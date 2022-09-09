Представители экспертного сообщества отмечают, что после смены власти в Южной Осетии в информационном пространстве наступил полный штиль. Эту политическую паузу многие считают непозволительной роскошью для новой команды – несмотря на то, что до парламентских выборов еще полтора года, борьба за депутатские мандаты уже началась.

Политическая жизнь в республике как будто замерла. Местные наблюдатели сравнивают прошедшее лето с мертвым сезоном. По их мнению, слишком затягивается формирование исполнительной власти. Это настораживает избирателя, потому что производит впечатление внутренних противоречий в окружении президента.

Но ни это затягивание, ни бюрократическая загруженность, на которую в частных беседах сетуют новоиспеченные управленцы, ни аудит бибиловского наследия не могут быть оправданием для политической паузы. Она чересчур затянулась, считает политический редактор «Основы» Руслан Тотров:

«Инертность нового политического руководства Южной Осетии удивляет и в некоторой степени даже печалит, поскольку не за горами парламентские выборы. Полтора года – это ничто. Я напоминаю, что бибиловская партия все еще в парламенте, все еще составляет там большинство. Она жаждет реванша за поражение на президентских выборах и намеревается оставить за собой контроль над законодательной властью. Соответственно, главной задачей господина Гаглоева и его команды является окончательный разгром бибиловского наследия. А ядром этого наследия и стала после падения мотодесантного президента партия «Единая Осетия». Поэтому новый руководитель государства Алания со своими единомышленниками, по моему разумению, должен уже сейчас, в том числе в публичном пространстве, работать над разгромом «Единой Осетии». Этого не происходит».

Есть расхожее мнение, говорит Руслан Тотров, будто после избирательной кампании господин Гаглоев и те люди, которые обеспечивали ему победу на выборах президента, расслабились и решили почивать на лаврах, дескать, дорогой избиратель, спасибо, но дальше мы сами – потихоньку, без резких телодвижений:

«А по факту получается, что они не делают телодвижений никаких. При этом перед Аланом Гаглоевым целый ворох проблем, созданных предыдущей властью. Нужно решать громкие уголовные дела, расследования, способные повлечь за собой не менее громкие уголовные дела… Я также хочу напомнить, что приходил Гаглоев с флером обещаний о создании правового государства, о проведении реформ, о том, что республика не может быть суперпрезидентской монархией, какой она стала при Анатолии Бибилове, и частью полномочий придется поделиться с парламентом. Конечно, мы все сейчас ждем шагов со стороны Алана Гаглоева. Но если президент все спустит на тормозах (вольно или невольно – это уже второй вопрос), то, конечно, избиратель станет задаваться вполне справедливым вопросом: «Что это такое было, и для чего мы, граждане Южной Осетии, привели этого человека к власти».

Сопредседатель движения «Союз Алания – Россия» Роланд Келехсаев называет причины затянувшегося затишья:

«Здесь сошлось несколько факторов. Во-первых, на выборах победила не просто команда президента, а широкая оппозиционная коалиция, поэтому согласований при принятии кадровых решений происходит больше. Немного похожая ситуация была после выборов Леонида Тибилова в 2012 году. Тогда тоже на министерские должности претендовали представители разных политических объединений, поэтому кабмин формировали тоже медленно – почти семь месяцев. Ну и, конечно, торопить Цхинвал некому – Москве сейчас явно не до нас. Опять же лето – сезон отпусков. Традиционный мертвый сезон».

И все же, отмечает Роланд Келехсаев, несмотря на то, что на поверхности не булькало, политические игроки без дела не сидели. Люди строили планы, проводили консультации, договаривались. Им будет что показать избирателю осенью, когда закончится сезон отпусков и спадет жара, считает он:

«Я думаю, республика вернется к активной политической жизни в конце сентября. Насколько я знаю, несколько партий планируют провести осенью съезды. Одним из первых его должна провести «Ныхас» – по Конституции президент Гаглоев не может оставаться руководителем партии, он должен передать ее новому председателю. Думаю, на этом съезде прозвучат какие-то программные заявления от партии власти. Еще одно ожидаемое событие – съезд «Единой Осетии». Там главная интрига – будет ли избран председателем Анатолий Бибилов. Избрание позволит ему принимать участие в заседаниях парламента. Еще я слышал, по меньшей мере, о двух инициативных группах, намеревающихся зарегистрировать свои партии. Наконец, 5 сентября заканчиваются депутатские каникулы, думаю, осенью в парламенте не будет скучно.

– С чего вы так решили?

– Партия власти в меньшинстве. В то же время и доминирование «Единой Осетии» неочевидно. Им придется договариваться с третьими силами, искать компромиссы… Это неизбежно, потому что этой осенью истекает срок судейских, президенту и парламенту предстоит сформировать судебную власть».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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