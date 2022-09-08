Грузинские археологи нашли зуб человека, жившего 1.8 млн лет назад

Грузинские археологи сообщили о сенсационном открытии в селе Орозмани Дманисского муниципалитета. В слоях возрастом 1.8 млн лет обнаружен зуб древнего человека.

Как пишут грузинские СМИ, находка – премоляр нижней челюсти раннего представителя рода Homo.

Группа археологов из Национального музея Грузии, изучающая каменный век, обнаружила памятник Орозмани еще в 2019 году, в ходе разведывательных работ. Первой находкой исследователей стал зуб саблезубого тигра. Эти животные прекратили свое существование на Южном Кавказе полтора миллиона лет назад.

Помимо костей животных в ходе раскопок были обнаружены и древние артефакты – каменные орудия, использовавшиеся для добывания пищи и ее разделывания. Ученые в интервью «Эху Кавказа» в 2021 году говорили, что вскоре найдут и останки древних гоминидов. Это сейчас и произошло.

Научный руководитель экспедиции Георгий Бидзинашвили уверен, что открытие возродит интерес ученых к Грузии, а село Орозмани будет обозначено, как место расселения древних евразийцев.

«Эти люди – ровесники наших знаменитых Зезвы и Мзии, первых европейцев, и здесь мы нашли, грубо говоря, зуб их двоюродного брата, что полностью меняет представление о распространение древних евразийцев, древних евразийских гоминидов на территории Грузии», — сказал Бидзинашвили.

В 1991 году в Дманиси была сделана находка, которая изменила представление об истории человечества и взгляд на эволюцию. Благодаря ей ученые смогли доказать, что гоминиды эволюционировали в человека прямоходящего, или Homo erectus, не на территории Африки, как это считалось ранее, а на территории Евразии.

Тогда в Дманиси нашли остатки черепов и костей первобытных людей — мужчины и женщины, которым около 1,8 миллиона лет.

Исследователи прозвали древних людей грузинскими именами – Зезва и Мзия. Сегодня в научных кругах их называют Homo georgicus – «человек грузинский», а в народе — «первые европейцы», напоминает агентство «Новости-Грузия».