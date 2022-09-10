Новости
В Квемо Картли задержан отец девушки, который принуждал ее выйти замуж
Сотрудники районного управления Дманиси департамента полиции Квемо Картли в результате оперативных следственных мероприятий, проведенных по горячим следам, задержали Ш.А., 1980 г.р. по обвинению в принуждении члена семьи к вступлению в брак и доведении до самоубийства.
По информации МВД, преступление наказывается лишением свободы на срок до шести лет.
«Следствием установлено, что обвиняемый принуждал свою дочь - С.А., 2002 года рождения, выйти замуж против ее воли, из-за чего девушка пыталась покончить жизнь самоубийством. С.А. была оказана соответствующая медицинская помощь, её жизни ничто не угрожает.
В результате проведения соответствующих следственных и процессуальных действий правоохранители задержали Ш.А. в качестве обвиняемого. Следствие ведется по статье 11 прима - 150 прима и статье 11 прима 115, части 2-й, подпункту «а» УК Грузии», - говорится в информации МВД.
Другие новости дня
ВСУ сообщили о переброске отрядов «кадыровцев» в Херсонскую область
До 1300 бойцов военизированных формирований, связанных с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, прибыли в Херсонскую область Украины для усиления российской группировки войск.
Об этом говорится в сводке Генштаба Украины утром 10 сентября. В командовании ВСУ отмечают, что российские войска сейчас продолжают концентрировать усилия на полном захвате Донецкой области и удержании ранее занятых территорий на востоке и юге Украины.
Появляется все больше свидетельств успешного наступления украинской армии в Херсонской области, которая в последнее время стала центром крупных боев и которая была оккупирована российскими силами вскоре после начала их крупномасштабного вторжения в конце февраля.
Отряды «кадыровцев», сформированные в Чечне, фактически выполняют функции региональной армии. В адрес их бойцов не раз звучали обвинения в серьезных нарушениях прав человека.
Украина на протяжении нескольких недель заявляет о крупном контрнаступлении на юге, вокруг Херсона. Министр обороны США Ллойд Остин во время визита в Прагу 9 сентября заявил, что сейчас видны успехи украинцев в Херсоне. Глава Пентагона также отметил продвижения ВСУ на северо-востоке Украины, вблизи Харькова.
Президент Украины Владимир Зеленский в ночном телеобращении 9 сентября также отметил успехи национальной армии, отметив, что в ходе начавшегося на этой неделе наступления ВСУ в Харьковской области там было освобождено и взято под контроль более 30 населенных пунктов. Чуть ранее Зеленский заявил, что с 1 сентября удалось освободить более тысячи квадратных километров территории страны.
Британская военная разведка сообщила 10 сентября, что подразделения ВСУ, участвующие в операциях по возвращению оккупированных территорий на востоке, сейчас приближаются к Купянску. Эксперты отмечают, что этот район является ключевым узлом для путей снабжения российских войск вдоль линии фронта в Донбассе.
- Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в пятницу на вопрос журналистов о ходе боевых действий в Украине, в частности, в районе Балаклеи под Харьковом, сказал, что за комментариями следует обращаться в Минобороны.
- Днем ранее жители Балаклеи, украинские военные и российские военные корреспонденты сообщали о переходе этого города под контроль Украины. Минобороны России в своих сводках не сообщает о наступлении ВСУ. Представители оккупационной администрации Харьковской области 9 сентября утверждали, что Балаклея, наряду с Шевченко, остается под контролем российских сил.
Глава СГБ Грузии: Российских туристов раньше было больше, но диверсий не было
Глава Службы Госбезопасности Грузии Григол Лилуашвили считает, что увеличение числа российских туристов не угрожает безопасности страны.
«Сохраняйте спокойствие, не паникуйте. Если кто-то хочет прислать агентов, то для этого нужно не 900 тысяч визитеров, а 500-200-100 человек. Никто не может заслать в страну 1000 или 2000 агентов», - так Лилуашвили ответил на вопросы журналистов об увеличении потока приезжающих в Грузию россиян, пишет агентство «Новости-Грузия».
«Российские туристы приезжали в Грузию в 2018 и в 2019 годах. В 2019 году в отчетный период их было ровно в два раза больше, при этом ни диверсий, ни террористических актов не было. Наши службы совместно с МВД и другими структурами стараются максимально отфильтровать нежелательных посетителей. У вас не будет возможности увидеть в публичном пространстве граждан других стран, задержанных на границе или выдворенных, которые были замечены во вредительских действиях или по этому поводу имелись обоснованные подозрения. Так что сохраняйте спокойствие», - сказал Лилуашвили.
Он также отметил, что число криминальных нарушений со стороны приезжих равно нулю.
Король Великобритании Карл III выступил с первым обращением к нации
Король Великобритании Карл III выступил с первым обращением к нации. Речь короля была записана несколькими часами раньше в Голубой гостиной Букингемского дворца. Она практически полностью посвящена его матери, королеве Елизавете II.
Король заявил, что вся жизнь Елизаветы II была наполнена служением британским подданным. Храбрость и верность долгу сочетались в ней с человеческой теплотой, чувством юмора и умением всегда видеть лучшее в людях.
Карл III отметил, что его мать взошла на трон, когда Британия еще ощущала на себе последствия Второй мировой войны и жила старыми представлениями о мире. В ходе ее правления британское общество менялось, соединив в себе людей множества национальностей и вероисповеданий. Менялись и принципы управления государством. Однако, подчеркнул король, принципы и ценности британской монархии, англиканской церкви, те традиции и свободы, что лежат в основе парламентского правления, должны и будут оставаться незыблемыми.
Карл III обратился ко всем британским гражданам и пообещал, что в течение всей своей жизни будет служить им «с верностью, уважением и любовью», поддерживая при этом основы конституционного порядка.
«Моя жизнь и жизнь моей семьи, конечно, изменится», – сказал король. Он признал, что больше не сможет в таком объеме, как раньше, заниматься благотворительностью, но выразил уверенность, что начатые им проекты будут переданы в хорошие руки. Он поблагодарил свою жену Камиллу, с которой состоит в браке уже 17 лет, и пообещал, что она будет с достоинством нести обязанности королевы-консорта.
Он упомянул, что титулы принца и принцессы Уэльских теперь будут носить его старший сын, следующий наследник престола принц Уильям, и его супруга Кэтрин. Младшему сыну, принцу Гарри, и его жене Меган он пожелал «счастливой жизни за океаном».
В заключение Карл III сказал, что на следующей неделе состоятся похороны Елизаветы II. От своего имени, от имени королевской семьи и британского народа он может сказать матери главное слово – «спасибо». «Да хранят ангелы твой покой», – завершил свою речь король.
- Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс вечером в пятницу прибыла в Букингемский дворец, чтобы встретиться с королем и выразить ему свои соболезнования по поводу кончины Елизаветы II. Королева официально назначила Трасс на должность премьер-министра 6 сентября, за два дня до своей смерти.
- 10 сентября Карл III будет официально провозглашен королем Великобритании и встретится с британским кабинетом министров.
- Королю Карлу III 73 года. До восшествия на престол он носил титул принца Уэльского. На британском троне он сменил свою мать, королеву Елизавету II, скончавшуюся 8 сентября в возрасте 96 лет. Елизавета была главой Великобритании 70 лет и стала самым долгоправящим монархом в истории Великобритании и Англии.
Недалеко от границы с Украиной напали на сотрудников Росгвардии
Поздно вечером 9 сентября неизвестные напали на сотрудников Росгвардии в Суджанском районе Курской области, примерно в 9 километрах от границы с Украиной. Один человек ранен. Подозреваемых ищут, объявлен план «Перехват». Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах. Информацию подтвердила администрация Курской области.
По сведениям телеграм-канала Baza, Росгвардия получила информацию о двух вооруженных мужчинах, замеченных недалеко от города Суджи. Baza называет их «украинскими диверсантами». В ходе поисков их обнаружили в лесу, завязался бой. Один росгвардеец был ранен. Нападавшие скрылись.
По информации телеграм-канала Mash, столкновение «возможных украинских диверсантов» с сотрудниками Росгвардии произошло на блокпосту у объездной дороги. Росгвардейцы попытались остановить подозрительную «Газель» – из нее открыли огонь.
Ранее в Курской области продлили действие «желтого» уровня террористической опасности до 22 сентября. Губернатор региона Роман Старовойт попросил жителей сообщать о подозрительных гражданах, оставленных предметах и беспилотных летательных аппаратах.
В Уфе произошел крупный пожар в торгово-развлекательном центре
В Уфе в пятницу вечером загорелся торгово-развлекательный центр «Меркурий». Он расположен в Орджоникидзевском районе, в северной части города. По предварительным данным, никто не пострадал.
Пламя локализовали на площади в 4,5 тысячи квадратных метров (общая площадь торгового центра – почти 76 тысяч квадратных метров). Пожару был присвоен повышенный ранг сложности. В тушении задействовали около 80 сотрудников экстренных служб и 28 единиц техники.
Изначально сообщалось, что открытое горение было на втором этаже торгового центра, позже в МЧС сообщили, что возгорание началось на третьем этаже, после чего огонь перекинулся на кровлю. Телеграм-канал Mash передал, что пламя распространялось очень быстро и перекинулось на парковку. Люди массово выбегали на улицу, продавцы спасали товар прямо из огня.
Из горящего «Меркурия» эвакуировали контактный зоопарк. Он находился в секции, не охваченной огнем. В региональном МЧС уточнили, что были спасены 56 животных, в том числе еноты, обезьяны, лисы и совы, – ни одно животное не пострадало.
МЧС России сообщило, что во время последней проверки в феврале 2022 года в торговом центре были выявлены 56 нарушений пожарной безопасности. Работник, ответственный за пожарную безопасность, привлечен к административной ответственности.
Как отмечает РБК, согласно официальному сайту торгового центра, он работает с 9 утра до 8 часов вечера. Сообщение о пожаре поступило спасателям в 21:36 по уфимскому времени (в 19:36 по московскому).
Московские муниципальные депутаты потребовали отставки Путина
Муниципальные депутаты московского муниципального округа Ломоносовский обратились к президенту России Владимиру Путину с требованием уйти в отставку. Они считают, что для благополучия страны необходима сменяемость власти и отмечают, что после второго строка Путина «все пошло наперекосяк». Протокольное решение депутатов об обращении к президенту выложено на официальном сайте округа.
В своем обращении депутаты подчеркивают, что агрессивная риторика Путина и его подчиненных отбросила Россию в эпоху холодной войны, что удвоения ВВП не случилось, минимальная зарплата не выросла до заявленных показателей, из России массово уезжают умные и работоспособные люди, а обещанной стабильности нет и в помине.
В этой связи они просят президента покинуть занимаемую должность. «Ваши взгляды, ваша модель управления безнадежно устарели и препятствуют развитию России и ее человеческого потенциала,» - пишут муниципальные депутаты.
Также депутаты Ломоносовского округа обратились к мэру Москвы Сергею Собянину. В их обращении говорится, что в Москве фактически не работает система местного самоуправления, а на районном уровне сложилось двоевластие, которое тормозит любые инициативы местных жителей и их представителей.
- 7 сентября депутаты муниципального образования Смольнинское в Петербурге опубликовали просьбу к Государственной Думе России обвинить Владимира Путина в государственной измене и потребовать снятия его с должности. Петербургские депутаты считают, что решение Путина о начале вторжения российской армии на территорию Украины наносит вред безопасности России и ее граждан. 9 сентября подписавшие обращение депутаты были вызваны в полицию, на них составлены протоколы по статье о дискредитации российской армии.
В Армении завершился допрос пятерых вернувшихся из плена военнослужащих
Сегодня вечером в Следственном комитете завершился допрос уже бывших военнопленных, вчера вернувшихся из Азербайджана в Армению. Однако поговорить с ними не удалось, так как они вышли из здания через задний выход.
Ожидавшие их у здания родственники сказали, что чуть позже пойдут домой. В каком статусе находятся бывшие военнопленные после этих следственных действий, неясно, выяснить это в правоохранительных органах пока не удалось.
С утра они находились в военном управлении Следственного комитета Еревана.
Четверо их пяти уже бывших военнопленных были захвачены в плен с позиций Хцаберда в Нагорном Карабахе после окончания 44-дневной войны, в декабре 2020 года, а один, Эдик Овсепян, попал в плен 16 ноября 2021 года в ходе обострения ситуации в горной местности Ишханасар и Цицернакар Сюникской области.
В ходе боев у Ишханасара в азербайджанский плен были взяты 32 военнослужащих. В Хцаберде были пленены 62 ширакских контрактника. Некоторые их сослуживцы вернулись в Армению, а некоторые оказались в азербайджанских тюрьмах по тяжким обвинениям и длительным срокам заключения.
До сих пор из Азербайджана на родину вернулись 155 армянских пленных.
ЕС опубликовал разъяснения о шенгенских визах для россиян
Европейская комиссия в пятницу опубликовала документ, разъясняющий практические детали новой процедуры выдачи шенгенских виз гражданам России. В нем указано, что срок рассмотрения заявок на визы будет увеличен до полутора месяцев, проверки документов будут ужесточены, а тем заявителям, чья причина желаемого въезда в Европу не приоритетна - например, туризм, - может быть отказано. Кроме того, расширены полномочия посольств и консульств стран, входящих в Шенгенское соглашение: они станут более самостоятельны в своих решениях одобрять россиянам выдачу виз или отказывать в ней.
В документе указывается, что военное вторжение России в Украину повышает риски безопасности для стран Евросоюза, и они будут вынуждены более тщательно проверять российских желающих получить визы. Приоритет в визовом вопросе будет отдаваться россиянам, для которых поездка в Европу является «настоятельной необходимостью»: это члены семей граждан ЕС, а также журналисты, диссиденты и гражданские активисты.
Тем российским гражданам, чье желание посетить страны Шенгенского соглашения не обосновано необходимостью - например, туристам, - будет присвоен «низкий приоритет».
Срок рассмотрения заявок на выдачу виз будет увеличен с 15 до 45 дней, чтобы сделать возможной более детальную проверку заявителей.
Консульства шенгенских стран смогут запрашивать у заявителей дополнительные документы, не входящие в стандартный список в заявке на визу.
Консульским органам рекомендуется выдавать гражданам России только визы для однократных кратковременных поездок. От выдачи долгосрочных виз для многократных въездов рекомендовано воздержаться.
Также консульские органы могут по своему желанию выдавать визы, ограничивающие право поездки территорией своего государства и запрещающие путешествия в другие страны Шенгенского соглашения.
- 31 августа на встрече министров иностранных дел ЕС в Праге было объявлено о намерении Евросоюза отказаться от соглашения об упрощенном порядке выдачи виз гражданам России. Это решение вступает в силу с 12 сентября.
- На встрече министров также была достигнута договоренность, что граничащие с Россией страны будут иметь право устанавливать дополнительные ограничения на въезд россиян, даже обладающих шенгенскими визами.
- Представители стран Балтии и Польши ранее заявляли, что могут существенно ограничить или вовсе запретить въезд граждан России.
Киев намерен добиваться от Москвы компенсации ущерба в $300 млрд
Украина намерена добиваться выплаты Россией репараций в размере 300 миллиардов долларов, заявил украинский министр юстиции.
В опубликованном в пятницу комментарии германской медиагруппе Funke Денис Малюська сказал, что Киев выступает за принятие Генассамблеей ООН резолюции по установлению международного компенсационного механизма.
Тогда как размер ущерба инфраструктуре Украины в результате российского военного вторжения оценивается в значительно большую сумму, 300 миллиардов долларов – это все активы российского национального банка в странах «Группы семи», которые были «заморожены» в рамках санкций после начала войны, пишет DPA.
Помимо доступа к средствам Банка России Украина, по словам главы Минюста, заинтересована в доступе к зарубежным счетам российских госпредприятий, а также к конфискованной собственности российских олигархов.
Украина уже требовала компенсации от России из-за вторжения на свою территорию. В июне украинский Минюст подал иск в Европейский суд по правам человека, потребовав полного вывода войск и присуждения денежной компенсации пострадавшим в результате агрессии. На первом этапе вторжения ущерб от войны оценивался в 80 миллиардов долларов, отмечает «Медуза».
Глава СГБ Грузии представил парламенту отчет за 2021 год
Глава Служба госбезопасности Грузии Григол Лилуашвили сегодня, 9 сентября, представил парламенту отчет за 2021 год, в котором рассказал о процессах на неподконтрольных центральным властям территориях – самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия.
Выступая в парламенте, Лилуашвили заявил, что «главной угрозой остается оккупация Абхазии и Цхинвальского региона со стороны Российской Федерации».
«В первую очередь хотел бы заверить семьи незаконно задержанных лиц, а также уважаемых депутатов, что все граждане Грузии будут освобождены из незаконного заключения», - заявил Григол Лилуашвили, передает Общественный вещатель Грузии.
Как указал Григол Лилуашвили, за отчетный период зафиксировано 11 незаконных задержаний в направлении Абхазии и 70 - в направлении Цхинвали.
«На конец 2021 года в незаконном задержании находились всего семеро граждан Грузии, в том числе Ираклий Бебуа, свобода которого была незаконно ограничена оккупационным режимом сроком на девять лет. Хочу заверить, в первую очередь, семьи незаконно задержанных лиц, а также уважаемых депутатов, что все граждане Грузии будут освобождены из незаконного заключения. Государство Грузия может это и есть практика, как осуществить это освобождение. В подтверждение этого мы можем привести множество незаконных заключений, закончившихся мирно, однако, к сожалению, у нас есть и обратные единичные случаи», - заявил Лилуашвили.
Парламент Грузии принял временное правило избрания Народного защитника
На сегодняшнем пленарном заседании парламент Грузии обсудил временное правило избрания Народного защитника с внесением изменения в регламент и поддержал его в третьем чтении 83 голосами.
В соответствии с 12-м пунктом рекомендаций Европейского союза, Грузия должна прозрачно проводить процесс выбора кандидатуры нового Народного защитника. Срок полномочий нынешнего общественного защитника Нино Ломджария истекает 8 декабря этого года.
Оппозиционные партии «Национальное движение», «Лело» и «Стратегия Агмашенебели» не поддержали законопроект в третьем чтении, сославшись на то, что их замечания не были учтены. Помимо «Грузинской мечты», законопроект поддержали «Европейские социалисты», «Граждане», «За Грузию», некоторые члены «Гирчи» и независимый депутат Тамар Кордзая, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Согласно изменениям, выборы будущего Народного защитника будут проходить по временному правилу. В конце 2022 года кандидатуры на должность Народного защитника будут внесены в парламент в порядке, установленном распоряжением спикера высшего законодательного органа.
В частности, председатель парламента создаст рабочую группу по оценке, в состав которой войдут девять членов, представители гражданского общества и, среди них, представители профессиональных и академических кругов. Перед созданием оценочной рабочей группы председатель парламента проведет консультации с субъектами, депутатскими фракциями и политическими группами, имеющими право выдвигать кандидатуру народного защитника.
Рабочая группа займется оценкой лиц, желающих быть выдвинутыми кандидатами на пост омбудсмена, на предмет их честности, беспристрастности, независимости, высокой репутации, соответствующих профессиональных знаний и практического опыта в области прав человека и основных свобод. Парламент приступает к рассмотрению кандидатур Народного защитника, если число выдвинутых кандидатов составляет не менее семи. В противном случае соответствующие процедуры будут запущены заново.
Страны ЕС не станут вводить потолок цен на российский газ
В Брюсселе прошла встреча министров энергетики государств Евросоюза, на которой страны должны были договориться о введении потолка цен на поставляемый из России природный газ. По итогам встречи такой потолок введен не будет. Зато будут введены ценовые ограничения на другие энергоносители.
Как сообщает Reuters, за введение предельно допустимых цен на газ проголосовали 15 стран Евросоюза из 27. Речь шла об ограничении цен на любой газ, не только российский, в свете резкого роста цен на энергию в Европе и мире. Идею поддерживали в первую очередь страны Балтии, посчитавшие, что таким образом можно лишить Россию прибыли, из которой она финансирует войну в Украине. Однако ряд стран центральной и восточной Европы, которые продолжают импортировать российский газ, заявили, что такие меры могут отрезать их от российских поставок, от которых зависит их энергетическое благополучие. Другие страны, включая Бельгию, усомнились, что введение ценового потолка может помочь повлиять на Россию, поскольку та уже остановила поставки газа в Европу по газопроводу «Северный поток-1», а поставки по другим магистралям снизились до минимума.
Министры договорились разработать меры в масштабе Евросоюза по ограничению сверхдоходов от энергии из негазовых источников: угольных, атомных и ветряных электростанций. Энергетические компании, использующие ископаемое топливо, будут обязаны платить «взносы солидарности», которые будут использованы на поддержку потребителей энергии. Подробные планы Евросоюза будут опубликованы на следующей неделе.
- Ввести ограничения максимальной цены на российский газ в начале сентября предлагала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Ранее эта мера была согласована в отношении российской нефти.
- Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что в случае введения какими-либо странами Запада потолка цен на российские энергоносители Россия полностью прекратит их поставки в эти страны.
Путин поручил подписать соглашение с Абхазией о двойном гражданстве
Россия подпишет с самопровозглашенной республикой Абхазия соглашение об урегулировании вопросов двойного гражданства. Соответствующее распоряжение утвердил президент РФ Владимир Путин. Оно опубликовано на официальном портале правовой информации, передает ТАСС.
«Принять предложение МИД России, согласованное с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, о подписании соглашения между РФ и Республикой Абхазия об урегулировании вопросов двойного гражданства», – говорится в документе.
Как следует из текста, россияне смогут приобретать гражданство Абхазии без отказа от гражданства РФ – и наоборот. При этом люди, у которых гражданство Абхазии было на 26 августа 2008 года и сохраняется до сих пор, смогут получить российское гражданство в упрощенном порядке.
Часть положений касается лиц с двойным гражданством. Они смогут получать соцобеспечение, образование, медобслуживание там, где постоянно проживают. По такому же принципу действует и призыв на военную службу. В других положениях речь идет о гражданстве для детей, военнослужащих и правоохранителей, а также некоторых других вопросах.
Соглашение действует пять лет и автоматически продлевается, если ни одна сторона не выскажет заранее письменное намерение прекратить его. Выход из соглашения не повлечет автоматическое прекращение гражданства.
Путин одобрил предварительно проработанный проект соглашения, разрешив МИД вносить в него изменения, не имеющие принципиального характера.
«МИД России по достижении договоренности с абхазской стороной подписать от имени РФ соглашение, предусмотренное настоящим распоряжением», – указано в документе.
Ранее соглашение о двойном гражданстве Россия оформила с самопровозглашенной республикой Южная Осетия.
Тысячи британцев встретили в Лондоне короля Карла III
Британский король Карл III прибыл в Лондон из Шотландии, где накануне скончалась его мать, королева Елизавета II. Ожидается, что король встретится с премьер-министром Лиз Трасс, а после этого выступит с видеообращением к нации - первым в его новой роли.
После прибытия в британскую столицу король пообщался с подданными, собравшимися у Букингемского дворца, принял их соболезнования. Со вчерашнего вечера к королевской резиденции в Лондоне приходят тысячи британцев, чтобы почтить память королевы. Собравшиеся спели "Боже, храни короля" - именно так теперь будет звучать первая строка национального гимна.
В субботу, как ожидается, на заседании Совета по престолонаследию Карл III официально будет провозглашён королём - эта церемония впервые будет транслироваться по телевидению.
В Британии траур по королеве. Приспущены флаги на государственных учреждениях. На многих городах страны в пятницу был дан военный салют из 96 залпов - по одному залпу за каждый год жизни королевы. Церковные колокола звонили в память о Елизавете II. В Лондон продолжают поступать соболезнования мировых лидеров и знаменитостей, оставить запись в книге соболезнований на сайте королевской семьи могут и обычные люди. Книги соболезнований открыты и в британских посольствах по всему миру; в частности, в Санкт-Петербурге, где консульство Британии было закрыто, люди смогут оставить запись в консульстве Австралии, королевой которой Елизавета II также была. Ожидается, что траур продлится около 10 дней - до похорон королевы. Их дата пока не названа.
Дань памяти королевы в пятницу отдал парламент, со словами уважения к монарху выступили действующий премьер Лиз Трасс, бывшие премьеры Борис Джонсон и Тереза Мэй, а также лидер оппозиции лейборист Кир Стармер.
- Елизавета II умерла накануне на 97-м году жизни. Её состояние здоровья в последнее время неуклонно ухудшалась, однако сообщение о резком ухудшении стало неожиданным для многих - ещё 6 сентября она появлялась на публике, назначив Лиз Трасс новым премьером. Точная причина смерти монарха, правившего Британией более 75 лет, не объявлена.
- Карлу III сейчас 73 года. Из них 69 лет он провёл в роли принца Уэльского - наследника престола. Принцем Уэльским теперь станет его старший сын Уильям.
Хвича Кварацхелия признан лучшим игроком серии А в августе
Грузинский полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия признан лучшим игроком чемпионата Италии в августе. Об этом сообщает пресс-служба серии А.
В августе Кварацхелия, который дебютировал в чемпионате Италии, провел за «Наполи» четыре матча, в которых забил три гола и отдал один результативный пас.
Уже в сентябре Хвича забил гол в матче с «Лацио», а в поединке Лиги Чемпионов против «Ливерпуля» отдал результативную передачу.
В Неаполе грузинского футболиста уже стали называть «Кварадона».
Российский футболист Мелкадзе думает о получении грузинского гражданства
Нападающий российского клуба «Сочи» Георгий Мелкадзе задумывается о том, чтобы сменить российское гражданство на грузинское и выступать за сборную Грузии.
25-летний футболист до сих пор ни разу не сыграл за основную сборную России, однако заявил, что хочет на пике своей формы поиграть на международном уровне.
«Вообще меня посещали такие мысли, когда мне стукнуло 24-25. Футболист всего несколько лет активно играет, [находится] в хорошей форме. За это время хотелось бы попасть в сборную. Возможно, в грузинскую. Общался ли с федерацией на эту тему? Нет. Родители говорят: подождём этот сезон. Буду ждать, пока на меня обратит внимание Карпин? (Смеётся). Можно и так сказать. Возможно, не только этот сезон. Пока точно не знаю, посмотрим», – приводит слова Мелкадзе издание «РБ Спорт».
Информацию прокомментировал главный тренер сборной России Валерий Карпин.
«Шанс выступать за сборную России есть у всех. Если он поменяет спортивное гражданство, то будет играть за Грузию. Будет ли это потерей? Без комментариев», — сказал Карпин в беседе с корреспондентом издания «Чемпионат».
Ранее стало известно, что 13-летняя фигуристка из России Инга Гургенидзе будет выступать за Грузию. В 2021 году в сборную Грузии перешла фигуристка Анастасия Губанова, которая успешно выступила на зимней Олимпиаде-2022.
В Цхинвали 20 сентября пройдёт военный парад
В Южной Осетии готовятся отметить День Республики. Как сообщили в Министерстве обороны самопровозглашенной республики, 20 сентября в центре Цхинвали пройдет военный парад.
Репетиция парада проходит на плацу военного городка Минобороны под командованием врио начальника Генштаба Александра Михайлова.
«Личный состав, привлекаемый к тренировкам, отрабатывает элементы строевой подготовки, слаженность действий парадных расчетов. В ближайшие дни к тренировкам будут привлечены парадные расчеты других силовых ведомств», – говорится в сообщении.
Военный парад будет принимать министр обороны Марат Павлов, назначенный на эту должность в конце августа.
20 сентября 1990 года Совет народных депутатов Юго-Осетинской автономной области провозгласил Юго-Осетинскую Советскую Демократическую Республику в составе СССР. Была принята Декларация о национальном суверенитете.
СПРАВКА «Эха Кавказа»
|
Южная Осетия провозгласила свою независимость 29 мая 1992 года. В статусе полностью непризнанного субъекта самопровозглашенная республика оставалась до августа 2008 года.
После Августовской войны между Россией и Грузией, 26 августа 2008 года Южная Осетия была признана сначала Российской Федерацией, далее еще шестью государствами-членами ООН (Никарагуа, Венесуэла, Науру, Вануату, Тувалу, Сирия).
Широкого международного признания Южная Осетия не получила. Впоследствии два государства из семи – Тувалу и Вануату – официально отозвали свое признание. Таким образом в настоящее время Южная Осетия признается пятью государствами-членами ООН и семью непризнанными или частично признанными образованиями. Последним государством-членом ООН, признавшим Южную Осетию, была переживающая гражданскую войну Сирийская Арабская Республика – в мае 2018 года.
Грузия не признает независимость Южной Осетии. В Конституции Грузии она именуется как «бывшая Юго-Осетинская автономная область», в ряде других документов — как «Цхинвальский регион». В соответствии с законом «Об оккупированных территориях», Южная Осетия считается оккупированной Российской Федераций, дипломатическое общение с которой было прервано после Августовской войны.
В международных документах ООН Южная Осетия признается территорией Грузии. Страны Запада и НАТО неоднократно призывали Россию отозвать признание Абхазии и Южной Осетии.
В Абхазии погиб рабочий из Средней Азии
В Гудауте погиб гражданин одной из среднеазиатских республик. Об этом сообщили в МЧС самопровозглашенной республики Абхазия.
«По предварительной версии, мужчина пытался подключиться к проводам высоковольтной электролинии, вследствие чего получил удар током и повис на рекламном щите», – говорится в сообщении ведомства.
Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС спустили тело при помощи автовышки. Тело погибшего доставили в гудаутскую больницу.
Фридман предложил $1 млрд своих средств на реконструкцию Украины
Российский бизнесмен Михаил Фридман предложил выплатить 1 миллиард долларов из своих личных средств украинскому "Альфа-Банку" на финансирование проектов в Украине, связанных с инфраструктурой, здравоохранением продовольственной и энергетической безопасностью. Целью этого предложения, как пишет Wall Street Journal , было снятие санкций, наложенных ранее на Фридмана Великобританией.
Михаил Фридман - один из совладельцев украинского "Альфа-Банка", который организационно никак не связан с российским "Альфа-Банком". В банке подтвердили, что такое предложение было сделано и отправлено для получения одобрения в украинский Центробанк. В банке подчеркнули, что считают это предложение важным, поскольку средства пойдут на послевоенное восстановление страны. Сам Фридман заявил WSJ, что не выдвигал никаких условий, в том числе связанных со снятием санкций. В МИД Великобритании заявили, что Лондон не поддерживает никакие действия, направленные на уклонение от санкций.
Помимо Британии, где живёт Фридман, санкции против него ввёл также Евросоюз - но не Соединённые Штаты.
Санкции были введены в связи с российским вторжением в Украину. Британские власти считают, что Фридман, как и его бизнес-партнёр Петр Авен, как крупный бизнесмен, имеет влияние на президента Владимира Путина. Фридман это отрицает. В марте, вскоре после введения санкций, он говорил, что попал в "странное положение", испытывая трудности с оплатой даже незначительных расходов, в частности услуг уборщицы. Бизнесмен признался, что решение таких вопросов стало для него неожиданным.
Forbes сейчас оценивает состояние Фридмана примерно в 11,8 млрд долларов.
- В Грузии «Альфа-Групп» владела контрольным пакетом акций производителя минеральной воды «Боржоми» – IDS Borjomi International. Из-за введенных санкций компания была вынуждена передать часть акций правительству Грузии.
В Москве открыли «поющий» памятник Иосифу Кобзону
В Москве открыли памятник певцу Иосифу Кобзону. Трехметровая бронзовая скульптура установлена в Оружейном переулке в центре российской столицы. Это первый в Москве музыкальный памятник. В постамент вмонтировано 14 плит в форме виниловых пластинок с QR-кодами. Наведя смартфон на QR-код, можно прослушать одну из песен в исполнении Кобзона.
Памятник установлен накануне 85-летия певца. На открытии присутствовали спецпредставитель президента России по культуре Михаил Швыдкой, глава департамента культуры Москвы Михаил Кибовский, а также вдова, дочь и сестра Кобзона.
- Народный артист СССР, эстрадный певец, общественный деятель и музыкальный педагог Иосиф Кобзон скончался 30 августа 2018 года в возрасте 80 лет. Еще при жизни Кобзона памятник ему был открыт в Донецке (Украина) - певец родился в городе Часов Яр Донецкой области. Кобзон являлся народным артистом Украины; в 2015 году получил звание героя так называемой "Донецкой народной республики".
Больше новостей в видеосюжетах Радио Свобода:
В Бирмингеме задержали подозреваемого по делу о взрыве бомбы в 1996 году
В аэропорту Бирмингема в Англии задержали подозреваемого по делу о взрыве бомбы в центре Манчестера в 1996 году. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на Управление по борьбе с терроризмом северо-западной части Великобритании.
Подозреваемый находится под стражей. Контртеррористическое управление также заявило, что в течение нескольких лет вело повторное расследование взрыва, чтобы привлечь к ответственности виновных в нападении.
В июня 1996 года, накануне футбольного матча Россия-Германия, в грузовике на одной из центральных улиц Манчестера была взорвана бомба весом 1,5 тысячи килограммов. Это была самая мощная бомба, взорванная в Великобритании со времён Второй мировой войны.
В результате взрыва никто не погиб, но более 250 человек получили ранения. Ущерб инфраструктуре города, по оценкам страховых компаний, составил 700 миллионов фунтов стерлингов.
Взрыв организовала Временная ирландская республиканская армия – национально-освободительная организация, которая добивается полной независимости Северной Ирландии от Великобритании. Однако обвинение так и не было никому предъявлено. Летом 2021 года, спустя 25 лет после нападения, полиция заявила о "новых, хотя и ограниченных, возможностях для расследования" после очередного обзора улик.
Первые лица Грузии посетили закрытие учений «Достойный партнер»
Президент Грузии Саломе Зурабишвили и премьер-министр Ираклий Гарибашвили выступили на заключительном мероприятии многонациональных учений «Достойный партнер-2022», в которых принимали участие более 2400 военнослужащих из 21 страны.
В церемонии, которая прошла на базе Вазиани близ Тбилиси, также приняли участие командующий Силами обороны, генерал-майор Георгий Матиашвили, посол США в Грузии Келли Дегнан и заместитель командующего V корпусом армии США, генерал-майор Джеффри Броудвотер.
После исполнения государственного гимна Грузии гости мероприятия минутой молчания почтили память бойцов, погибших за территориальную целостность Грузии. На закрытии состоялось награждение личного состава – иностранным и грузинским военнослужащим вручили ведомственные медали Минобороны – «Достойный партнер», «Генерал Мазниашвили» и «Генерал Квинитадзе».
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что эти учения – «еще один последовательный шаг в направлении углубления нашего международного сотрудничества, профессионализма нашей гордой армии и оперативной совместимости с НАТО».
По словам президента Саломе Зурабишвили, «в будущем Грузия обеспечит достойное и надежное партнерство в сфере укрепления мира в регионе, на Черном море и во всем мире».
«Мир и свобода существуют только тогда, когда у вас есть достойные партнеры», — заявила она.
Открытие учений «Достойный партнер-2022» состоялось 29 августа. На мероприятии присутствовала лишь заместитель министра обороны Грузии.
Еврокомиссар: выдача туристических виз для россиян будет строго ограничена
Совет ЕС в пятницу окончательно утвердил решение о приостановке действия соглашения об упрощении визового режима с Россией. Оно начнёт действовать с 12 сентября.
Непосредственным следствием этого решения, которое ранее одобрили министры иностранных дел стран ЕС, станет увеличение стоимости шенгенских виз для россиян до 80 евро, а также расширение списка документов, требуемых для получение виз, и увеличение срока их выдачи.
Однако член Еврокомиссии Илва Йоханссон в интервью финскому изданию Yle в пятницу заявила, что ЕС со следующей недели также введёт строгие ограничения на выдачу гражданам России туристических виз.
"Больше нет оснований доверять россиянам. Туристические поездки в ЕС - не право, а привилегия, и мы больше не хотим давать им эту привилегию" - приводит издание слова Йоханссон, которая в пятницу посетила погранпереход между Финляндией и Россией. По её словам, страны ЕС продолжат выдавать визы по семейным и гуманитарным обстоятельствам, а также журналистам.
Официально решение об ужесточении визового режима, которое вступит в силу 12 сентября, не предусматривает полного запрета на выдачу туристических виз, о полном запрете не говорилось и по итогам совещания в Праге. В сообщении Совета ЕС говорится, что Еврокомиссия в скором времени представит предложения, которые должны упростить выдачу виз для журналистов, представителей гражданского общества и диссидентов.
На таком запрете, однако, настаивал ряд стран ЕС, прежде всего граничащих с Россией. Эстония, Латвия, Литва и Польша ранее объявили, что с 19 сентября запретят въезд на свою территорию россиянам с шенгенскими визами, даже выданными другими странами. Исключения всё те же - гуманитарные причины и посещение родственников. Финляндия не присоединилась к этому решению, отметив, что существуют сомнения в праве отдельных стран массово не допускать на свою территорию людей с действующими шенгенскими визами.
Из слов еврокомиссара, которые цитирует Yle, не следует, что россиян с действующими туристическими визами перестанут пускать в ЕС, её слова относятся к выдаче новых виз.
Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод заявил, что с точки зрения того, насколько сложно россиянам теперь получить разрешение на въезд в Данию, Копенгаген поставил их в один ряд с гражданами таких стран, как Эритрея, Сомали и Сирия.
Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель ранее заявлял, что Евросоюз на фоне войны в Украине намерен существенно ограничить въезд для россиян, но отмечал, что он против полного запрета.
В Калмыкии избили журналиста «Кавказского узла»
В столице Калмыкии Элисте неизвестные избили корреспондента издания "Кавказский узел" Бадму Бюрчиева. Об этом изданию рассказал он сам.
На Бюрчиева напали вечером 8 сентября, когда он возвращался домой. По словам журналиста, его окружили и стали бить по голове со всех сторон – когда он упал, по голове нанесли ещё несколько ударов. "У меня в руках были две пятилитровые бутылки воды, на спине рюкзак. Среагировать не успел", – говорит Бюрчиев. В конце один из нападавших матом спросил: "Будешь ещё *******(писать, говорить?)", вспоминает Бюрчиев.
Нападавшие убежали, ничего у него не забрав, свидетельница вызвала полицию. По его словам, полиция приехала быстро. Бюрчиев рассказал полицейским, что неизвестных было пятеро (свидетельница говорит о четверых), одеты "во всё тёмное", на головах – капюшоны, кепки, лиц он не разглядел.
Бюрчиев связывает нападение со своей "оппозиционной либо журналистской" деятельностью. Его друзья предполагают, что избиение связано с публикацией в телеграм-канале Бюрчиева, в которой он подшутил над главой Калмыкии Бату Хасиковым.
Самое популярное
-
Самое читаемое
-
Фото и видео
Уважаемые посетители форума Радио "Эхо Кавказа", пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.