члены ЕС.

Лидеры «Грузинской мечты» не участвуют в конференции. Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили в последний момент отказался выступить перед гостями форума. Свое решение он объяснил нежеланием пересекаться с «радикальными группами», которые «выступают против европейского, западного и демократического будущего Грузии».