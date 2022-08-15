Последний ежегодный отчет Евросоюза о выполнении Грузией Соглашения об ассоциации стал поводом для полемики между властью и оппозицией. В докладе, в частности, отмечается регресс в отношениях между Грузией и ЕС. В оппозиции это считают доказательством измены «Грузинской мечты» европейскому выбору. В свою очередь, в партии власти советуют с выводами не торопиться.

Служба внешних связей Евросоюза 13 августа опубликовала доклад о выполнении Грузией Соглашения об ассоциации, в котором говорится, что в целом национальное законодательство приводится в соответствие с законодательством ЕС и Соглашением о глубокой и всеобъемлющей свободной торговле (DCFTA), однако темпы выполнения обязательств в последнее время снижаются.

Как отмечается в документе, «в 2021 году уровень выполнения Грузией деклараций и решений Совета ЕС составил 53%, что выглядит регрессом по сравнению с 62% в 2020 году. А в первом полугодии 2022 года этот показатель снизился до минимальных 42%».

В докладе подчеркивается, что существовавшие в 2021 году вызовы «угрожали подрывом демократических основ страны», включая ограничения в деятельности парламента после выборов 2020 года, нарушения на выборах в органы местного самоуправления в 2021 году, а также гомофобное насилие 5-6 июля 2021 г. и др.

Как особо подчеркивается в документе, судебная реформа и перераспределение полномочий в парламенте «остаются невыполненными на момент написания этого доклада. Реформы в судебной системе за последний год застопорились, и ситуация даже ухудшилась в ключевых областях».

В отчете также говорится, что, несмотря на неоднократно взятые властями обязательства по повышению независимости, подотчетности и качества судебной системы, включая принятие изменений в процедурах отбора и назначения судей, в 2021 году в Верховный суд были назначены 11 судей.

«Согласно заключительному мониторинговому отчету БДИПЧ/ОБСЕ, этап назначения судей, осуществляемый парламентом, по-прежнему не обеспечивает достаточных правовых гарантий, что негативно сказывается на добросовестности всего процесса», – говорится в докладе.

В оппозиции сделали вывод, что данный отчет подтверждает: «Грузинская мечта» не намерена выполнять 12 рекомендаций Европейской комиссии для получения статуса кандидата в члена ЕС.

Сегодня лидер «Нацдвижения» Ника Мелия заострил внимание на основных критических положениях документа ЕС.

«Если у кого-то еще есть иллюзия, что «русская мечта» выполняет 12 пунктов, давайте вместе посмотрим на ситуацию. Еврокомиссия четко заявила, что Грузия станет кандидатом на членство в ЕС, если устранит политическую поляризацию. Что делает «русская мечта»?! Они нападают на СМИ, народ, максимально углубили конфронтацию с Соединенными Штатами Америки м обвиняют их в государственном перевороте», – заявил Ника Мелия.

По его словам, руководство страны не разделяет рекомендаций Еврокомиссии в направлении судебной реформы, независимости и подотчетности государственных институтов, институциональной независимости антикоррупционного агентства, а также необходимости в деолигархизации Грузии.

По словам Мелия, «русская мечта» ставит людей перед выбором – «Бидзина или Европа». «Понятно, что вместе с Иванишвили мы никогда не попадем в Евросоюз», – заключил политик.

Парламентское большинство «Грузинской мечты» также откликнулось на заключение Совета ассоциации ЕС-Грузия. По словам Гии Цагареишвили, изложенные в документе опасения были вполне ожидаемы, однако таково видение Евросоюза, и правительство доведет до конца обязательства по соглашению об ассоциации, заявил депутат.

«Документ содержит рекомендации по предстоящей работе, называет реформы, которые необходимо провести, отмечает как недостатки, так и успехи, которых Грузия добилась и представила в рамках Соглашения о глубокой и всеобъемлющей свободной торговле. Речь идет о непрерывных реформах, и работа в этом направлении будет продолжена. Думаю, что в некоторых сферах опасения наших партнеров со временем развеются», – заявил Гия Цагареишвили.

В свою очередь, по мнению председателя комитета по юридическим вопросам Анри Оханашвили, в оппозиции должны быть последовательными, и, если в парламенте, по их мнению, власть в парламенте принадлежит «русской мечте», они должны покинуть законодательный орган.

В документе Еврокомиссии однозначно отмечен регресс по нескольким направлениям, заявил журналистам в парламенте председатель Ассоциации молодых юристов Грузии Ника Симонишвили, принимавший участие в заседании рабочей группы по судебной реформе.

«В документе Еврокомиссии прямо говорится, что в судебной системе произошел регресс по ключевым вопросам. Появление термина «регресс» означает, что заявления «Грузинской мечты» о прогрессе в этом направлении на самом деле являются ложью. Мы говорим о системных проблемах, а когда мы указываем на наличие клана в судебной системе, мы имеем в виду клановое правление не только в этой институции, но и во многих государственных органах. Это клановое правление существует везде, где сосредоточена власть», – сказал Ника Симонишвили.

Соглашение об ассоциации между ЕС и Грузией, включающее углубленную и всеобъемлющую зону свободной торговли, полностью вступило в силу 1 июля 2016 года. Оно призвано способствовать углублению политических и экономических связей, а также является основой для сотрудничества между ЕС и Грузией и поддержки реформ в Грузии. В ближайшее время (6 сентября) Совет ассоциации ЕС-Грузия примет повестку дня ассоциации ЕС-Грузия на 2021-2027 годы.

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