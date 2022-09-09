Украина продолжает наступление вглубь территории, все это время находившейся под контролем России. В Москве потерю инициативы и населенных пунктов не признают, утверждая, что никакого прорыва не было. При этом российские дипломаты обвиняют Запад в том, что Украина становится хабом для черного рынка оружия, которое в скором времени начнет стрелять в самой Европе.

Украинские войска продолжают развивать успех под Харьковом. 9 сентября в сети появились фотографии, на которых бойцы ВСУ с государственным флагом позируют на фоне знака на въезде в город Купянск, который является важным транспортным узлом. Впрочем, официально пока ни одна из сторон не подтверждала, что украинцы вошли в Купянск. Российские СМИ старательно обходят эту тему. В официальных же сводках Минобороны РФ сообщают исключительно об успехах, игнорируя потерю Балаклеи и других населенных пунктов:

«В районе населенного пункта Червонный Донец Харьковской области уничтожена боевая машина реактивной системы залпового огня HIMARS производства США. В районе Равнополья Запорожской области уничтожена американская гаубица М-777», – заявил официальный представитель российского Минобороны Игорь Конашенков.

При этом представители подконтрольной Москве местной администрации объявили эвакуацию мирного населения из Купянска, Изюма и Великого Бурлака. Женщин с детьми из затронутых боевыми действиями районов разместят в Краснодарском крае России.

Американский Институт изучения войны (ISW) считает, что ключевой город в районе украинского контрнаступления Купянск, скорее всего, будет взят в течение 72 часов. Если это произойдет, то потеря транспортного узла серьезно ухудшит логистическую связь российской армии с Изюмом. Относительно быстрая скорость продвижения украинских войск, близость к Купянску и способность обстреливать город вызывают панику в российских тыловых районах, утверждают авторы отчета.

Президент Украины Владимир Зеленский, со своей стороны, утверждает, что украинская армия вернула под свой контроль более тысячи квадратных километров территории:

«Всего с 1 сентября освобождено более тысячи квадратных километров нашей территории. Спасибо всем, кто это обеспечил! Благодарю армию, разведчиков, спецслужбы за каждый украинский флаг, который установлен в эти дни».

Официальный представитель России при ООН Василий Небензя отрицает успехи ВСУ и утверждает, что подобные заявления служат лишь тому, чтобы оправдать новые поставки западных вооружений, которые, по словам российского дипломата, впоследствии в большом количестве окажутся на черном рынке:

«Но руководство западных стран, к сожалению, никаких уроков из этого не вынесло и теперь своими руками превращает Украину в хаб для нелегальных поставок вооружений, которые в скором времени могут быть использованы террористами в Европе, Азии, на Ближнем Востоке и в Африке».

Аналитики считают, что российское Минобороны с трудом справляется с неожиданными украинскими операциями, потому что его информационная стратегия основана на представлении российского вторжения как простой и безупречной операции. Это, по мнению экспертов, способствует недостаточному пониманию ситуации в Кремле и в российском медиапространстве.

Что касается стран Запада, то на встрече в «Рамштайне» руководители оборонных ведомств НАТО и союзников обсудили дальнейшую военную помощь Украине. Министр обороны США Ллойд Остин подтвердил готовность Вашингтона и дальше поддерживать боеспособность ВСУ:

«Наша цель – поддержать Украину и помочь ей защитить свою суверенную территорию. И что касается определения окончательных результатов, украинское руководство будет иметь самый сильный голос в этом отношении. Цель состоит в том, чтобы продолжать поддержку. Мы все были впечатлены готовностью Украины противостоять гораздо большей, гораздо более сильной армии и быть эффективной в своих усилиях».

При этом начальник штаба армии США генерал Марк Милли отметил, что украинские военные поразили более 400 российских целей посредством поставленных США дальнобойных реактивных артиллерийских систем HIMARS:

«Соединенные Штаты предоставили, например, почти полмиллиона артиллерийских снарядов калибра 155. Соединенные Штаты взяли на себя значительные обязательства, но и другие страны тоже. Все страны предоставляют вооружения в соответствии со своими возможностями, а Украина хорошо снабжена всеми системами, необходимыми для самообороны. Мы видим реальные и измеримые успехи Украины в использовании этих систем. Например, украинцы поразили более 400 целей с помощью HIMARS».

Британское издание Guardian рассматривает факторы, которые позволили ВСУ основательно продвинуться вглубь территории, находившейся под контролем России. В публикации обращается внимание на версию о «мощном танковом кулаке», которым ВСУ воспользовались для прорыва российской линии обороны. Танки действовали при поддержке украинской ПВО, что не позволило российской авиации остановить прорыв. По мнению военных аналитиков, подобная тактика говорит о гибкости украинского командования в принятии решений и способности «пользоваться моментом».

По мнению экспертов, среднесрочной стратегической целью украинцев остается Херсон, лежащий на открытой местности. И удерживаемые россиянами мосты и переправы через Днепр «могут стать легкими целями».

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