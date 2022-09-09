Путин поручил подписать соглашение с Абхазией о двойном гражданстве

Россия подпишет с самопровозглашенной республикой Абхазия соглашение об урегулировании вопросов двойного гражданства. Соответствующее распоряжение утвердил президент РФ Владимир Путин. Оно опубликовано на официальном портале правовой информации, передает ТАСС.

«Принять предложение МИД России, согласованное с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, о подписании соглашения между РФ и Республикой Абхазия об урегулировании вопросов двойного гражданства», – говорится в документе.

Как следует из текста, россияне смогут приобретать гражданство Абхазии без отказа от гражданства РФ – и наоборот. При этом люди, у которых гражданство Абхазии было на 26 августа 2008 года и сохраняется до сих пор, смогут получить российское гражданство в упрощенном порядке.

Часть положений касается лиц с двойным гражданством. Они смогут получать соцобеспечение, образование, медобслуживание там, где постоянно проживают. По такому же принципу действует и призыв на военную службу. В других положениях речь идет о гражданстве для детей, военнослужащих и правоохранителей, а также некоторых других вопросах.

Соглашение действует пять лет и автоматически продлевается, если ни одна сторона не выскажет заранее письменное намерение прекратить его. Выход из соглашения не повлечет автоматическое прекращение гражданства.

Путин одобрил предварительно проработанный проект соглашения, разрешив МИД вносить в него изменения, не имеющие принципиального характера.

«МИД России по достижении договоренности с абхазской стороной подписать от имени РФ соглашение, предусмотренное настоящим распоряжением», – указано в документе.

Ранее соглашение о двойном гражданстве Россия оформила с самопровозглашенной республикой Южная Осетия.