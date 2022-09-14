Армения и Азербайджан переживают самое серьезное обострение конфликта с осени 2020 года. Страны оказались на грани новой полномасштабной войны. Запад призывает стороны немедленно прекратить огонь и вернуться за стол переговоров. В регион направлены представители США и ЕС. Россия также пытается играть роль медиатора, но в этот раз получается не слишком удачно. Прекращение огня, которое Кремль записал на свой счет, продержалось всего несколько часов.

Эскалация вдоль армяно-азербайджанской границы грозит перерасти в новую войну. Ереван не исключает такого развития событий, если мировое сообщество не предпримет действенных усилий по принуждению Баку прекратить обстрелы армянских городов. В МИД Армении подчеркнули, что не удивлены агрессией со стороны Азербайджана, назвав последние события частью заранее спланированной кампании. Об этом, в частности, заявил заместитель министра иностранных дел страны Паруйр Оганесян:

«Я думаю, что существует явный риск перерастания этих событий в войну. Мы видим, что несколько раз были попытки установить прекращение огня. Затем через несколько минут начинаются атаки, Азербайджан все равно продолжает свои действия. У нас могут быть серьезные гуманитарные последствия, у нас уже есть такие примеры. Это не очень неожиданное развитие событий. Очевидно, что эта новая агрессия была спланирована заранее. Была длительная пропагандистская кампания, распространение почти невообразимых утверждений о так называемой военной провокации со стороны Армении, которые мы постоянно опровергали. Это готовило почву для атаки. Для нас это было очевидно».

При этом Оганесян особо подчеркнул, что в Баку выбрали момент, когда внимание мирового сообщества приковано к боевым действиям в Украине, а Россия, являющаяся главным союзником Армении, слишком занята этим конфликтом:

«На это и надеется наш сосед, что все внимание будет приковано к российско-украинскому конфликту и не будет должной реакции со стороны наших основных партнеров, со стороны международного сообщества в целом. Нам нужно, чтобы международное сообщество высказалось по этому поводу громче. Настало время четко обозначить государство-агрессора и четко призвать к соблюдению норм международного порядка, принципа территориальной целостности. Мы обратились к Российской Федерации. Мы процитировали соответствующие положения двустороннего договора. Какие варианты должны быть представлены, зависит от Российской Федерации. Мы серьезно рассмотрим любую возможность и любой вариант, который может быть».

Большинство наблюдателей согласны с тем, что время начала эскалации играет на руку именно Азербайджану. Россия, увязшая на украинском фронте, вряд ли захочет вмешиваться в новый конфликт в качестве гаранта безопасности Армении. Даже учитывая обязательства, накладываемые соответствующим договором, заключенным между Москвой и Ереваном. Показательным выглядит и решение ОДКБ, которая после призыва армянского премьера вмешаться ограничилась рекомендацией генсеку организации проверить ситуацию на месте. К слову, «проверять ситуацию» Станислав Зась отправится лишь на следующей неделе. Отправлять войска на помощь Армении, как это было во время беспорядков в Казахстане, ОДКБ не намерена. Исходя из этого, наблюдатели отмечают: максимум, на что сейчас способен Кремль, – это призывать к прекращению огня. Принудить же Баку прекратить обстрелы российское руководство просто не в силах, считают эксперты. Особенно учитывая четкую позицию Анкары по этому вопросу. Ссориться с Реджепом Тайипом Эрдоганом Владимиру Путину сегодня не с руки. Слишком многое для России завязано на Турции в условиях жесткого санкционного давления со стороны Запада. Так, аналитик Chatham House Лоуренс Броерс считает, что Баку воспользовался моментом и таким образом продавливает скорейшее подписание мирного договора с Ереваном на максимально выгодных для себя условиях:

«Очевидно, что война в Украине является ключевым фактором. Я думаю, что то, что мы наблюдаем на Южном Кавказе, – это проявление вакуума безопасности - по сути, краха многосторонних посреднических институтов. А с февраля мы также наблюдаем крах репутации России как монополиста в области безопасности в регионе. И это создало окно возможностей для Азербайджана, памятуя, что итоги второй карабахской войны в 2020 году оставили незавершенными цели Баку. Я думаю, в Азербайджане есть ощущение, что сейчас настало время использовать свою мощь, свое военное преимущество и извлечь максимум того, что он может получить».

Запад между тем отреагировал. Причем и ЕС, и Вашингтон сразу же направили в Ереван и Баку своих представителей. А госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонные переговоры с армянским и азербайджанским лидерами:

«Мы снова стали свидетелями вспышки боевых действий, что не входит ни в чьи интересы. Это не в интересах народа Азербайджана, не в интересах народа Армении и уж точно не в интересах региона. Я поговорил с обоими лидерами, призвал их сделать все возможное, чтобы отказаться от любого конфликта и вернуться к переговорам о построении прочного мира между их странами. У нас сейчас работает наш специальный посланник в регионе с обеими странами, я буду в тесном контакте с ними в будущем, и я надеюсь, что мы сможем перевести эти события от конфликта назад к столу переговоров и назад к попыткам построить мир».

Прокомментировал главный американский дипломат и распространяемую версию о том, что эскалация конфликта между Арменией и Азербайджаном может быть если не делом рук самой Москвы, то льет воду на ее мельницу, и якобы именно поэтому Кремль не спешит задействовать все свои ресурсы для прекращения огня. Сторонники этой версии считают, что таким образом Москва пытается отвлечь внимание от своих неудач на украинском направлении и старается сместить акценты. Блинкен не стал озвучивать мнение Вашингтона по этому поводу, отметив лишь, что если Москва на самом деле обладает рычагами давления на стороны, то уже пора бы их использовать:

«Нас всегда беспокоит, пытается ли Россия каким-то образом «встряхнуть горшок», отвлечь таким образом внимание от Украины. Но если Россия действительно может использовать свое влияние во благо, положить конец насилию и призвать людей добросовестно участвовать в построении мира, это будет позитивным моментом».

В Вашингтоне подчеркивают, что решение армяно-азербайджанского конфликта возможно лишь мирным путем. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби:

«Мы активно взаимодействуем с правительством Армении и Азербайджана, чтобы посмотреть, что мы можем сделать, чтобы положить конец этому насилию. Мы давно об этом говорили, но, думаю, это остается важным. И нужно еще раз сказать, что не может быть военного решения этого конфликта. Мы призываем воздерживаться от любых дальнейших военных действий. Мы также призываем оба правительства восстановить прямые линии связи, дипломатические и военные каналы, а также возобновить дипломатический процесс для разрешения кризиса».

При этом тон заявлений европейских и американских политиков довольно категоричен: артиллерийские удары по городам и гражданской инфраструктуре выставляют Баку в неприглядном свете и никак не могут быть оправданы.

Аналитики призывают не забывать в этом ключе еще один фактор – иранский. Возможное желание президента Азербайджана продавить таким образом подписание договора с Арменией на невыгодных для нее условиях идет вразрез с интересами Исламской Республики, так как, среди прочего, речь идет и о создании т.н. Зангезурского коридора, который по планам Баку должен соединить «материковый» Азербайджан с Нахичеванью через территорию Армении. В случае реализации этого сценария, коридор пройдет в непосредственной близости к иранской границе, против чего Тегеран довольно недвусмысленно выступал еще по итогам второй карабахской войны. Да и серьезное усиление Азербайджана тоже не очень нравится Ирану, на севере которого проживает многомиллионная азербайджанская диаспора и где довольно сильны сепаратистские настроения. В прошлый раз Иран даже провел показательные учения вблизи азербайджанской границы, намекнув таким образом, что планы Баку, а вместе с ним и Анкары Тегеран не устраивают.

В любом случае, эскалация армяно-азербайджанского конфликта подпортила готовящийся саммит Шанхайской организации сотрудничества, на котором должны были присутствовать, в том числе, лидеры Армении и Азербайджана. Уже известно, что Никол Пашинян в Самарканд не поедет.

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