Коллегия присяжных оправдала грузинского таксиста Амирана Бокучава, обвиняемого в нарушении статьи УК Грузии – «незаконное лишение свободы в отношении двух или более лиц». Соответствующий иск на водителя подали два туриста из России и Литвы, утверждавших, что последний совершил преступление по национальному признаку, не отвез их к месту назначения и практически пытался их похитить.

Две стороны рассказывают разные истории и сходятся лишь на том, что грузинский таксист Амиран Бокучава, работающий на компанию «Яндекс», действительно оставил двух туристов – граждан России и Литвы – на Гомборском перевале, в то время как те направлялись в гостиницу в центре Тбилиси. Случай произошел 11 апреля текущего года. По версии адвоката таксиста Ираклия Чомахашвили, его подзащитный принял заказ и повез туристов из тбилисского аэропорта в центр города. Разговаривал водитель с гостями на английском, а те потребовали от него перейти на русский, после чего Бокучава включил украинскую музыку, говорит адвокат:

«Как объясняет обвиняемый и как выясняется из дела, действительно была громко включена украинская музыка, это заявляют обе стороны. От него потребовали выключить эту украинскую музыку, после чего обиженный водитель такси решил отвезти их не в гостиницу, а на Гомборский перевал и оставить их там, чтобы они своим ходом добрались до Тбилиси. Эти показания были подтверждены всеми доказательствами, которые предоставила и сторона обвинения. Версия пострадавших не была доказана с учетом их допроса и допроса свидетелей, и присяжные сказали одно: включение украинской музыки не является дискриминацией по этническому и национальному признаку».

Сторона обвинения утверждает, что все было иначе: таксист довез туристов до тбилисского «Сухого моста» и потребовал с них 195 лари вместо 23-х, зафиксированных в аппликации «Яндекс». Между пассажирами и таксистом произошла перепалка, в ходе которой туристы предложили обвиняемому проехать в ближайший отдел полиции и там решить вопрос. Водитель запер двери и против воли пассажиров отвез их в безлюдное место. Он потребовал заплатить ему 500 лари за их освобождение. В какой-то момент автомобиль остановился, и туристам удалось выпрыгнуть из машины. Один из них при этом получил травмы лица и конечностей. Проехав несколько десятков метров, Бокучава остановил машину и выбросил багаж пассажиров на дорогу. После побега потерпевшие связались по телефону со знакомым гражданина Литвы и сообщили о случившемся, тот, в свою очередь, связался с Центром общественной безопасности – 112, и на место происшествия прибыли сотрудники службы.

«13 апреля 2022 года водителю такси было предъявлено обвинение по статье 143-й УК Грузии и назначена мера пресечения в виде лишения свободы. Тут же заявляем, что тиражирование лжи со стороны адвоката нарушает нормы этики. Призываем авторов указанной ложной информации воздерживаться от создания и распространения фейковых новостей с использованием деликатных тем для общественности», – говорится в распространенном сегодня заявлении прокуратуры.

В свою очередь, адвокат обвиняемого поясняет, что на решение присяжных повлияло несколько обстоятельств. Во-первых, вызывает подозрение их утверждение, что водитель запер двери, при этом им все же как-то удалось их открыть, во-вторых, как оказалось, у них были при себе телефоны, но они почему-то обратились за помощью лишь по завершении конфликта. Кроме того, после случившегося они были замечены в нескольких кафе и, как утверждают свидетели, совершенно не были напуганы, рассказывает адвокат. Кстати, в случае подтверждения вины его подзащитного ему грозил срок заключения от 7 до 10 лет. Однако, как ранее заявил адвокат, из-за отсутствия соответствующих доказательств все 12 присяжных встали на сторону обвиняемого.

Что же касается отказа водителя говорить на русском языке или выключать украинскую музыку, – это право самого таксиста, говорит глава Ассоциации транспорта Давид Месхишвили:

«Среди водителей такси есть группы людей, которые высказывают своеобразный протест против русских туристов, исходя из объективных причин. Мне очень сложно оценить его поступок, заявлять, что он поступил непрофессионально. Я считаю, то, что сделал водитель, – это протест. Он имеет право слушать любую музыку, в том числе и украинскую, и никто не может требовать от него сменить ее (это не считается наказуемым проступком). Было бы хорошо, если бы этот случай не перерос во что-то большее, ситуация не накалилась. Но тревожит то, что из-за справедливого протеста граждан притесняют в своей же стране и им приходится ходить в суды».

Эта история получила широкую огласку в соцсетях, и явное большинство пользователей грузинского сегмента выразило поддержку таксисту, впрочем, некоторые комментаторы все же считают, что он должен был избежать конфликта.

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