ВСУ заявили об освобождении более 20 населенных пунктов в Харьковской области

Историк Тамара Эйдельман прокомментировала решение грузинских пограничников не пустить в страну её сына – журналиста и благотворителя Дмитрия (Митю) Алешковского.

«Господи боже мой! Это грузины! Где ваша отвага? Где ваше гостеприимство? Это вы так дрожите перед Россией — страной-агрессором, что не пускаете тех, кто неугоден российской власти?» – пишет Эйдельман.

По словам историка, за последние полгода каждый раз, когда она или её сын пересекали грузинскую границу, их подолгу задерживали.

«Никто ничего не объясняет. Один раз я ждала два с половиной часа, пока кто-то где-то изучал мой паспорт, а потом без всяких объяснений его вернули и сказали: «Welcome to Georgia». Потом процесс усовершенствовали – стали фотографировать паспорт и отсылать куда-то по вотсапу. Очень смешно, что точно так же ждут какого-то разрешения и в тот момент, когда мы уезжаем из Грузии. А что, нас могут не выпустить?», – отметила она.

Эйдельман рассказывает, что два дня назад они поехали на машине из Тбилиси в Ереван – там у неё была лекция.

«На грузинской границе опять изучали паспорта, опять просили подождать, потом получили указание из столицы – и только после этого выпустили. Я из Еревана полетела в Стамбул, а Митя домой — в Тбилиси. И его не пустили. Держали, держали на границе, после чего посадили в самолет и отправили обратно в Ереван», – добавила она.

Эйдельман говорит, что её сын любит в Грузии все – людей, природу, вино, кухню, обычаи.

«Когда мой сын решил праздновать свою свадьбу в Алазанской долине, то это было не просто желание устроить замечательный праздник. Он ещё хотел, чтобы все гости полюбили Грузию так же, как её любит он. Поэтому в первый день для всех была устроена экскурсия по Тбилиси, а мне было отдельно поручено провести экскурсию в Национальной галерее и рассказать о Пиросмани. Потом мы ехали в Сигнахи, по дороге заезжая в разные прекрасные места. Потом пировали в «Слезах фазана». Гостей отправили на экскурсию — естественно, на винодельню, потом был мастер-класс по производству чурчхел, потом пели грузинские музыканты», – пишет она.

«Его маленькая дочка уже знает, что выходя из дома, надо сказать тете в подъезде «гамарджоба», а выходя из такси, попрощаться с дядей: «нахвамдис». Она знает, что она «гого» — девочка, но иногда разыгрывает нас и хитренько говорит, что она не «гого», а «биджо» — мальчик», – добавила она.