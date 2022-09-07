Молодые люди, которые выступают против отчуждения в пользу Российской Федерации части территории Пицунды, провели на днях в Сухуме акцию протеста. Вчера вечером в эфире абхазского телевидения предприниматель и общественный деятель Давид Пилия раскритиковал их, а в социальных сетях распространилась информация, что молодежью манипулирует оппозиция. Двое участников акции – лингвист Алиса Агрба и студент факультета графического дизайна АГУ Сандрик Аблотия – ответили на критику и рассказали «Эху Кавказа» о том, что их вывело на улицу и кто за ними стоит.

– Алиса, вчера в эфире абхазского телевидения предприниматель Давид Пилия раскритиковал акцию, которую провела в Сухуме ваша молодежная группа. Он сказал, что лично разговаривал с девушкой, у которой был плакат с надписью «За дружбу не платят землей», и отметил, что разговаривал с ней, но она не смогла ему объяснить, что означает эта надпись. Вы не могли бы это заявление прокомментировать?

– Мы вообще с большим интересом наблюдали за вчерашней дискуссией, в том числе за речью Давида Чичовича Пилия. Это уважаемый человек, и для нас было очень неожиданно услышать то, что он сказал. Если бы им был задан такой вопрос, он бы в любом случае получил ответ на него. На акции у нас были спикеры – определенные люди, которые отвечали на вопросы, в их числе та девушка, у которой была эта надпись на футболке. Они разговаривали с большим количеством людей в тот день, объясняли им ситуацию, и, если бы Давид Чичович спросил об этом, он бы обязательно получил ответ. Второй момент, я лично уверена в своей наблюдательности. В тот день я очень внимательно относилась к тому, кто к нам подходил. И такая видная фигура, как Давид Чичович, если бы он к нам подошел, я бы это заметила. Я спросила и у других ребят, они тоже сказали, что не видели его. Немного не понятно, почему в наш адрес было такое заявление? Если у Давида Чичовича есть какие-то вопросы к нам, мы будем очень рады с ним поговорить.

– А вы сами не пытались с ним связаться?

– Нет, это произошло только вчера, мы не пытались с ним связаться. Мы просто написали свой ответ в тот же момент, когда увидели это по телевидению, и опубликовали его в Телеграме.

– А что говорит сама эта девушка? Он подходил к ней? Он разговаривал с ней?

– Мы в первую очередь спросили ее, она была одной из тех, кто составлял ответ, она не видела его. Как она сама сказала, она бы точно обратила внимание, если бы к ней подошел Давид Чичович.

– Сандрик, расскажите, пожалуйста, о вашей молодежной группе: кто вы, как вы собрались все вместе?

– Мы – молодежная группа, которая выступает против ратификации соглашения о передаче части Пицунды Российской Федерации. Мы все – единомышленники в этом вопросе. Очень важно подчеркнуть, что мы и не от позиции, и не от государства, мы сами по себе. Мы самые обыкновенные люди и таким образом выражаем свое мнение по вопросу Пицунды.

– Почему вопрос Пицунды вас так волнует и беспокоит?

– Потому что мы не хотим, чтобы наша республика потеряла юрисдикцию на данной территории, это – абхазская земля, и народ Абхазии не хотел бы, чтобы она перешла кому-то другому.

– Как ваша молодежная группа организовалась?

– Нас около двадцати человек. Мы собрались и вышли на эту акцию, чтобы выразить протест. В нашей группе есть юристы, дизайнеры, политологи, которые закончили университеты, и есть те, кто еще учится, нас все объединил именно вопрос Пицунды.

– Алиса, расскажите, пожалуйста, о той акции, которую вы провели?

Мы не против России, мы – за Абхазию. И не за то, чтобы портить отношения, но для того, чтобы сохранить нашу юрисдикцию на этой территории

– Мы вышли с плакатами, это была совершенно мирная акция, там были лозунги, которые говорили о том, что мы не согласны с передачей территории Абхазии Российской Федерации. Но при этом все лозунги говорили о том, что мы не против России, мы – за Абхазию. И не за то, чтобы портить отношения, но для того, чтобы сохранить нашу юрисдикцию на этой территории. Когда мы подошли с плакатами к площади Багапша, где начиналась эта акция, начался дождь. У нас были сомнения, мы не понимали, как отреагирует общество, потому что в нашей стране очень давно такого не было. Мы боялись, что будут провокации, но мы сразу договорились о том, что мы никак на это не реагируем, мы только демонстрируем мир всем своим видом и таким способом выражаем свою позицию. Мы решили, что это будет шествие, чтобы люди, которые сидят в кафе или проезжают на машинах, все это увидели. В какой-то момент мы подошли к дороге, и лично я помню, что первая машина, которая остановилась перед нами, там за рулем был молодой парень, он сказал: «Ребята, вам что больше заняться нечем?» И тогда это было немного неприятно, честно говоря, но потом это все переросло в гораздо большее, потому что мы шли и очень многие машины останавливались и нам говорили, что мы – большие молодцы, что они с нами. Некоторые люди к нам присоединялись, очень многие выказывали нам поддержку. Но многие почему-то думали, что кто-то нами руководит. Мы – молодежное движение, которое представляет интересы той части населения, которая против передачи территории Пицунды Российской Федерации.

Есть недоверие к молодежи, это обидно. Почему-то пишут как аргумент в пользу того, что мы на самом деле не сами это все делаем, что мы все несовершеннолетние, малолетки, которые ничего сами сделать не могут. Нам всем есть уже 18 лет, некоторым даже под тридцать (двое среди нас), мы все уже практически закончили университеты либо еще учимся в университетах, поэтому говорить, что мы какие-то малолетки и нами легко управлять, нет никаких оснований. И был как раз такой симпатичный момент, когда закончился дождь, когда мы шли все уже мокрые с этими плакатами и подошли к площади Свободы, все небо, которое было пару минут назад серым и дождливым, стало розовым, и там была огромная радуга! Мы просто начали кричать от радости и бегать вокруг. Это было очень странно, потому что было много людей, которые за нами наблюдали, и мы получили очень много поддержки в тот день. Это было очень приятно.

– Сандрик, а какая-то реакция была на вашу акцию?

– Да, нам писали в комментариях, что наша акция – русофобная. Это вообще не так, мы очень хорошо относимся к России и к российскому народу, писать такое – это полный бред! Нас никто не спонсирует, наш спонсор – это сухумская мусорка, где мы брали картон для наших плакатов.

– Алиса, у вашей группы, которая получила опыт проведения совместной акции, есть какие-то планы на будущее? Что вы думаете делать дальше?

Мы хотели показать, наверное, это то, что людям не стоит бояться выражать свою точку зрения таким мирным способом

– Самое главное для нас сейчас – это провести работу над ошибками после той акции, чтобы мы могли их исправить и сделать в следующий раз лучше. Главное, что мы хотели показать, наверное, это то, что людям не стоит бояться выражать свою точку зрения таким мирным способом. И, если у них есть желание присоединиться к нам, к нашему совершенно мирному движению, то мы будем очень рады!

– А в чем ваши ошибки?

– Ну, наверное, одна из самых важных вещей – это то, что люди не понимали, в чем заключается суть нашей акции, по какому поводу мы собрались. Они не могли понять, что это Пицунда, пока не подходили к нам и не начинали спрашивать. Даже люди, которые проезжали, они просто не видели, что написано на наших плакатах, в том числе, потому что было темно и дождливо. Чисто технически у нас поплыли надписи, поплыла краска, и у меня все руки и вся футболка были измазаны в этом.

Сандрик Аблотия: И еще одна наша ошибка была в том, что мы не знали, что нужно согласовывать акцию. К нам подошли сотрудники правоохранительных органов и сказали нам об этом. Потом они всю дорогу нас сопровождали, и за это мы им благодарны.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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