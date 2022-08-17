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Экономика

Россиянам предписывают визовый режим

Более 20 неправительственных организаций в Грузии предложили ввести визовый режим для прибывающих в страну граждан России, считая чрезмерный и неконтролируемый приток граждан этой страны в Грузию угрозой национальной безопасности. Власти же считают, что действия оппозиции и НПО направлены на срыв успешного туристического сезона.

Подписавшие обращение представители гражданского сектора считают, что массовая регистрация бизнеса и покупка недвижимости содержат угрозы для Грузии, учитывая опыт, в соответствии с которым Россия не раз использовала военную силу для защиты своих граждан за рубежом.

«Мы считаем, что контроль за въездом в Грузию российских граждан и регистрация предприятий является вопросом национальной безопасности страны. В частности, продолжающаяся оккупация, этнические чистки, совершенные Российской Федерацией в Грузии под предлогом защиты сограждан, дают достаточные основания для введения визового режима».

По мнению авторов обращения, вопросы политического убежища и статуса беженца регулируются международно-правовыми актами, которые применяются индивидуально, с учетом конкретных обстоятельств. Соответственно, указанные правила не могут быть аргументами против введения визового режима. На основании вышеизложенного НПО требуют немедленно ввести более жесткий режим для прибывающих граждан России.

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Россиянам предписывают визовый режим
by Эхо Кавказа

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С более конкретным планом накануне выступила партия «Дроа». На специальном брифинге лидер Элене Хоштария выдвинула комплексный план ограничения притока россиян:

«Мы предлагаем не запретить, как предлагает ряд европейских стран, а установить разумные рамки для представителей страны, которая оккупировала 20% территории Грузии. Это, во-первых, плата за пересечение границы автотранспортом и нахождение в стране, второе – ограничить пребывание во времени до трех недель, сегодня они могут без ограничений находиться в Грузии. Третье – ввести временный мораторий на предоставление видов на жительство, и, в-четвертых, надо запретить регистрацию бизнеса в стране, более семи тысяч регистраций для граждан попавшей под санкции страны – это нонсенс. И, наконец, ввести запрет на покупку недвижимости для россиян».

Власти в ответ заявляют о сопутствующих рисках для экономики страны, если требования оппозиции будут удовлетворены. По словам депутата Михаила Сарджвеладзе, в первую очередь пострадают интересы россиян грузинской национальности:

«Оппозиция призывает ограничить бизнес-деятельность россиян, но на деле ограничения затронут этнических грузин, которые в прошлые годы получили гражданство России. И что, предлагаете запретить миллиону человек покупать недвижимость и вести деловую активность на исторической родине? Поэтому считаем, что эти требования являются рассчитанным на эмоции популизмом, мы не собираемся всерьез их рассматривать».

У экспертов нет единого мнения в этом вопросе. Некоторые убеждены, что ограничение турпотока россиян контрпродуктивно: доктор экономических наук Рамаз Герлиани считает, что для агентуры Кремля визовые ограничения не являются значимой преградой, зато казна может лишиться поступлений на сотни миллионов долларов. К тому же обход всевозможных запретов может стать дополнительным источником коррупции среди госслужащих.

В свою очередь, политолог Гия Хухашвили предупреждает об иных рисках – монополизации некоторых бизнесов со стороны россиян.

«Неконтролируемый въезд российских граждан в Грузию содержит немалые риски. Сотрудники российских спецслужб массово приезжают под видом туристов, потому что видят здесь благодатную почву для активизации своей работы. Денежные переводы из РФ увеличились в разы. Это деньги, скорее всего, используются для обхода санкций. Бесконтрольный наплыв такого большого количества людей, который наше правительство называет туризмом, все больше смахивает на массовую миграцию. Происходит полная экономическая интеграция, в некоторых регионах видны даже признаки ассимиляции, формирование параллельного, завязанного на россиян бизнеса, которым необязательно учить грузинский. Мало того, наше правительство продолжает внушать нам, что экономика страны и благосостояние людей зависят от России, поэтому мы должны ее наращивать. Это капитуляция страны мягкой силе», – подытожил Гия Хухашвили.

При этом большинство экспертов убеждены, что массовая миграция уже достигла своего пика, и ситуация не изменится даже в случае введения запрета на посещение стран Еврозоны для россиян.

Вато Асаташвили, эксперт по туризму и основатель компании Heliski Georgia, считает маловероятным, что граждане России, местом традиционного отдыха которых служил европейский континент, массово хлынут в Грузию, если им перекроют доступ в Евросоюз. С большей долей вероятности этот сегмент будет «перенаправлен к Турции или ОАЕ», потому что страны ЕС посещали относительно состоятельные граждане, для которых Грузия малоинтересна. Однако, по мнению Асаташвили, в случае восстановления авиасообщения между странами, увеличение турпотока высокобюджетных российских туристов в Грузию более чем вероятно.

О снижении миграции из России свидетельствует спад перечислений. Если в апреле текущего года в страну поступило 308 миллионов долларов, то уже в июле втрое меньшее – 100 миллионов долларов.

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