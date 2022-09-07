Главнокомандующий ВСУ признал ракетные удары по военным объектам РФ в Крыму

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный признал ракетные удары украинских военных по российским военным объектам в Крыму в августе 2022 года. Об этом говорится в статье «Перспективы обеспечения военной кампании 2023: украинский взгляд» для агентства «Укринформ».

В статье Залужного и народного депутата Михаила Забродского говорится об «успешных усилиях ВС Украины по физическому переносу боевых действий на временно оккупированную территорию АР Крым».

«Речь идет о серии успешных ракетных ударов по крымским авиабазам противника, прежде всего – по аэродрому Саки. Задача ВС Украины на 2023 год – сделать для россиян и в других оккупированных территориях эти ощущения более острыми, естественными и вполне ощутимыми, несмотря на значительное расстояние к целям», – говорится в статье.

Это первое официальное признание Киева в причастности к атакам на военные объекты России в Крыму. До этого украинские власти и военные не брали на себя ответственность за взрывы в Крыму. При этом Минобороны Украины призывало крымчан сообщать в чат-бот «єВорог» информацию о дислокации войск России на аннексированном Крымском полуострове.

Утром 16 августа произошли взрывы в Джанкойском районе аннексированного Крыма. Сообщалось, что были взорваны склады боеприпасов, повреждены трансформаторная подстанция и железная дорога. Российские власти заявили, что из района села Майское в Джанкойском районе эвакуировали более 3 тысяч жителей.

Минобороны России назвало произошедшее на севере Крыма «диверсией». В Крыму возбудили уголовное дело. Информации о подозреваемых или задержанных нет.

Издание The New York Times со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника сообщило, что к взрывам возле Джанкоя в оккупированном Крыму «причастно элитное украинское военное подразделение». Чиновник говорил на условиях анонимности.

9 августа стало известно о серии взрывов на военном аэродроме в поселке Новофедоровка Сакского района Крыма. Российские власти заявили, что эвакуировали около 30 человек из «близлежащих домов». Общую эвакуацию решили не проводить. Было повреждено более 60 жилых домов.

В Минобороны России утверждают, что причиной взрывов на военном аэродроме в поселке Новофедоровка стала «детонация нескольких авиационных боеприпасов». Российские военные, несмотря на опубликованные спутниковые снимки с разрушенной техникой, утверждают, что ее самолеты не пострадали.