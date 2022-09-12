В Минобороны опровергли сообщения о массовом уходе военных из рядов грузинской армии

В Минобороны опровергли информацию о массовом уходе военных из рядов грузинской армии, пишет агентство «Новости-Грузия».

Ранее сегодня, 12 сентября, журналисты-расследователи из проекта ifact.ge обнародовали материал о критической ситуации с военной авиацией и противовоздушной обороной в стране. Авторы указывают, что грузинские летчики вынуждены уезжать за границу для поддержания своей квалификации. Как утверждается, на родине летать им попросту не на чем, поскольку вся военная авиация либо окончательно вышла из строя и не подлежит восстановлению, либо находится на ремонте.

«Силы обороны – это живой организм, и, очевидно, какое-то количество бойцов покидает их, но они и пополняют свои ряды. Минобороны неоднократно разъясняло, что по оттоку и пополнению показатели стабильны во всех родах Сил обороны», - говорится в заявлении департамента стратегических коммуникаций и связей с общественностью.

В Минобороны считают, что «политически ангажированные СМИ и НПО» начали «кампанию по дезинформации», чтобы «бросить тень на успешные реформы» и «беспрецедентные шаги в направлении военной помощи», позволившие «существенно улучшить» финансовое и жилищное положение военных.

Ведомство обещает, что продолжит улучшать условия военных, а грузинская армия в ближайшие годы еще больше будет усилена.