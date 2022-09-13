Проект «Сухумский модерн» на даче Вильгельмины Дундер завершен. Осталось повесить на исторические здания столицы информационные таблички. За последнее время дача Дундер стала местом притяжения для творческой молодежи. Здесь они собирались каждый вечер, чтобы познакомиться, обменяться информацией и вдохновиться новыми идеями. Проект «Сухумский модерн» впервые заявил о себе летом 2021 года. Получив грант от благотворительного фонда «Амшра», молодые архитекторы Сабина Агрба и Лана Чхинджерия вдохнули жизнь в заброшенное здание дачи Дундер, формально принадлежащее Союзу писателей Абхазии. Мусор убрали, сад перед домом очистили, сделали освещение, пригласили друзей, и проект стартовал. Музыкальные и поэтические вечера, выставки, лекции, кинопросмотры – все это привлекло к проекту большое число молодых и взрослых людей. 8 сентября нынешнего года начался второй этап проекта, в рамках которого прошли две онлайн и две офлайн лекции, посвященные стилю модерн в архитектуре и живописи, а также вечер перфоманса, мастер-классы по реставрации витражей и пластическому движению, квест «Старый Сухум», тематическая выставка работ молодых художников и музыкальный вечер – премьера вокального трио.

По словам Сабины Агрба, цель проекта «Сухумский модерн» – привлечь внимание жителей и гостей города к сохранению исторических зданий, установить на них информационные таблички с описанием их истории и архитектурного стиля, научить бережному отношению к памятникам. Сабина Агрба рассказала о мастер-классе и лекции, посвященной истории фотографии:

«Мастер-класс у нас был по реставрации витража. Витраж из табачной фабрики фирмы «Мир», сейчас это здание администрации города Сухума. Деталь, кусочек витража, был у реставратора Александры Цепковой, и она показывала на примере этого витража, как нужно реставрировать, какие существуют технологии и принципы. Также у нас была очень интересная лекция Ибрагима Чкадуа, абхазского фотографа, и Таи Георгиевны Алания. Лекция была посвящена сухумским фотомастерским и фотографии. Ибрагим принес фотографии, он сам тоже их коллекционирует, например, Пименидиса – тоже знаменитого сухумского фотографа. Он принес и старые фотоаппараты. Жители и гости столицы смогли увидеть натурные экспонаты, а также послушать очень интересную лекцию. Тая Георгиевна Алания, краевед, у нее есть большая коллекция старинных фотографий. Она тоже включилась и дополнила лекцию Ибрагима Чкадуа».

Во всех комнатах – в коридорах, на террасах и изразцовых печах старого особняка Дундер были развешены картины с изображениями старых сухумских зданий, составляющих цвет архитектурного стиля города. Об этой выставке рассказала Сабина Агрба:

«У нас проходит также выставка работ молодых абхазских художников, тема – «Сухумский модерн», они были подготовлены специально к выставке. Мы поняли, что у нас много молодых талантливых художников, у нас здесь представлена и живопись, и графика – до сорока работ. Они по-разному оформлены и скомпонованы. У нас даже есть работа Виталия Жесткова, особняк Нинуа, который находится рядом с дачей Дундер, это 3D-макет из дерева. А художников человек пятнадцать представлено. Они сами очень рады возможности показать свои работы. К сожалению, в Абхазии для людей талантливых, которым есть что сказать и есть что показать, нет такой площадки, где можно выставить работы, чтобы люди насладились их творчеством, и они сами тоже получили удовлетворение от этого». В один из дней проекта на музыкальном вечере состоялась премьера недавно созданной тремя известными абхазскими вокалистами группы «Анатрио»: Алхас Ферзба, Нугзар Какалия и Аляс Абухба вместе исполнили под аккомпанемент гитары известные абхазские песни.

Впечатлениями от проекта поделились активно посещавшие мероприятия Сандрик Аблотия и Арсоу Хуапшыху. Сандрик Аблотия отметил интересные лекции и особую атмосферу, созданную организаторами на даче Дундер: «Лично мне очень понравился проект «Акуа Модерн», потому что он поднимает культурный уровень, туда ходит в основном молодежь, и взрослые тоже приходят. Там было очень красиво и интересно, особенно атмосфера виллы, хоть она и не в лучшем состоянии, но это все исправимо. Мне очень понравилось то, что приглашали знаменитых людей, которые рассказывали об архитектуре и искусстве. Понравилась лекция Ибрагима Чкадуа про фотографии. Я не знал, что существуют какие-то европейские фонды, где хранятся фотографии старого Сухума».

Арсоу Хуапшыху отметил вклад проекта в создание площадки для объединения молодежи, обмена знаниями и информацией: «Я посещал дачу Дундер, проект «Сухумский модерн» меня впечатлил. Он стал еще одной площадкой для привлечения и объединения молодежи, творческих людей, для обмена знаниями и информацией. В последний вечер я участвовал в закрытии этого проекта, он был наполнен абхазской музыкой. Абхазская музыкальная группа «Анатрио» исполнила абхазские народные песни в новом звучании и в современной обработке, зрители были довольны. Это говорит о том, что абхазский язык и абхазская музыка являются частью современной молодежной площадки, говорит о том, что все красиво сочетается: и абхазские мелодии, и стиль модерн, и современное искусство, поэтому я считаю, что проект очень удачный».