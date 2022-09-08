Наступление ВСУ в районе Балаклеи – лишь первая фаза масштабного контрнаступления. Киев заявляет о серьезных успехах под Харьковом и намерении развивать полученное преимущество. Москва предпочитает обходить молчанием ситуацию, в которой оказалась российская армия. При этом США утвердили новый пакет военной помощи и обсуждают с союзниками усиление поддержки Украины.

Украинская армия, по всей видимости, воспользовалась передвижением российских войск на юг, в Херсонскую область, чтобы ударить в районе Балаклеи. Эксперты американского Института изучения войны (ISW) анализируют наступление ВСУ под Харьковом. По оценкам авторов доклада, украинским военным удалось продвинуться вглубь российской обороны на десятки километров и отвоевать территорию примерно в 400 кв. км.

Согласно поступающим данным, ВСУ продолжают наступать к юго-востоку от Балаклеи, стараясь перерезать пути снабжения российских войск и создать условия для дальнейшего наступления на восток, на важный транспортный узел Купянск, а также на Изюм. При этом заместитель начальника главного оперативного отдела Генштаба ВСУ Алексей Громов утверждает, что успехи Украины еще более значительные:

«В рамках нашей оборонительной операции в Харьковской области, с целью возвращения утраченных территорий, в начале текущей недели Вооруженные силы Украины совместно с подразделениями Национальной гвардии и других силовых структур ведут боевые действия. К настоящему времени наши части вклинились в тыл противника на глубину до 50 км. За время боевых действий в Харьковской области мы уже освободили 20 сел. Общая площадь возвращенных под контроль Украины территорий на харьковском и южнобугском направлениях составляет более 700 квадратных километров».

В Москве сообщения о тяжелом положении российской армии в районе Балаклеи не комментируют. При этом Киев дает понять, что удары ВСУ под Харьковом – лишь первая фаза контрнаступления. В частности, по данным CNN, в правительстве Украины до конца года намереваются вернуть контроль над Херсонской областью. Задача минимум – вся территория на западном берегу Днепра, в том числе города Херсон и Новая Каховка, где находится гидроэлектростанция и канал, по которому Крым снабжается пресной водой.

В Вашингтоне осторожно оценивают такие перспективы. Возвращение под контроль Киева Херсонской области до конца 2022 года – довольно амбициозная задача. Впрочем, источники CNN в Пентагоне считают, что она остается выполнимой, если Украина будет и дальше демонстрировать успехи на поле боя.

Президент Украины Владимир Зеленский, со своей стороны, подчеркнул, что Киев намерен развивать успех, а приоритетом нового бюджета страны будет оборона и безопасность:

«Провел совещание с главой правительства, министром финансов, профильным заместителем руководителя Офиса по проекту бюджета на следующий год. Понятно, что это будет бюджет воюющей страны. Представители правительства презентуют параметры проекта, но я сейчас отмечу некоторые важные пункты – политически важные пункты. Первый. Более триллиона гривен в следующем году будет направлено на сектор безопасности и обороны. Это будет приоритет номер один».

Что касается помощи США, то президент Байден одобрил поставки новой партии вооружений Украине на 675 миллионов долларов. Об этом сообщил министр обороны Ллойд Остин в рамках конференции глав оборонных ведомств на базе «Рамштайн» в Германии, на которой обсуждается долгосрочная поддержка Украины в противодействии России. Это уже пятое заседание в таком формате – первая встреча прошла 26 апреля, в ней участвовали министры обороны из 43 стран:

«Мы создали эту контактную группу, поскольку свободный мир стремится удовлетворить самые насущные потребности Украины. Но сегодня эта контактная группа должна договориться о поддержке отважных защитников Украины в течение длительного времени. Это означает срочный переход к инновациям в нашей оборонно-промышленной базе, с фокусом на то, чтобы обеспечить Украину инструментами, которые ей понадобятся для трудного пути вперед».

Параллельно в Киев прибыл госсекретарь США Энтони Блинкен, привезший президенту Зеленскому хорошие новости. Вашингтон выделяет Украине еще один пакет помощи в 2,7 миллиардов долларов. О том, на что будет потрачена основная часть пакета, пока не сообщается. Известно лишь, что она пойдет на долгосрочные проекты. Военная помощь включит в себя поставки гаубиц, боеприпасов, бронированных машин скорой помощи и противотанковых систем.

«Спустя шесть месяцев после российского вторжения защитники Украины продолжают мужественно бороться за свободу своей страны, и президент Байден ясно дал понять, что мы будем поддерживать народ Украины столько, сколько потребуется. США предоставляют помощь в сфере безопасности вместе с нашими союзниками и партнерами из более чем 50 стран, чтобы поддержать оборону Украины. Предоставляемые нами возможности рассчитаны на то, чтобы обеспечить максимальную эффективность на поле боя», – заявил Блинкен на встрече с Зеленским.

При этом агентство Bloomberg выяснило, что США негласно передавали Украине высокоточные снаряды Excalibur с GPS-наведением. Это следует из оказавшихся в распоряжении журналистов документов, в которых указано количество и каналы распределения этих боеприпасов. В частности, из отчета Пентагона следует, что ведомство намерено потратить порядка семи миллиардов долларов на пополнение запасов снарядов Excalibur. В Вашингтоне от комментариев отказались.

Высокоточные снаряды используются в 155-миллиметровых гаубицах, радиус поражения составляет 40 км. По словам экспертов, стоимость одного снаряда M982 Excalibur может доходить до 106 тысяч долларов. На основании ряда документов, с которыми ознакомились журналисты Bloomberg, можно сделать вывод, что в этом году в распоряжении Пентагона было около 900 снарядов, но сколько именно из них предназначалось для Украины, неизвестно. Ценность Excalibur состоит в том, отмечают военные эксперты, что таким снарядом цель поражается с первого выстрела, и они, вероятно, использовались для точечного поражения российских командных пунктов в восточных и южных областях Украины.

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