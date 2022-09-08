В Тбилиси ранен полицейский - обвиняемый задержан на грузино-армянской границе

Жителя Тбилиси, ранившего полицейского, задержали у ТПП «Садахло» на грузино-армянской границе, когда он пытался покинуть страну. Информацию об этом сегодня, 8 сентября, распространяет пресс-служба МВД Грузии.

По данным следствия, 42-летний мужчина выстрелил в полицейского и скрылся с места преступления. В это время сотрудник МВД находился вместе с друзьями на улице Табидзе в центре Тбилиси и был не при исполнении. Раненый был госпитализирован. Врачи оказывают ему соответствующую медицинскую помощь, жизни пациента опасность не угрожает.

В МВД не уточняют, что послужило мотивом преступления.

Расследование продолжается по фактам умышленного причинения тяжкого вреда здоровью и незаконного приобретения-хранения огнестрельного оружия. Эти преступления наказываются лишением свободы на срок от 4 до 7 лет.