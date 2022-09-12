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Первое заседание осенней сессии парламента Армении началось без оппозиции
Первое заседание осенней сессии Национального собрания началось сегодня без депутатов оппозиционных фракций «Айастан» и «Честь имею». Депутаты, не участвовавшие в заседаниях парламента с мая и тогда же начавшие уличную борьбу с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна, решили продолжить политический бойкот.
Спикер парламента Ален Симонян уверен, что в случае отсутствия оппозиции в парламенте в ходе нынешней сессии на этот раз власть пойдет до конца и лишит отсутствующих на заседаниях оппозиционеров их мандатов.
«Мы проводили их из зала с аплодисментами и готовы принять их в зале с аплодисментами, и я говорю, что у них нет выбора. Если ты в политике, ты должен быть в зале, если ты вне политики, то ты вне этого зала. Они оказались на обочине, и у них есть серьезная критика и серьезные дискуссии внутри, потому что - я настаиваю, это информация, а не мнение - одна часть говорит: «давайте вернемся», другая часть говорит: «если мы вернемся, нам будет очень плохо», и эти дискуссии продолжаются. Если они не вернутся до конца года и число отсутствующих конкретных депутатов превысит допустимый лимит, уверен, Конституционный суд примет правильное решение, и их заменят те депутаты, которые понимают, что депутат должен работать в Национальном собрании», - цитирует Симоняна Радио Азатутюн.
Параллельно с заседанием парламента сегодня оппозиция инициировала общественное обсуждение на тему «Реальная повестка дня Армении», в ходе которого депутат фракции «Айастан», бывший вице-спикер НС Ишхан Сагателян заявил, что смена власти остается в их повестке дня, они не отказались от уличной борьбы, движению «Сопротивление» собираются придать новый импульс, а возвращение в парламент считают бессмысленным.
«Вот такие форматы, которые, в конечном итоге, становятся центрами, обеспечивающими решения кризисных ситуаций и превращающими эти решения в реальные политические и национальные повестки дня, которые также могут в нужный момент взять на себя роль лидера», - сказал Сагателян.
В конце прошлой сессии парламента фракция «Айастан» в полном составе и большинство членов фракции «Честь имею» оказались перед угрозой потери мандатов из-за превышения допустимого порога неуважительных отсутствий. Тогда власть пригрозила, но не начала процесс лишения оппозиционеров их мандатов, не исключив, что сделает это на нынешней сессии.
Другие новости дня
Nissan продлил приостановку своего завода в России
Руководство автоконцерна Nissan продлило приостановку своего производства в России еще на три месяца. Завод в Петербурге будет в простое как минимум до конца этого года. Причина - нехватка комплектующих и трудности с логистикой. Ранее генеральный директор Nissan Макото Учида заявлял, что деятельность компании на российском рынке вряд ли возобновится как минимум до апреля 2023 года.
Завод Nissan в Санкт-Петербурге был открыт в 2009 году. Он выпускал такие модели автомобилей, как Nissan X-Trail, Nissan Murano, Nissan Qashqai. На заводе работает 2 тыс. сотрудников, на время простоя им обещали сохранять рабочие места и продолжать выплачивать две трети от обычного оклада.
Компания остановила производство в Петербурге 10 марта этого года, вскоре после начала военного вторжения России в Украину. Препятствием для производства в Nissan назвали затруднения с поставками комплектующих из Японии и Европы, вызванные экономическими санкциями, которые многие страны наложили на Россию как страну-агрессора.
- После вторжения России в Украину многие иностранные автомобильные бренды прекратили поставки автомобилей на российский рынок и заморозили свои российские производства. Компании Renault и General Motors полностью ушли из России.
В Кремле прокомментировали заявление Кадырова о неудачах на войне
В Кремле прокомментировали заявления главы Чечни Рамзана Кадырова о планах «обратиться к руководству страны» из-за неудач российской армии на войне против Украины.
«Они достаточно часто общаются по различным вопросам. Пока в графике какого-то общения нет», - сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, сообщает государственное агентство РИА «Новости».
10 сентября Кадыров потребовал от российского Минобороны изменить стратегию после освобождения оккупированных городов в Харьковской области украинскими военными.
Кадыров заявил, что российское командование «допустило ошибки», а также пригрозил, что если в ближайшие дни стратегия ведения боевых действий не изменится, то он «вынужден будет обратиться» к руководству Минобороны РФ и страны, «чтобы разъяснить им ситуацию, которая там реально происходит».
- 7 сентября Рамзан Кадыров отчитался об отправке для участия в войне в Украине бойцов двух чеченских подразделений Росгвардии – полка «Север» (дислоцированный в Грозном 141-й моторизованный полк имени Ахмата Кадырова) и батальона «Юг» (дислоцированный в Ведено 249-й моторизованный батальон).
- На этой неделе ВСУ начали контрнаступление на оккупированных территориях Харьковской области. 8 сентября российские войска под угрозой окружения оставили город Балаклею, 10 сентября – Купянск. По ряду сообщений, украинские войска также близки к освобождению Изюма и Лимана.
- 10 сентября Минобороны РФ впервые прокомментировало отступление в Харьковской области. Ведомство назвало его «операцией по свертыванию и организованной переброске войск» для «наращивания усилий на Донецком направлении».
- Дислоцированные в Чечне подразделения Росгвардии, формально входя в структуру федерального ведомства, фактически подчиняются лично Рамзану Кадырову. Украинские власти назвали полк «Север» причастным к убийству мирных жителей в городах Буча, Ирпень и Гостомель.
Международная организация труда: 50 млн человек в мире находятся в рабстве
Почти 28 млн человек в мире занимаются рабским трудом, еще 22 млн принудительно находятся в браке, – следует из доклада Международной организации труда ООН. Авторы подчеркнули, что это на 10 млн больше по сравнению с показателями 2017 года.
В докладе, подготовленном МОТ совместно с Международной организацией по миграции и правозащитной организацией Walk Free, борющейся с торговлей людьми, указывается, что рабский труд и принудительные браки встречаются практически во всех странах мира, включая самые развитые. 52% случаев происходят в странах с уровнем дохода средним и выше среднего.
Большинство случаев принудительного труда - 86% - были зафиксированы в частном секторе, в таких отраслях как производство, строительство, сельское хозяйство и домашняя работа. Миллионы людей, в основном женщины и девочки, также оказались в ловушке сексуальной эксплуатации. Остальные 14% случаев - это санкционированный государством принудительный труд.
Среди современных рабов – 3,3 млн детей, около половины из них принудительно занимаются секс-работой.
В браке против воли состоят около 22 млн человек. В таких условиях выше риск домашнего насилия, сексуальной эксплуатации и принуждения к неоплачиваемому труду.
Рост числа случаев рабства в последние 5 лет в МОТ связывают с ухудшением экономической ситуации в мире из-за пандемии COVID-19, климатических изменений и энергетического кризиса, приведших к росту бедности. Обеднение населения вынуждает людей соглашаться на сомнительные предложения работы, становиться нелегальными мигрантами и «продавать» молодых членов семьи в брак против их желания, чтобы прокормить семьи или выплатить долги.
В школах Грузии вводят новый предмет «Военное дело»
Учебный предмет «Военное дело» вводят в школах Грузии с 2022 года, сообщает сегодня, 12 скнтября, пресс-служба Минобразования.
Образовательный проект, который является инициативой премьера Ираклия Гарибашвили, в пилотном режиме запускают для учащихся 7-8 классов из высокогорных регионов – всего 18 школ. Раз в неделю урок по предмету «Военное дело» им будут проводить специально подготовленные действующие военные.
Кроме того, расширяется тематика образовательного проекта «Оборона и безопасность». Этот предмет преподают в грузинских школах с 2010 года.
Минобразования уже переподготовило 12 бывших военнослужащих, а также шесть инструкторов Кадетского военного лицея имени генерала Георгия Квинитадзе, пишет агентство «Новости-Грузия». Слушателям курса «Оборона и безопасность» они будут проводить уроки по таким вопросам как гражданская безопасность, источники возможных угроз, законодательная база, связанная с безопасностью, методы оказания первой помощи, система защиты Грузии и действия сил обороны.
Инал Ардзинба: процедура получения абхазского гражданства не меняется
Министр иностранных дел самопровозглашенной республики Абхазия Инал Ардзинба прокомментировал распоряжение президента России Владимира Путина, предложившего подписать с абхазской стороной Соглашение об урегулировании вопросов двойного гражданства.
«В ближайшее время по дипломатическим каналам мы согласуем соглашение с российской стороной. Это соглашение – важный шаг в развитии и укреплении межгосударственных абхазо-российских отношений. Оно предполагает разработку упрощенного порядка получения гражданства Российской Федерации для граждан Республики Абхазия. При этом процедура получения гражданства Республики Абхазия не меняется», – отметил Ардзинба.
Что касается деталей упрощенной процедуры, а также категорий граждан, которые смогут получить российское гражданство по упрощенной процедуре, по словам министра, они будут определены после подписания соглашения отдельным специальным указом президента России.
«Мы будем информировать о ходе этой работы», – сказал Инал Ардзинба.
Как пишет агентство «Апсныпресс», он выразил благодарность представителям МИД РФ и Администрации президента России за поддержку предложений абхазской стороны и конструктивную работу.
Ранее соглашение о двойном гражданстве Россия оформила с самопровозглашенной республикой Южная Осетия.
Участникам вторжения в Украину доставили гуманитарную помощь из Цхинвали
Депутаты парламента самопровозглашенной республики Южная Осетия посетили оккупированную Россией часть Украины. Они доставили военнослужащим, участвующим в российском вторжении, очередную партию гуманитарной помощи.
Как пишет агентство «Рес», гуманитарный груз сопровождали депутаты Гарри Мулдаров, Роберт Остаев и Арсен Квезеров.
«Привезли в Мелитополь для наших ребят–военнослужащих все самое необходимое. Продукты и вещи выбирали с учетом необходимости. Доставили воду, нескоропортящиеся продукты питания, медикаменты и т.д.», – рассказал Мулдаров.
Депутат считает важным поддерживать военнослужащих, участвующих в «специальной военной операции»: «югоосетинские военнослужащие должны чувствовать поддержку земляков».
Мулдаров выразил слова благодарности всем тем, кто помог собрать гуманитарную помощь. Среди них – югоосетинский лидер Алан Гаглоев, общественная организация ветеранов «Боевое братство» и администрация Цхинвальского района.
- В российском вторжении в Украину участвуют добровольцы из Южной Осетии, а также военнослужащие 4-й российской военной базы, которая дислоцируется в Цхинвали. С начала войны в Украине погибли17 жителей Южной Осетии.
Король Карл III впервые выступил в британском парламенте
Британский король Карл III впервые после смерти королевы Елизаветы II выступил в парламенте. В Вестминстерском дворце собрались депутаты Палаты общин и члены Палаты лордов. Карл III прибыл в парламент вместе с супругой, королевой-консортом Камиллой.
Лорд Макфолл от имени Палаты лордов и спикер Палаты общин Линсдэй Хойл выразили королю глубокие соболезнования от имени парламента в связи с кончиной его матери. Они также заявили, что будут "преданными слугами" нового монарха и в то же время упомянули об обещании Карла поддерживать конституционный порядок и защищать права и свободы граждан.
Король выступил с краткой речью, в которой подтвердил своё обязательство служить народу и назвал парламент "живым инструментом нашей демократии".
Из парламента Карл III отправился в аэропорт, откуда вылетел в Эдинбург. Там он примет участие в траурной процессии и в богослужении в соборе Святого Эгидия. Туда перенесут доставленный в административный центр Шотландии накануне гроб с телом Елизаветы II. У собора уже собрались десятки тысяч людей. В течение суток жители Шотландии смогут проститься с королевой, после чего её гроб перевезут в Лондон. Похороны пройдут 19 сентября.
Елизавета II умерла 8 сентября. Королём стал её 73-летний старший сын Чарльз, по традиции по-русски его, как и двух других английских королей с тем же именем, называют королём Карлом.
В Москве депутат Хараидзе выиграла выборы, находясь под домашним арестом
Муниципальный депутат Тверского района Москвы Кетеван Хараидзе выиграла выборы в Тверском округе, находясь под домашним арестом. Об этом в фейсбуке сообщили её сторонники.
«Первое место по моему округу. Я все еще депутат Тверского района! Спасибо всем, кто меняя поддержал, кто верил и верит! Не подведу! В нашем новом созыве… 11 Едросов и… одна Кети… Гремучая смесь. Из старого созыва прошла только я. Очень жаль», – процитировали они слова Хараидзе.
Полиция задержала муниципального депутата в ночь с 17 на 18 июня прошлого года, через месяц после того, как она заявила о намерении баллотироваться в Госдуму. Против нее возбудили уголовное дело о мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ). Поводом стала борьба мундепа со строительными работами на улице Фадеева. По версии следствия, Хараидзе вместе с жителем Тверского района Гурамом Григоряном вымогала у представителя застройщика 15 млн рублей за дачу разрешения на производство строительных работ. По словам защиты мундепа, дом был возведен с градостроительными нарушениями без собственной канализации, и Хараидзе добивалась того, чтобы их исправили.
Хараидзе находилась в СИЗО-6. В знак протеста против своего уголовного преследования она начала голодовку. 28 июня 2021 года стало известно, что мундеп прекратила ее. Из СИЗО она также передала письмо о том, что даже в аномальную жару ей не дают воду.
Григорий Явлинский, один из основателей партии «Яблоко», от которой избралась Хараидзе, предлагал внести миллион рублей в качестве залога за освобождение муниципального депутата из СИЗО.
12 июля 2021 года Хараидзе выпустили из СИЗО под домашний арест.
- В воскресенье, 11 сентября, в России завершилось голосование на выборах разных уровней. Голосование длилось, по решению каждого региона, от одного до трёх дней. На данный момент обработаны 100% протоколов об итогах выборов губернаторов и депутатов законодательных собраний. Однако глава ЦИК России Элла Памфилова рекомендовала региональным избирательным комиссиям подводить итоги не раньше 14 сентября – чтобы "внимательнейшим образом" рассмотреть все поступившие жалобы.
В Абхазии найдено святилище и золотые артефакты колхидской культуры
В самопровозглашенной республике Абхазия во время раскопок возле города Очамчире российскими археологами найдено святилище колхидской культуры VI-IV веков до нашей эры. Об этом сообщает Институт археологии Российской академии наук.
«Найденные в культурном слое предметы – античные нашивки и бусины, фигурки греческих и египетских божеств, импортная греческая керамика в сочетании с вкопанным в пол святилища обтесанным камнем-«идолом» свидетельствуют о сильном влиянии античной цивилизации на культуру древнего населения Колхиды и добавляют новые данные, позволяющие реконструировать религиозные представления местных племен (в данному случае – колхов) и их связи как с греческим миром, так и с кобанской культурной общностью. Каменный «идол» – первая находка на территории Абхазии и крайне редкая для всего региона: ранее на Северном Кавказе единственный подобный идол был найден в святилище кобанского поселения Сауар на территории Северной Осетии», – говорится в сообщении.
«В V – начале VI в. на этом месте находился византийский храм, окруженный оградой, с кладбищем и вымощенным камнем двориком. Найденное святилище находится непосредственно под слоями, относящимися к храму – это любопытный факт, который указывает на особое отношение жителей к этому месту», – рассказал руководитель совместной российско-абхазской археологической экспедиции Александр Скаков.
Также в культурном слое были найдены изображения божеств: бронзовая фигурка античного божества и две фигурки древнеегипетского бога Птах-Патека из непрозрачного зеленоватого стекла.
В нескольких десятках метров от святилища археологи раскрыли культурные слои со следами деревянных жилых построек, предварительно датируемые доантичным периодом (VIII–VII вв. до н. э.) и античным VI–V (вв. до н. э.).
В Грузии не поддержали инициативу об учреждении Дня бабушки
Комитет по здравоохранению и социальным вопросам парламента Грузии сегодня не поддержал инициативу об учреждении Дня бабушки.
Автор инициативы – гражданин Грузии Михаил Сахвадзе. Он считает, что специальный день, посвященный бабушкам, должен отмечаться 17 сентября – в день рождения актрисы Сесилии Такаишвили.
Ранее рассмотреть законодательное предложение комитету по здравоохранению поручило бюро парламента Грузии.
В Грузии 3 марта отмечается День матери, а 8 марта – Международный день женщин.
В августе Грузию посетили более 260 тысяч граждан России
Граждане России продолжают лидировать по числу визитов в Грузию. Как сообщили в грузинском МВД, в августе текущего года в страну приехали 260 810 россиян.
По информации ведомства, рост числа визитов по сравнению с августом прошлого года составил 475%. При этом в августе 2019 года Грузию посетили 252 857 граждан РФ.
Границу Грузии в августе текущего года также пересекли 178 483 гражданина Армении (рост 521%) и 116 882 гражданина Турции (+202%).
Число визитов из стран Евросоюза в августе достигло 46 790 (+56%), из Саудовской Аравии – 43 562 (+187%), из Израиля – 29 546 (+6901%), из Беларуси – 28 885 (+88%).
Отметим, что в Грузии оппозиционные партии и неправительственные организации предложили ввести визовый режим для прибывающих в страну граждан России, считая чрезмерный и неконтролируемый приток граждан этой страны в Грузию угрозой национальной безопасности.
При этом, по некоторым данным, Грузия ужесточила контроль на границе для приезжающих граждан РФ. По данным фонда «Свободная Россия», на границе разворачивают по несколько десятков россиян в день. Среди них – оппозиционеры и журналисты.
Глава Службы Госбезопасности Грузии Григол Лилуашвили считает, что увеличение числа российских туристов не угрожает безопасности страны. Он также говорит, что силовые ведомства «стараются максимально отфильтровать нежелательных посетителей».
На прошлой неделе стало известно о том, что в Грузию не пустили не пустили Дмитрия (Митю) Алешковского – российского журналиста и благотворителя. Он жил в Грузии с начала войны. Ранее о въезде в Грузию отказали российским оппозиционерам – Любови Соболь, Дмитрию Гудкову, журналистам Илье Азару, Давиду Френкелю, Михаилу Фишману, Василию Крестьянинову, участнице Pussy Riot Ольге Борисовой (она позже смогла вернуться в страну) и активистке Инсе Ландер (она две недели находилась в нейтральной зоне на российско-грузинской границе, после чего смогла вылететь в Литву через Грузию).
В Украине взяты в плен граждане Узбекистана, воевавшие на стороне РФ
В Украине взяты в плен граждане Узбекистана, воевавшие на стороне России. Об этом сообщает Узбекская служба Радио Свобода - Радио Озодлик со ссылкой на опубликованное 10 сентября в интернете видео.
На нём один из пленных – 22-летний уроженец Самаркандской области Узбекистана Ахмедов Мухриддин Соли угли, который учился в Москве, говорит, что решил записаться наёмником в частную военную кампанию ради заработка. Другой гражданин Узбекистана утверждает, что без документов работал на стройке в Москве и его отправили в Украину.
Когда было снято видео – неизвестно.
Ранее посольство Узбекистана в Москве предупреждало граждан о том, что создание добровольческого батальона или участие в боевых действиях на территории иностранных государств является преступлением с точки зрения законов страны. По статье уголовного кодекса Узбекистана за наёмничество грозит от пяти до 10 лет тюрьмы.
Предостережение посольства Узбекистана было опубликовано после показа сюжета телеканала Vetta о живущих в Перми узбеках, желающих сформировать батальон "Амир Темур" для участия в войне против Украины.
Ранее агентство по внешней трудовой миграции Узбекистана призвало узбекских трудовых мигрантов осторожно выбирать работу в России.
О том, что жителей Узбекистана и Кыргызстана вербуют через соцсети на войну с Украиной, сообщал общественный фонд "МедиаХаб". Организация рассказала, что в соцсетях стали появляться объявления о вербовке жителей стран Центральной Азии в российскую частную военную компанию –ЧВК "Вагнер" под видом набора работников в частные охранные предприятия (ЧОП) в регионах России.
Депутаты из Москвы, Петербурга и Колпина потребовали отставки Путина
Муниципальные депутаты из 18 округов Москвы, Санкт-Петербурга и Колпина подписали петицию с требованием отставки президента России Владимира Путина. Сбором подписей занимается депутат петербургского МО "Семеновский" Ксения Торстрём.
В заявлении говорится, что действия Путина наносят вред будущему России и её гражданам. На момент написания заметки петицию подписали не менее 20 муниципальных депутатов.
- 7 сентября депутаты муниципального образования Смольнинское в Петербурге опубликовали просьбу к Государственной думе России обвинить президента Владимира Путина в государственной измене и потребовать снятия его с должности. Петербургские депутаты считают, что решение главы государства о начале вторжения российской армии на территорию Украины наносит вред безопасности страны и её граждан. 9 сентября подписавшие обращение депутаты были вызваны в полицию, на них составлены протоколы по статье о дискредитации российской армии.
- 9 сентября на официальном сайте московского муниципального округа Ломоносовский появилось обращение к Путину с требованием уйти в отставку. Депутаты заявили, что для благополучия страны необходима сменяемость власти, и отмечают, что после второго срока президента "всё пошло наперекосяк".
Минобороны РФ не стало сообщать об ударах по электростанциям в Украине
Минобороны России в утреннем брифинге в понедельник о ходе войны в Украине не стало сообщать о ракетных ударах по объектам энергетической инфраструктуры, из-за которых ряд регионов на востоке и севере Украины накануне оказались без света.
Российское военное ведомство заявило, в частности, о гибели за сутки сотен украинских военных (такие цифры приводятся практически в каждой сводке), уничтожении склада боеприпасов в Николаевской области, ударах по военным объектам и технике.
По многочисленным сообщениям, подтверждённым фото и видео, накануне вечером были нанесены ракетные удары по Змиевской ТЭС в Харьковской области, а также подстанциям в Полтавской и Днепропетровской областях. По данным министра энергетики Украины Германа Галущенко, были обстреляны три подстанции высокого напряжения, в результате чего обесточенными оказались около 40 подстанций, отключены несколько линий электропередачи.
По данным ведомства, без света остались сотни тысяч жителей пяти областей. Сообщалось о нарушении графика движения поездов, остановке общественного транспорта в городах, включая метро в Харькове. Спустя несколько часов основные линии были восстановлены. К полудню понедельника без света оставались около 15 тысяч человек. Сообщается, что в результате обстрелов погибли 4 работника энергетической сферы.
Об обстрелах инфраструктурных объектов накануне вечером - прямо или иносказательно - писали многочисленные прокремлёвские блогеры и сотрудники государственных СМИ, публикуя фотографии и видео пусков ракет и пожаров в результате их попадания и, по большей части, одобрительно отзываясь о действиях российских военных.
Президент Украины Владимир Зеленский и другие высокопоставленные чиновники прокомментировали обстрелы, заявив, что Россия мстит за поражение в Харьковской области, где в последние дни в результате украинского наступления российские войска оставили значительные территории. Зеленский назвал российские удары актами терроризма.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков традиционно порекомендовал журналистам обратиться с вопросами о ракетных ударах по инфраструктуре Украины в Минобороны. Так он ответил на вопрос о том, берёт ли на себя Россия ответственность за удары по инфраструктуре Украины и какова их цель, а также хватает ли ВС РФ людей и нет ли планов всеобщей мобилизации.
Песков сказал, что обо всём происходящем на фронте "круглосуточно" докладывают Владимиру Путину - из его слов следует, что президент был в курсе отступления российских войск под Харьковом и одобрил его.
Рамзан Кадыров сообщил о возвращении в Украину Адама Делимханова
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что по его поручению чеченские подразделения снова прибыли воевать в Украину.
Он опубликовал видео, на котором депутат Госдумы Адам Делимханов в сопровождении чеченских военных заявляет, что республиканские подразделения «в количестве 10 тысяч человек» будут действовать в «Херсонской области, Запорожье и Донецкой народной республике».
«Те прорывы, те места, которые заняты, несколько городов, сел, в которые сегодня зашли нацисты, сатанисты, шайтаны, мы вам покажем. Вам сегодня сделано такое мероприятие, от которого не уйти. Так что ждите сюрпризов. Мы вас ждали, вы в этот раз там, где нам нужно, чтобы наши подразделения уничтожали вас, после чего мы будем наступать по всей линии фронта», – заявил Делимханов на видео, пообещав «освободить Украину».
По утверждению Кадырова, чеченские подразделения вернулись в Украину после предоставленного им отпуска.
Ранее он заявил, что российское командование на Харьковском направлении «допустило ошибки» и пригрозил, что если в ближайшие дни стратегия ведения боевых действий не изменится, то он «вынужден будет обратиться» к руководству Минобороны РФ и страны, «чтобы разъяснить им ситуацию, которая там реально происходит на земле».
Как пишет русская служба Би-би-си, новость о возвращении чеченцев в Украину появилась на фоне успешного контрнаступления украинских войск, которые смогли ощутимо продвинуться на Харьковском направлении.
- Адам Делимханов – четвероюродный брат главы Чечни Рамзана Кадырова и считается одним из его ближайших подручных. Он работал в службе безопасности отца Рамзана Кадырова – Ахмата Кадырова, а до того был водителем бригадного генерала сепаратистской Чеченской республики Ичкерия Салмана Радуева, позднее осуждённого в России за терроризм.
- Депутат с 2014 года находится под санкциями США за связь с организованной преступностью. С его именем было связано несколько громких скандалов.
- В 2009 году он объявлялся в международный розыск по линии Интерпола в связи с подозрением в причастности к организации убийства в ОАЭ командира батальона "Восток" Сулима Ямадаева. Его брат, Герой России Руслан Ямадаев, считался соперником Кадырова и был убит в Москве.
- В 2013 году Делимханов подрался в здании Госдумы с депутатом Алексеем Журавлёвым. Сообщалось, что в драке у Делимханова выпал из пиджака позолоченный пистолет, хотя оружие запрещено проносить в здание Госдумы.
- В феврале 2022 года Делимханов пообещал «отрезать головы» семье правозащитника Абубакара Янгулбаева, он же заявил, что объявил кровную месть семье Янгулбаева. В том же месяце правоохранительные органы Турции обвинили его в причастности к попытке организации убийств живущих в стране чеченских оппозиционеров.
- Делимханов появлялся на многочисленных видеозаписях чеченских военных и росгвардейцев, сделанных в Украине, в том числе посвящённых захвату российской армией Мариуполя.
- На одной из записей первый министр государственной безопасности донецких сепаратистов, командир батальона «Восток» Александр Ходаковский извинился перед Делимхановым и Кадыровым за критику военных из Чечни, которых он до этого обвинил в слабой подготовке.
- В день, объявленный Путиным днём взятия Мариуполя – 21 апреля, Делимханов на фоне горящего здания объявил, что приказ Кадырова и Путина о «зачистке» города выполнен.
Убийство российского замглавы Новой Каховки оказалось инсценировкой ФСБ
Убийство заместителя главы российской администрации Новой Каховки Виталия Гуры 6 августа и заместителя начальника полиции Сергея Томко 7 июля оказалось инсценировкой ФСБ. Об этом чиновники сами сообщили в интервью Первому каналу.
Гура и Томко появились в эфире 12 сентября. В сюжете рассказывалось о спецоперации ФСБ о предотвращении покушений на российских чиновников в Украине. По словам Гуры, сотрудники российских спецслужб сообщили ему о планирующемся на него покушении украинской стороной в начале августа. Томко россияне предоставили аудиозапись на которой, как утверждается, сотрудник СБУ Илья Бондарчук обсуждал с агентом покушение на него.
Как утверждается в материале, тот же сотрудник СБУ организовал взрыв гранаты в кафе в городе, где собирались российские чиновники. Его согласился совершить местный житель за 150 долларов США, однако он работал под контролем ФСБ. Взрыв состоялся, никто не пострадал, говорится в сюжете.
С начала весны было совершено несколько покушений на назначенных Москвой чиновников на оккупированных Россией территориях Украины. Несколько из них, как сообщалось, погибли. Украина прямо на себя ответственность за атаки не берёт.
- Об убийстве Гуры сообщалось 06 августа. Утверждалось, что в него несколько раз выстрелили рядом с его домом. Об успешном покушении на Томко передавалось 8 июля.
- 12 сентября ФСБ отчиталась о предотвращении терактов и диверсий против сотрудников администрации России в аннексированном Крыму и назначенных Россией чиновников в Херсонской области. Сообщается о задержаниях, сколько именно человек задержано — не уточняется.
В Швеции на выборах лидируют правые партии
В Швеции пока не определён победитель прошедших в воскресенье парламентских выборов. Разрыв между левоцентристской коалицией во главе с действующим премьер-министром Магдаленой Андерссон и правыми партиями очень небольшой. По данным подсчёта голосов по состоянию на утро понедельника 4 правые и правоцентристские партии получают 175 мест в Риксдаге, а левые и левоцентристы - 174 места. Окончательный результат станет известен в среду или четверг – когда посчитают бюллетени избирателей, живущих за границей. Пока разница между потенциальными парламентскими блоками едва превышает 50 тысяч голосов.
На первом месте по числу поданных голосов - социал-демократы, ведущая партия правящей коалиции. Социал-демократы в Швеции занимают первое место на всех выборах, начиная с 1917 года. На втором месте впервые в истории - крайне правая партия "Шведские демократы", набравшая более 20 процентов. Именно этот результат наблюдатели называют главной сенсацией выборов - хотя и ожидаемой.
В случае, если группа правых партий сохранит большинство, "Шведские демократы" вряд ли войдут в правительство, но, как ожидается, будут его поддерживать. Премьер-министром тогда станет Ульф Кристерссон, лидер Умеренной коалиционной партии.
"Шведские демократы", которых многие другие политические силы, особенно с левой стороны спектра, считают экстремистской ультранационалистической партией, в последние годы неуклонно набирают популярность. Риторика и программа партии, основой идеологии которой ранее была борьба с иммиграцией, в последние годы смягчились, они всё больше позиционируют себя как консерваторы, а не как правые радикалы. Ограничение миграции, в особенности предоставления убежища, при этом остаётся одним из главных приоритетов. Также "Шведские демократы" выступают за более жёсткую систему интеграции иностранцев. Их популярности способствовал также рост преступности в Швеции, - по данным полицейских отчётов и расследований, имеет иностранные корни.
"Шведские демократы" в нынешнем году, как и большинство политических сил страны, поддержали её вступление в НАТО.
Подробнее о "Шведских демократах" и возможных переменах в политике Швеции можно прочитать в материале "Настоящего времени".
Выступающий за Сербию борец Зураб Датунашвили стал двукратным чемпионом мира
Грузинский борец греко-римского стиля Зураб Датунашвили второй раз подряд стал чемпионом мира. Выступающий за Сербию спортсмен в финале чемпионата в Белграде в категории до 87 кг победил Турпала Бисултанова (Дания), пишет агентство «Новости-Грузия».
Зураб Датунашвили является трехкратным чемпионом Европы. Он выигрывал соревнования в 2017 и 2018 годах, представляя сборную Грузии. В апреле 2021 года Датунашвили стал победителем чемпионата Европы в Варшаве, уже выступая от имени Сербии.
Датунашвили в 2020 году сменил гражданство после конфликта с президентом Федерации борьбы Гегой Гегешидзе. В январе 2019 года Гегешидзе во время спора со спортсменом ударил его по голове грифом от штанги. Кроме того, Датунашвили заявлял, что Гегешидзе превратил федерацию «в гнездо коррупции и кумовства». Не добившись отставки президента федерации, Датунашвили заявил, что не будет выступать за сборную Грузии.
Свою первую победу на чемпионате мира – это произошло на турнире в Норвегии в 2021 году, Датунашвили посвятил экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили. Датунашвили выложил после соревнований свое фото с медалью и в поясе чемпиона, на его майке было написано «Free Saakashvili».
В августе 2021 года Зураб Датунашвили принес Сербии бронзовую медаль Олимпиады в Токио.
В Абхазию доставили тело погибшего в Украине добровольца Артура Киркинадзе
Сотрудники МЧС самопровозглашенной республики Абхазия доставили в Сухуми из Донецка тело погибшего на войне добровольца Артура Киркинадзе.
Он воевал на российской стороне в составе одного из добровольческих подразделений. Киркинадзе погиб 8 сентября.
По информации пресс-службы абхазского ведомства, в Донецке прошла церемония прощания и состоялось отпевание погибшего добровольца. У него осталось трое детей.
31 марта в Украине погиб двоюродный брат Артура – Ахра Киркинадзе. Он воевал в батальоне «Пятнашка», который возглавляет Ахра Авидзба.
- Ахра Авидзба участвует в военных действиях на Донбассе с 2014 года, является героем самопровозглашенной «ДНР». В конце января 2021 года Служба безопасности Украины объявила Авидзба в розыск. В заявлении говорилось, что гражданин РФ Ахра Авидзба (по прозвищу «Абхаз») в 2014 году стал основателем и долгое время возглавляет незаконное вооруженное формирование «Интернациональная бригада «Пятнашка».
- Авидзба был активным участником политического кризиса в Абхазии, завершившегося отставкой президента Рауля Хаджимба. Одной из причин ухода в оппозицию было убийство двоюродного брата Ахры, 38-летнего «вора в законе» Алхаса (Хасик) 22 ноября 2019 года в Сухуми.
- В июне 2020 года Авидзба был назначен помощником президента самопровозглашенной республики Абхазия по международным связям. 9 ноября того же года он написал заявление об отставке из-за «утраты веры в общее дело».
Зеленский вновь отверг возможность переговоров с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью CNN, что в настоящий момент не готов вести переговоры с Владимиром Путиным. Кремль публично идею о переговорах так же не выдвигал.
По его словам, Украина не будет вести переговоры до тех пор пока продолжается война. "Они прибегнут к заморозке конфликта, соглашениям, переговорам, будут становиться сильнее и снова продвинутся вперед. Это их стратегия — постепенно и очень медленно, по кусочку съедать нас. Я не хочу в это играть", — сказал Зеленский. У российской стороны нет никакого желания быть конструктивными, считает президент Украины, а разговаривать с теми, кто выдвигает ультиматумы, он не намерен.
Зеленский заявил, что договор с Москвой может быть заключен после освобождения всех оккупированных Россией украинских территорий.
"Всё равно у России есть с нами граница, всё равно это наш сосед с огромным населением, так что после деоккупации нашей страны нам придётся жить с ними рядом как с соседями", — сказал он.
По словам министра обороны Украины Алексея Резникова , в феврале и марте на переговорах в Беларуси и Стамбуле украинская делегация была готова к договорённостям о перемирии в случае отвода российских войск на рубежи перед началом вторжения 23 февраля.
"Тогда это было возможно. Но теперь они прошли не одну точку невозврата и такой вариант уже давно невозможен",- сказал Резников. Новая позиция Украины, по его словам, предполагает, что до полного вывода российских войск, в том числе из Крыма, никаких переговоров не будет.
- Интервью Зеленского CNN было опубликовано на фоне успехов украинских военных в Харьковской области. За несколько дней в сентябре им удалось освободить значительную часть территории, которую российские военные удерживали много месяцев и использовали для наступления в Донецкой области. Минобороны России объясняет отступление "передислокацией" войск.
- При этом под контролем России остаются значительные территории, в том числе занятые после 24 февраля части Херсонской, Запорожской, Луганской, Донецкой и Харьковской областей.
- Заместитель главы Совета Безопасности России Дмитрий Медведев, в последнее время часто выступающий с воинственными заявлениями, написал в телеграме: "Нынешние «ультиматумы» – детская разминка перед требованиями будущего. И он их знает: тотальная капитуляция киевского режима на условиях России". Официально российские власти требования "тотальной капитуляции" к Украине не выдвигали.
Источники NYT: США помогали Украине в подготовке контрнаступления
США помогали Киеву при подготовке контрнаступления, предоставляя Киеву разведывательные данные, а также "постоянно" обсуждали способы остановить продвижение России на востоке Украины. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на неназванных американских чиновников.
Какая информация о контрнаступлении была передана США и какие советы дали американские военные, источники газеты уточнить отказались. По данным The New York Times, Соединенные Штаты с самого начала войны предоставляли Украине информацию о командных пунктах, складах боеприпасов и других ключевых узлах российской армии.
По информации издания, последнее контрнаступление Украины — стандартный прием дезориентации, который используют американские войска в специальных операциях. Украинская армия обучается способам ведения "нерегулярной войны" у США с 2014 года, пишет газета.
Собеседники издания допустили, что нынешнее наступление может быть начальным этапом кампании Вооружённых сил Украины, которая может значительно отодвинуть российскую линию фронта.
Однако некоторые чиновники сдержанны в оценках и не исключают, что контрнаступление будет остановлено, так как украинская армия сталкивается с нехваткой вооружения, в частности, артиллерийских снарядов.
- Украинское наступление началось 6 сентября. За это время, по словам главкома ВСУ Валерия Залужного, украинские военные вернули более 3 тысяч квадратных километров территории. За минувшие сутки, по сообщению украинского Генштаба, ВСУ вытеснили российские войска ещё из более 20 населенных пунктов.
- В Минобороны России, комментируя отступление российских войск, заявили, что провели "операцию по свертыванию и переброске войск" для "наращивания усилий на Донецком направлении".
Зеленский - россиянам: холод и голод не так страшны, как ваше «братство»
Президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление по поводу обстрелов гражданской инфраструктуры ряда областей Украины, в результате которых в воскресенье вечером были обесточены несколько регионов.
"Без газа или без вас? Без вас. Без света или без вас? Без вас. Без воды или без вас? Без вас. Без еды или без вас? Без вас... Холод, голод, тьма и жажда – для нас не так страшно и смертельно, как ваши "дружба и братство"", - написал Зеленский в телеграме.
По мнению главы Украины, "даже сквозь непроглядную тьму Украина и цивилизованный мир отчетливо видят эти террористические акты. Умышленные и циничные ракетные удары по гражданской критической инфраструктуре. Никаких военных объектов".
В воскресенье российские войска нанесли ракетные удары по критически важным объектам гражданской инфраструктуры. Украинские власти сообщили о таких взрывах в Харьковской, Запорожской, Днепропетровской, Сумской и Донецкой областях. Десятки городов и сёл были обесточены. Украина считает это местью за успешное контрнаступление своих войск.
В Харьковской области в результате ракетного удара остановилось местное метро. Пасаажиры выбирались из тоннелей пешком по рельсам.
В Сумской области взрывы привели к перебоям с поставками воды, так как были отключены насосы.
О проблемах с электричеством сообщали также в российском городе Белгород. По словам местных властей, город был частично обесточен из-за сбоя на подстанции "Южная".
В Министерстве обороны России пока не комментировали ракетные удары, которые были нанесены в воскресенье.
- 6 сентября в Харьковской области началось наступление украинской армии. За это время, по словам главкома ВСУ Валерия Залужного, украинские военные вернули более трёх тысяч квадратных километров ранее оккупированной территории.
- Минобороны России объяснило вывод войск из района Балаклеи и Изюма "передислокацией".
В России выбрали 15 губернаторов и шесть региональных парламентов
В воскресенье, 11 сентября, в России завершилось голосование на выборах разных уровней. Голосование длилось, по решению каждого региона, от одного до трёх дней. На данный момент обработаны 100% протоколов об итогах выборов губернаторов и депутатов законодательных собраний. Однако глава ЦИК России Элла Памфилова рекомендовала региональным избирательным комиссиям подводить итоги не раньше 14 сентября – чтобы "внимательнейшим образом" рассмотреть все поступившие жалобы.
Выборы губернаторов
Главу региона избирали в 15 субъектах России: в 14 – прямым голосованием избирателей, в Адыгее – тайным голосованием депутатов за одну из трёх кандидатур, предложенных президентом России Владимиром Путиным. Парламент Адыгеи продлил срок действующего главы региона Мурата Кумпилова.
В остальных регионах победили кандидаты, выдвинутые или поддержанные партией "Единая Россия". На 14 губернаторских мест претендовали 67 человек, из них всего шесть женщин – это 9% – ни одна из них не выиграла.
Наибольший результат с наибольшим отрывом от ближайшего конкурента получил единоросс Алексей Цыденов в Бурятии – 86,2%. У кандидата от КПРФ, занявшего второе место, – 7,1%. С наименьшим результатом и наименьшим преимуществом выиграл выборы единоросс Александр Бречалов в Удмуртии – он получил 64,4%, идущий следом за ним коммунист – 19,8%.
Более 76,7% голосов – результата Владимира Путина на президентских выборах 2018 года – получили восемь кандидатов, выдвинувшихся при поддержке "Единой России" во Владимирской, Калининградской, Новгородской, Рязанской, Тамбовской, Томской, Ярославской областях, а также в Марий Эл.
Вторые места в основном заняли кандидаты от КПРФ. В Карелии и Томской области их обошли представители партии "Справедливая Россия – За правду", а в Марий Эл и Калининградской области – ЛДПР.
Выборы в региональные парламенты
Депутатов законодательных собраний избирали в шести регионах. Во всех парламентах большинство мест забрала "Единая Россия", её средний результат – 62%. Секретарь генсовета партии Андрей Турчак заявил, что "Единая Россия" получила 79,9% предложенных мандатов.
В парламенты всех регионов – за исключением Северной Осетии – со второго места прошла КПРФ, с третьего – ЛДПР. В Северной Осетии второй результат показала партия "Справедливая Россия – За правду", третий – КПРФ.
В Москве проходили выборы депутатов 125 муниципальных образований. Согласно последним официальным данным, большую часть мандатов – более 1100 из 1418 – получают кандидаты от "Единой России". В выборах приняли участие 33,9% избирателей, причём очно проголосовали 9,6% избирателей, большая же часть – 24,3% – дистанционно.
- В ЦИК России вскоре после закрытия избирательных участков сообщили, что не зафиксировали каких-либо серьёзных нарушений при голосовании.
- В МВД заявили, что полиция возбудила восемь уголовных дел, связанных с выборами, и выявила 156 административных правонарушений. Подробности МВД не раскрыло. В ведомстве отметили, что нарушений, способных повлиять на итоги выборов, зарегистрировано не было.
- Движение "Голос", которое наблюдало за ходом выборов, сообщило о нарушении прав избирателей, ограничении прав наблюдателей, давлении на них и на кандидатов, а также о нарушении процедур голосования на дому. За всё время избирательной кампании правозащитникам поступило 527 обращений на горячую линию, 1539 сообщений на "Карту нарушений" и по другим электронным каналам связи.
- По данным "ОВД-Инфо", за три дня голосования в связи с выборами в России задержали как минимум 30 человек. Девять из них – кандидаты, шестеро – наблюдатели.
СМИ сообщили о задержании экс-главы СБУ Харьковской области
Роман Дудин, который до конца мая возглавлял управление Службы безопасности Украины в Харьковской области, задержан по подозрению в госизмене и уходе с места службы. Об этом сообщает Общественная телерадиокомпания Украины со ссылкой на два источника в правоохранительных органах.
По информации СМИ, задержали Дудина в одной из областей на западе Украины. Получить комментарий от Государственного бюро расследований и экс-руководителя спецслужбы журналистам не удалось.
Президент Украины Владимир Зеленский уволил Дудина с должности после поездки в Харьковскую область 29 мая. Тогда Зеленский сказал, что бывший глава СБУ «не работал на защиту города с первых дней полномасштабной войны, а думал только о себе лично».
В июле Зеленский уволил главу Службы безопасности Украины Ивана Баканова и генпрокурора Ирину Венедиктову. По словам украинского лидера, в стране расследуются несколько сотен дел о госизмене, а более 60 работников правоохранительных остались на оккупированной территории и действуют против интересов Киева. Ответственность за это лежит на руководителях ведомств, считает Зеленский.
- Роман Дудин возглавлял Управление СБУ в Харьковской области с марта 2020 года.
- В феврале 2022 года, перед вторжением России на территорию Украины, Дудин уверял, что область надежно защищена, а СБУ внимательно следит за ситуацией на границе.
- После ухода с должности Дудин публиковал видео и сообщения с критикой подконтрольных Киеву властей и военных, отмечает Общественная телерадиокомпания Украины.
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