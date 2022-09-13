Баку сообщил о 50 погибших азербайджанских военнослужащих

50 азербайджанских военных погибли в результате обстрелов на границе с Арменией, сообщило Минобороны Азербайджана. По данным ведомства, восемь были пограничниками, 42 – военнослужащими вооруженных сил страны.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в результате обстрелов на границе с Азербайджаном погибли по меньшей мере 49 человек с армянской стороны.

«К сожалению, это число не окончательное», – цитирует его Радио Азатутюн.

В ночь на 13 сентября на границе Армении и Азербайджана обострился конфликт. Минобороны Армении заявило об обстреле приграничных городов – Сотк, Варденис, Горис, Капан, Артаниш и Ишханасар – со стороны Азербайджана. Сообщалось, что азербайджанские военные использовали в том числе беспилотные летательные аппараты и минометы, а удары наносились по гражданским объектам.

В Министерстве обороны Азербайджана, в свою очередь, заявили, что подразделения Вооруженных сил Армении совершили «масштабную диверсию» на азербайджано-армянской государственной границе. По данным ведомства, армянские диверсионные группы в темное время суток заминировали пути снабжения азербайджанской армии. В результате произошел бой, говорится в заявлении ведомства. В Азербайджане также опровергли информацию о вторжении на территорию Армении.

В связи с обострением конфликта между Арменией и Азербайджаном Ереван принял решение обратиться к Российской Федерации, ОДКБ и Совбезу ООН.