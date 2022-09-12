Первое заседание осенней сессии парламента Армении началось без оппозиции

Первое заседание осенней сессии Национального собрания началось сегодня без депутатов оппозиционных фракций «Айастан» и «Честь имею». Депутаты, не участвовавшие в заседаниях парламента с мая и тогда же начавшие уличную борьбу с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна, решили продолжить политический бойкот.

Спикер парламента Ален Симонян уверен, что в случае отсутствия оппозиции в парламенте в ходе нынешней сессии на этот раз власть пойдет до конца и лишит отсутствующих на заседаниях оппозиционеров их мандатов.

«Мы проводили их из зала с аплодисментами и готовы принять их в зале с аплодисментами, и я говорю, что у них нет выбора. Если ты в политике, ты должен быть в зале, если ты вне политики, то ты вне этого зала. Они оказались на обочине, и у них есть серьезная критика и серьезные дискуссии внутри, потому что - я настаиваю, это информация, а не мнение - одна часть говорит: «давайте вернемся», другая часть говорит: «если мы вернемся, нам будет очень плохо», и эти дискуссии продолжаются. Если они не вернутся до конца года и число отсутствующих конкретных депутатов превысит допустимый лимит, уверен, Конституционный суд примет правильное решение, и их заменят те депутаты, которые понимают, что депутат должен работать в Национальном собрании», - цитирует Симоняна Радио Азатутюн.

Параллельно с заседанием парламента сегодня оппозиция инициировала общественное обсуждение на тему «Реальная повестка дня Армении», в ходе которого депутат фракции «Айастан», бывший вице-спикер НС Ишхан Сагателян заявил, что смена власти остается в их повестке дня, они не отказались от уличной борьбы, движению «Сопротивление» собираются придать новый импульс, а возвращение в парламент считают бессмысленным.

«Вот такие форматы, которые, в конечном итоге, становятся центрами, обеспечивающими решения кризисных ситуаций и превращающими эти решения в реальные политические и национальные повестки дня, которые также могут в нужный момент взять на себя роль лидера», - сказал Сагателян.

В конце прошлой сессии парламента фракция «Айастан» в полном составе и большинство членов фракции «Честь имею» оказались перед угрозой потери мандатов из-за превышения допустимого порога неуважительных отсутствий. Тогда власть пригрозила, но не начала процесс лишения оппозиционеров их мандатов, не исключив, что сделает это на нынешней сессии.