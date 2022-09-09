В МИД РФ напомнили, что в Грузии для россиян действует безвизовый режим

Россия рассматривает возможность введения виз для граждан Украины – после того, как украинские власти ввели визовый режим для россиян. Об этом заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

При этом он рассказал, что в дипломатической практике встречают примеры ассиметричной реакции в этом вопросе, передает РИА Новости.

«Допустим, у нас с Грузией действует визовый режим, а в отношении россиян Грузия не применяет визовый режим… Поэтому это в практике встречается, и не обязательно это должно быть зеркально. И президент (Путин – ред.) говорил о том, зачем стрелять себе в ногу. Нам выгодно, чтобы люди к нам ехали, видели, что происходит», – сказал он.

В МИД РФ говорят, что не хотят «осложнять жизнь тем украинским гражданам, которые хотят покинуть страну или зону боевых действий и направиться в Россию».

«Для них тогда получение виз стало бы очень сложным процессом, особенно в нынешней ситуации, когда у нас даже посольства нет в Киеве», – добавил Андрей Руденко.

Отметим, что в Грузии оппозиционные партии и неправительственные организации предложили ввести визовый режим для прибывающих в страну граждан России, считая чрезмерный и неконтролируемый приток граждан этой страны в Грузию угрозой национальной безопасности.