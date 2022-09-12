Рамзан Кадыров сообщил о возвращении в Украину Адама Делимханова

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что по его поручению чеченские подразделения снова прибыли воевать в Украину.

Он опубликовал видео, на котором депутат Госдумы Адам Делимханов в сопровождении чеченских военных заявляет, что республиканские подразделения «в количестве 10 тысяч человек» будут действовать в «Херсонской области, Запорожье и Донецкой народной республике».

«Те прорывы, те места, которые заняты, несколько городов, сел, в которые сегодня зашли нацисты, сатанисты, шайтаны, мы вам покажем. Вам сегодня сделано такое мероприятие, от которого не уйти. Так что ждите сюрпризов. Мы вас ждали, вы в этот раз там, где нам нужно, чтобы наши подразделения уничтожали вас, после чего мы будем наступать по всей линии фронта», – заявил Делимханов на видео, пообещав «освободить Украину».

По утверждению Кадырова, чеченские подразделения вернулись в Украину после предоставленного им отпуска.

Ранее он заявил, что российское командование на Харьковском направлении «допустило ошибки» и пригрозил, что если в ближайшие дни стратегия ведения боевых действий не изменится, то он «вынужден будет обратиться» к руководству Минобороны РФ и страны, «чтобы разъяснить им ситуацию, которая там реально происходит на земле».

Как пишет русская служба Би-би-си, новость о возвращении чеченцев в Украину появилась на фоне успешного контрнаступления украинских войск, которые смогли ощутимо продвинуться на Харьковском направлении.