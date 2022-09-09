Российский футболист Мелкадзе думает о получении грузинского гражданства

Нападающий российского клуба «Сочи» Георгий Мелкадзе задумывается о том, чтобы сменить российское гражданство на грузинское и выступать за сборную Грузии.

25-летний футболист до сих пор ни разу не сыграл за основную сборную России, однако заявил, что хочет на пике своей формы поиграть на международном уровне.

«Вообще меня посещали такие мысли, когда мне стукнуло 24-25. Футболист всего несколько лет активно играет, [находится] в хорошей форме. За это время хотелось бы попасть в сборную. Возможно, в грузинскую. Общался ли с федерацией на эту тему? Нет. Родители говорят: подождём этот сезон. Буду ждать, пока на меня обратит внимание Карпин? (Смеётся). Можно и так сказать. Возможно, не только этот сезон. Пока точно не знаю, посмотрим», – приводит слова Мелкадзе издание «РБ Спорт».

Информацию прокомментировал главный тренер сборной России Валерий Карпин.

«Шанс выступать за сборную России есть у всех. Если он поменяет спортивное гражданство, то будет играть за Грузию. Будет ли это потерей? Без комментариев», — сказал Карпин в беседе с корреспондентом издания «Чемпионат».

Ранее стало известно, что 13-летняя фигуристка из России Инга Гургенидзе будет выступать за Грузию. В 2021 году в сборную Грузии перешла фигуристка Анастасия Губанова, которая успешно выступила на зимней Олимпиаде-2022.