4-й тур Евробаскета 2022 между национальными командами Грузии и Болгарии завершился победой последней сборной со счетом 92:80. Тренерский состав грузин признает, что баскетболисты находились не в лучшей физической форме, однако на поражении сказалось и психологическое состояние спортсменов, в котором они находятся после скандала на матче против Турции. Представители спортивной общественности с этим не согласны.

Третье и самое болезненное поражение сборной Грузии на Евробаскете 2022 практически свело к минимуму шансы команды выйти из группы А. А ведь все начиналось довольно неплохо: в первой четверти подопечные Илиаса Зуроса обгоняли болгар со счетом 18:14, но уже во второй гости вырвались вперед со счетом 39:38. Третья четверть, как справедливо отмечают многие представители местной спортивной общественности, вовсе обернулась катастрофой для грузин, когда соперники оторвались от них на 11 очков, в итоге матч завершился первой победой Болгарии со счетом 92:80. На послематчевой пресс-конференции главный тренер сборной Грузии Илиас Зурос не скрывал недовольства игрой своих подопечных.

«С самой разминки было видно, что мы не готовы к игре в баскетбол. Мы не отошли от эмоций после матча с Турцией и не смогли проанализировать, что для перехода на следующий этап нам необходимо победить во всех последующих играх. Что сказать о встрече? Мы выглядели ужасно, не просто плохо, а ужасно. 61 очко нам забросили два баскетболиста. До начала игры мы много говорили о защите, особенно против этих двух спортсменов, но то, что мы сделали, нельзя назвать защитой. Можно было легко увидеть, что игроки не были готовы к матчу. Два дня мы говорили о встрече с Турцией. Понятно, что Турция – сильная команда, но одной победы мало. То же самое было с нами и на предыдущем Евробаскете, мы обыграли Литву и праздновали 2-3 дня, проиграли Украине и не вышли в следующий этап. Сейчас произошло нечто подобное: мы обыграли Турцию и проиграли важнейший матч Болгарии», – цитирует тренера сайт Федерации баскетбола Грузии.

Более того, турки до сих пор отказываются признавать свое поражение. После стычек, начавшихся во время игры и, как утверждают представители турецкой стороны, продолжившихся за пределами поля, команда гостей пригрозила покинуть Евробаскет 2022, если Федерация баскетбола Грузии (ФБГ) не обнародует кадры инцидента. Они также потребовали от Международной федерации баскетбола (ФИБА) пересмотреть результаты матча Грузия-Турция, однако в ФИБА отклонили протест. Оспорить это решение Турецкая федерация баскетбола планирует в Спортивном арбитражном суде:

«Мы не принимаем это решение ФИБА, которая отклонила протест... Также мы доверяем спортсменам нашей национальной сборной и нашей технической команде, и мы считаем, что если ФИБА не создаст справедливый климат, европейский баскетбол ухудшится по сравнению с его нынешним состоянием», – говорится в сообщении федерации.

В ФБГ между тем утверждают, что именно главный тренер сборной Турции Эргин Атаман способствовал обострению ситуации: «Он не стеснялся делать нецензурные жесты в сторону судей игры и присутствующих зрителей», – заявляют в организации. Нагнетать ситуацию он начал еще до матча, утверждает спортивный журналист Отар Маглакелидзе, на пресс-конференциях выражал недовольство гостиницей, в которой остановились спортсмены, и качеством еды. Впрочем, грузинские баскетболисты должны быть готовы к психологическому давлению, и подобные скандалы никак не должны отражаться на их игре, продолжает Маглакелидзе:

«Я не буду оправдывать поражение в матче с Болгарией скандалом с Турцией. После этого прошло два дня, не должно было это стать таким психологическим ударом. Турки называют себя пострадавшей стороной, скандал завершился не в их пользу, значит, это должно было стать ударом для них, но они провели после этого прекрасную игру (с Бельгией), а грузины… я даже представить не мог, что они так проиграют в матче с аутсайдером группы. Болгария впервые выиграла, и именно у Грузии. Я думаю, тут стоит говорить не о скандалах, а о несоответствующей подготовке команды».

Можно говорить о том, что спортсмены переутомились, что из-за серьезной травмы плеча Торнике Шенгелия сборная играет без капитана, однако все это не оправдывает грузинских баскетболистов, считает Отар Маглакелидзе. И с ним согласен советский баскетболист и баскетбольный тренер Нодар Коркия:

«Токо Шенгелия – игрок, который может украсить любую команду, но и без него ребята показывали нормальный баскетбол, все не может зависеть от одного игрока. Просто ребята начинают играть в хорошем темпе, а затем теряют его, я не знаю, почему так происходит. С Турцией, например, они играли быстро, но в других случаях… восемь секунд стучать мячом по своей площади, восемь - по площади противника, получается, что на нападение не остается времени. Да и защита была огромным минусом на вчерашней игре».

Для выхода Грузии из группы сборной необходимо одержать победу над Черногорией. Матч состоится сегодня в 21:00 по Тбилиси. Однако и этого недостаточно: для выхода сборной на четвертое место Бельгия должна одержать победу над Болгарией.

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