Глава СГБ Грузии представил парламенту отчет за 2021 год

Глава Служба госбезопасности Грузии Григол Лилуашвили сегодня, 9 сентября, представил парламенту отчет за 2021 год, в котором рассказал о процессах на неподконтрольных центральным властям территориях – самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия.

Выступая в парламенте, Лилуашвили заявил, что «главной угрозой остается оккупация Абхазии и Цхинвальского региона со стороны Российской Федерации».

«В первую очередь хотел бы заверить семьи незаконно задержанных лиц, а также уважаемых депутатов, что все граждане Грузии будут освобождены из незаконного заключения», - заявил Григол Лилуашвили, передает Общественный вещатель Грузии.

Как указал Григол Лилуашвили, за отчетный период зафиксировано 11 незаконных задержаний в направлении Абхазии и 70 - в направлении Цхинвали.

«На конец 2021 года в незаконном задержании находились всего семеро граждан Грузии, в том числе Ираклий Бебуа, свобода которого была незаконно ограничена оккупационным режимом сроком на девять лет. Хочу заверить, в первую очередь, семьи незаконно задержанных лиц, а также уважаемых депутатов, что все граждане Грузии будут освобождены из незаконного заключения. Государство Грузия может это и есть практика, как осуществить это освобождение. В подтверждение этого мы можем привести множество незаконных заключений, закончившихся мирно, однако, к сожалению, у нас есть и обратные единичные случаи», - заявил Лилуашвили.