ПРАГА---Россия будет следить за соблюдением прав русскоязычного населения в Грузии и Молдове, «прибалтийских государствах», а также стоять на страже традиционных ценностей во всем мире. Такова вкратце концепция гуманитарной политики РФ за рубежом, которую на этой неделе подписал Владимир Путин. Что это значит, кого и от чего намерена защищать Москва в этих странах, говорим с гостями Некруглого стола – депутатом парламента Молдовы от правящей партии «Действие и солидарность» Оазу Нантоем и директором грузинского Центра европейских исследований Фонда Рондели Кахой Гоголашвили.

– Батоно Каха, с одной стороны, в документе прописано углубление сотрудничества с Абхазией и Южной Осетией, с другой, Москва обещает следить за соблюдением прав русскоязычного населения «в прибалтийских государствах», в Молдове и Грузии. Как это воспринимается в Тбилиси?

Каха Гоголашвили: Конечно, такие ожидания у нас в Тбилиси давно, потому что безвизовый режим, который позволяет российским гражданам в очень больших количествах пересекать границу Грузии и оставаться здесь практически столько, сколько им хочется, дает им право целый год оставаться без визы на территории Грузии, а потом через день возвратиться и снова быть год здесь. В результате этого, конечно, будут расти риски такого характера, потому что Россия не раз прибегала к таким аргументам для оправдания своей агрессии, вторжения или давления на какие-то соседние страны. То есть это было вполне ожидаемо, что Россия официально примет какой-то шаг в этом направлении. После принятия такой концепции Россия практически оставляет за собой возможность с помощью определенных провокаций назвать любой инцидент, который произойдет с гражданином России, допустим, на территории Грузии, нарушением прав российских граждан и т.п.

– Но для вторжения в Украину Кремлю не нужен был повод, поэтому российская пропаганда повторяла абсолютно лживую мантру про денацификацию, демилитаризацию, затем менялась и она. Для чего нужна эта концепция? Насколько серьезно ее вообще следует воспринимать?

Грузинские власти должны опомниться и срочно ввести визовый режим с Россией. Надо контролировать количество проникающих в Грузию российских граждан

Каха Гоголашвили: Я думаю, все, что объявляет Москва, на этом этапе уже надо принимать очень серьезно, и надо воспринимать напрямую как угрозу и возможность казус белли. То есть я не хочу сказать, что обязательно это вызовет нападение на Грузию, но, во всяком случае, Россия создает себе дополнительный рычаг, чтобы обвинить Грузию в каких-нибудь нарушениях, если ее устраивает вторжение в Грузию на этом этапе. То есть, если ее устроит, она очень легко с помощью своей концепции найдет для этого «легитимное право» на вторжение в Грузию.

Это не может не волновать. Я думаю, что грузинские власти должны опомниться и срочно ввести визовый режим с Россией. Надо контролировать количество проникающих в Грузию российских граждан, надо контролировать, кто они такие и с какой целью они приезжают в страну. Не исключено, что многие из них приезжают с целью провокаций.

– Господин Нантой, в Москве не первый раз говорят о защите русскоязычных в Молдове. Например, 31 августа министр иностранных дел страны Сергей Лавров заявил, что «Россия защитит русскоязычное население Молдовы» – непонятно, от кого и от чего. Это угроза?

Оазу Нантой: Да, это следует воспринимать как угрозу по той простой причине, что в последнее время мы обнаруживаем рост таких откровенно провокационных заявлений со стороны путинского режима – это и господин (Леонид) Слуцкий, который пытается повторить творческий путь (Владимира) Жириновского, это и Сергей Лавров. Поэтому мы видим, что таким образом Кремль создает предпосылки для возможной дестабилизации ситуации в Республике Молдова, которые пытается реализовать сейчас наша т.н. внутренняя оппозиция, за которой, по моему личному мнению, то ли скрываются беглые олигархи, то ли российские сценарии, то ли одно и другое вместе взятое.

Как-то я не горю желанием, чтобы меня защищал путинский режим, и знание русского языка – не есть повод для агрессии со стороны Российской Федерации

Поэтому, да, мы видим рост этой агрессивной риторики, она абсолютно лживая, как и все, что изрекает Кремль. Потому что мы с вами русскоязычные, но как-то я не горю желанием, чтобы меня защищал путинский режим, и знание русского языка – не есть повод для агрессии со стороны Российской Федерации. Поэтому мы вынуждены за этим внимательно следить. Я могу порадоваться только, что, когда 16 марта этого года на сайте посольства России в Молдове появилось совершенно провокационное объявление, что, «если кого-то обижают из русскоязычных, пожалуйста, обращайтесь к нам», в обществе поднялась волна возмущения, в том числе и от вполне монорусскоязычных сограждан, которые продемонстрировали свое отношение к этой провокации и порекомендовали последовать авторам по адресу, по которому пошел русский корабль.

– Вы упомянули о том, что у Москвы могут находиться в стране, скажем так, союзники…

Оазу Нантой: …Агентура.

– Вместе с тем Москва прибегает и к газовому шантажу – не только в отношении стран Евросоюза, но и Молдовы. Например, мы видели встречу Майи Санду с депутатами из Гагаузии…

Оазу Нантой: …С депутатами народного собрания Гагаузии, – чтобы не создалось впечатление, что это депутаты парламента.

– Конечно…

Оазу Нантой: Это депутаты, за каждым из которых стоит несколько сотен голосов, – уточняю: не тысяч, не десятков, не сотен тысяч, а несколько сотен голосов в 35 мажоритарных округах, на которые разделена Гагаузская автономия, в которой теоретически около 130 тысяч избирателей. Я хочу уточнить: мы очень внимательно следим за тем, что происходит в Гагаузской автономии, и мы категорически отвергаем мысль, что все наши сограждане из Гагаузской автономии горят желанием свергнуть насильственным путем центральную власть. Есть буквально трое депутатов, и, к сожалению, у меня есть основания считать, что ими заправляет Ирина Влах – башкан (глава местной администрации), – у которой заканчивается мандат, но которая на протяжении своей политической траектории неоднократно демонстрировала, что она послушный агент влияния Кремля. И поэтому, да, 2 сентября, во время визита госпожи Майи Санду в Комрат, состоялось ее выступление в Комратском университете, была очень продуктивная встреча с главами – примарий это у нас называется – местной администрации в селах, населенных пунктах. Ну а в Народном собрании вот эти провокаторы пытались испортить все впечатление от ее визита.

Мы понимаем, что Кремль лелеет сценарий по дестабилизации политической ситуации в Молдове, в том числе, используя газовый шантаж

Но нам к этому не привыкать, и, повторяю, мы понимаем, что Кремль лелеет сценарий по дестабилизации политической ситуации в Молдове, в том числе, используя газовый шантаж. Мы с 1 октября, если мне не изменяет память, переходим на другую формулу исчисления тарифов на газ, меняется пропорция между спотовыми ценами и ценами, привязанными к нефтяной корзине, и мы не исключаем, что «Газпром», пользуясь разного рода формальными предлогами, может даже прекратить поставки газа в Республику Молдова – именно для дестабилизации политической обстановки. Потому что от военной прямой интервенции России нас защищает Украина, которая сражается на фронте с российским агрессором, и здесь Москва прибегает к другим инструментам, но преследует ту же цель.

– Батоно Каха, действительно, газовый вентиль для Европы перекрыт, и это дополнительный инструмент шантажа Запада. Владимир Путин на Восточном экономическом форуме заявил, что «вообще не будем ничего поставлять». «Как известно в русской сказке, – говорит он, – мерзни, мерзни волчий хвост». Чей хвост имеется в виду, можно догадаться. Как пережить эту сложную политическую зиму Западу?

Заявления европейских политиков показывают, что они не собираются уступать России ради того, чтобы она вернулась к прежним экономическим отношениям с Европой

Каха Гоголашвили: Во всяком случае, западные политики явно не паникуют, мы слышали заявления президента Европейской комиссии канцлера (Олафа) Шольца и других западных политиков, которые совершенно уверены в том, что Европа переживет эту зиму. Практически у них заполнены резервы на 80% уже, очень многие новые терминалы для приема сжиженного природного газа (LNG) построены, и Европа готова принимать в больших количествах сжиженный газ из Соединенных Штатов. Конечно же, в любом случае, отказ России поставлять газ в Европу вызовет определенные проблемы в Европе. Это может вызвать, допустим, снижение GDP (ВВП) на несколько процентов, это может вызвать в определенных отраслях безработицу, конечно, повысятся цены на топливо, но в Европе уже хорошо понимают, что Европа находится в войне с Россией. Т.е. это война, где европейский солдат не воюет на украинской земле, но в остальном это такая обыкновенная война. Война приносит определенные трудности. Я не ожидаю каких-то трагических ситуаций в Европе из-за этого, но людям придется затянуть пояса потуже, и, думаю, что психологически Европа практически готова к этому. Во всяком случае, заявления политиков показывают, что они не собираются уступать России в каких-то общепринятых принципах ради того, чтобы она вернулась к прежним экономическим отношениям с Европой.

– Господин Нантой, насколько молдавское общество готово выдержать эти трудности и затянуть пояса?

Оазу Нантой: Я могу только сказать, что в парламенте мы упростили законодательство на предмет установки фотоэлектрических батарей – дебюрократизировали процедуру. Я могу сказать, что завтра в парламенте во втором чтении состоится голосование по поправкам в бюджет, которые, в том числе, предусматривают существенный пакет социальной помощи гражданам Республики Молдова в перспективе сложной зимы. Я не буду входить в технические детали, но, конечно, мы сейчас не можем предсказать цену на газ, и зима будет достаточно сложной. Но правительство в общем-то рассчитывает на то, что за счет компенсации для потребителей газа и не только (есть, к сожалению, еще хозяйства, которые используют по старинке дрова и т.д.) нам удастся избежать повышения тарифов по сравнению с предыдущей зимой, которая все-таки прошла более или менее спокойно.

Мы рассчитываем, что если будем держать под контролем политических провокаторов, зиму мы преодолеем

Поэтому то, что происходит в Молдове, делится на два компонента: первое – это политические провокаторы, которые, как мы говорим, раскачивают лодку: «мы умрем от голода, мы умрем от холода», и правительство и правящая партия, которые мобилизируют все возможные источники поддержки, в том числе, где-то около 1/3 суммы, которая пойдет на социальную поддержку, это будут деньги, предоставленные Евросоюзом. Мы рассчитываем, что если будем держать под контролем политических провокаторов, зиму мы преодолеем.

– Батоно Каха, мы возвращаемся в эпоху холодной войны в каком-то смысле? Говоря о концепции гуманитарной политики России за рубежом, о том, какой имидж Москва хочет проецировать – теперь вместо социализма на вооружении защита традиционных ценностей во всем мире?

Каха Гоголашвили: Конечно же, если говорить о холодной войне, то она уже давно назревала и практически наступила. Но, к сожалению, тут вопрос касается не только холодной войны – стоит вопрос о том, распространится ли настоящая война, война с применением оружия и т.н. кинетическая война между другими странами Европы и России, кроме Украины. На данный момент, конечно же, напрямую Россия воюет в Украине, но мир и Европа стоят перед риском, что в конечном счете военные действия могут перекинуться и на другие территории. Европа старается, чтобы этого не произошло, и поэтому, я думаю, европейское население – не только политические круги, но и население – готово жертвовать очень многим, в том числе, своим благосостоянием, и поддерживать Украину полностью – военно-технически, финансово, экономически, в социальном плане и т.д., – чтобы Украина смогла выдержать этот натиск российской агрессии и чтобы не было необходимости другим странам НАТО или Евросоюза вступать в вооруженный конфликт с Россией. Думаю, что это им удастся и война не распространится дальше Украины.

Даже при подписании мирного договора и даже при выходе российских войск с территории Украины, холодные отношения останутся надолго, и Европа постарается максимально дистанцироваться от России

Что касается будущих отношений с Россией, как бы ни закончился конфликт, т.е. как скоро он бы ни закончился, в любом случае, отношения с Россией у Европы уже не будут такими, какими были до войны с Украиной. Эти отношения будут, конечно, очень напоминать холодную войну, если в России не сменится в результате ее поражения в этой войне власть. Только смена власти и демократизация России… Конечно, не очень большая вероятность этого, но несмотря на это есть все-таки шанс, что демократические силы в России, в конечном счете, после поражения Путина в этой войне смогут прийти к власти. Если это случится, то тогда очень быстро восстановятся, и не только восстановятся, но установятся совершенно другие отношения между Европой и Россией – настоящие теплые отношения, как и между другими европейскими странами. Но если смены режима в России не произойдет, то даже при подписании мирного договора и даже при выходе российских войск с территории Украины, холодные отношения останутся надолго, и Европа постарается максимально дистанцироваться от России.

– Господин Нантой, пока же мы говорим в условиях горячей войны, которая идет в стране, граничащей с Молдовой. Как пережить соседям России Владимира Путина, как сделать так, чтобы будущее не выглядело как некая, возможно, худшая версия прошлого?

Оазу Нантой: Мы живем в условиях мировой гибридной войны, где все средства хороши – информационные войны, кибератаки, экономические войны и, как это ни прискорбно, прямая вооруженная агрессия против украинского народа и украинского государства.

Здесь нечем ответить, кроме как объединением общества на основе понимания внешних угроз, на основе понимания сути путинского режима и сути проводимой им политики

Я прочел эту концепцию гуманитарной политики, – она больше похожа на конспект по проведению спецоперации на территории других государств, и этот конспект написан при участии патриарха Кирилла и Александра Дугина. Это я немного, так сказать, шучу, но в каждой шутке есть доля правды, к сожалению. И здесь нечем ответить, кроме как объединением общества на основе понимания внешних угроз, на основе понимания сути путинского режима и сути проводимой им политики. Здесь у нас есть большие проблемы в Республике Молдова, это отчасти объясняется нашим историческим прошлым. В то же время предыдущие коррумпированные власти практически ничего не сделали, чтобы повысить энергетическую безопасность страны, информационную безопасность страны, нам пришлось буквально на ходу закрывать российские пропагандистские телевизионные каналы, которые до этого беспрепятственно работали и, к сожалению, оставили отпечаток в сознании немалого количества наших сограждан. Но здесь простых рецептов не существует.

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