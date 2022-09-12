Украина продолжает вытеснять российские войска со своей территории – Киев сообщает об успехах ВСУ не только на харьковском направлении, но и на юге страны. Россия в ответ осуществила массированные ракетные удары по критической инфраструктуре, повредив систему электроснабжения страны. При этом в Киеве утверждают, что головокружения от успехов ВСУ не будет и военное руководство займется грамотным обеспечением обороны отвоеванных территорий.

Украинские войска нанесли крупное поражение России, отвоевав почти всю Харьковскую область – так западные эксперты реагируют на контрнаступление ВСУ под Харьковом. Аналитики американского Института изучения войны (ISW) считают, что успех стал результатом кампании, включающей максимальное использование западных систем вооружения. При этом особо подчеркивается, что неоднократные заявления Киева о контрнаступательной операции в Херсонской области отвлекли российские войска от секторов, на которые пришелся главный удар украинских сил. Впрочем, американские эксперты отмечают, что нынешнее контрнаступление не положит конец войне. Кампания на северо-востоке Украины в итоге завершится, что позволит российским войскам восстановить устойчивую оборонительную линию. А Украине придется проводить новые операции, чтобы завершить освобождение захваченной территории. В связи с этим война, скорее всего, продолжится и в 2023 году, резюмируют в Институте изучения войны.

О том, что Украине теперь придется защищать от российских контратак огромную территорию, которую она отвоевала в последние дни, заявил в интервью Financial Times и министр обороны страны Алексей Резников:

«В результате контрнаступления освобождается территория, и после этого вы должны контролировать ее и быть готовыми ее защищать. Наши войска устали после шестидневного наступления, но их моральный дух высок. Это знак того, что Россию можно победить».

При этом Резников предупредил, что российские подкрепления могут начать контратаку на линии снабжения украинской армии. Кроме того, ВСУ могут попасть в окружение, если продвинутся слишком далеко.

В Москве старательно обходят стороной тему поражения на Харьковском направлении, пытаясь представить ситуацию как перегруппировку войск. За все время наступления ВСУ в российском Минобороны лишь под конец признали отступление из области, обосновав это тактической переброской группировки в Донбасс. В Кремле же упорно продолжают утверждать то, о чем заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков:

«Конечно, Россия добьется целей, поставленных перед специальной военной операцией. Президент находится на круглосуточной связи с министром обороны и со всеми военачальниками. Конечно, во время спецоперации иначе и быть не может. Мы не видим никаких перспектив для переговоров в настоящее время. Мы по-прежнему заявляем, что оснований для таких переговоров нет».

При этом глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал военное руководство России и заявил, что отвоюет оставленные города. Он также подчеркнул, что чеченские подразделения вновь отправились воевать в Украину. На видео, опубликованном Кадыровым, депутат Госдумы Адам Делимханов в сопровождении чеченских военных заявляет, что республиканские подразделения «в количестве 10 тысяч человек будут действовать в Херсонской области, Запорожье и Донецкой народной республике». По утверждению Кадырова, чеченские подразделения вернулись в Украину после предоставленного им отпуска:

«Мы оставили такие города, как Изюм, Купянск и Балаклея, – такие интересные города на харьковском направлении. А получается, что мы были вынуждены это сделать исходя из военной стратегии, чтобы спасти жизни людей. Но это ничего не значит, и я, Рамзан Кадыров, официально заявляю, что все эти города будут возвращены. Я всегда люблю говорить правду. Мы с моими представителями разговаривали со всеми командирами на передовой, которые принимают участие в спецоперации. У нас есть вся информация с места. Если не будут внесены изменения в проведение специальной военной операции, я буду вынужден выехать к руководству страны для разъяснения им ситуации на местах».

Несмотря на обещания Рамзана Кадырова и заявления о тактических маневрах со стороны российского Минобороны, успехи украинской армии наблюдаются не только в Харьковской области. В Киеве утверждают, что на южном направлении ВСУ смогли освободить не менее пяти населенных пунктов и около 500 квадратных километров территории. В частности, под контроль Украины были возвращены населенные пункты Высокополье, Нововознесенское, Белогорка, Сухой ставок и Миролюбовка. По данным украинского командования, российские военные бросают технику на правом берегу Днепра и спешно эвакуируются на левый берег.

Чтобы не допустить развития успеха украинскими силами, Россия осуществляет массовые обстрелы гражданской инфраструктуры. В результате ракетных ударов пострадала система электроснабжения, что привело к отключениям энергии по всей Украине. Президент Владимир Зеленский, комментируя атаки на критическую инфраструктуру и перебои с электричеством, заявил, что в итоге «Украина будет с газом, светом и водой», но без России:

«Даже сквозь непроглядную тьму Украина и цивилизованный мир отчетливо видят эти террористические акты. Умышленные и циничные ракетные удары по гражданской критической инфраструктуре. Никаких военных объектов. Обесточены Харьковская и Донецкая области. В Запорожской, Днепропетровской, Сумской – частичные проблемы с питанием. Вы до сих пор думаете, что мы один народ? Вы до сих пор думаете, что сможете нас испугать, сломать, склонить к уступкам? Вы действительно так ничего и не поняли? Не поняли, кто мы? За что мы? О чем мы? Читайте по губам: без газа или без вас? Без вас. Без света или без вас? Без вас. Без воды или без вас? Без вас. Без еды или без вас? Без вас. Холод, голод, тьма и жажда – для нас не так страшно и смертельно, как ваши «дружба и братство». Но история все расставит по местам. И мы будем с газом, светом, водой и едой… и БЕЗ вас!»

Впрочем, в Москве утверждают: по гражданской инфраструктуре бьют именно украинские войска, причем из западного оружия. В частности, секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что страны НАТО предоставляют Украине тяжелые вооружения, чтобы обстреливать Запорожскую АЭС, а координаты критически важных узлов станции поступают прямо из Вашингтона. По его словам, последствия этих обстрелов по своим масштабам могут превзойти трагедии, случившиеся на атомных станциях в Чернобыле и Фукусиме. А пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обосновал этим невозможность ухода российских войск с территории Запорожской АЭС:

«Сейчас не идет речь об отводе войск. Сейчас идет речь о главном – вынудить украинскую сторону прекратить варварские обстрелы объектов на территории станции, что чревато очень печальными и катастрофическими последствиями. Мы продолжаем призывать все страны, которые имеют влияние, использовать его, чтобы убедить украинскую сторону прекратить свои обстрелы, которые продолжаются ежедневно».

В последнее время Запорожская АЭС постоянно подвергается артиллерийским ударам. Украина обвиняет в обстрелах станции российских военных, в Москве утверждают, что обстрелы ведут «украинские националисты», чтобы разрушить ее и вызвать ядерную катастрофу. В ночь на воскресенье, после очередного артиллерийского удара был отключен последний работавший на станции, шестой реактор.

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