Президент Грузии осудила «опасную эскалацию» между Арменией и Азербайджаном  

Президент Грузии Саломе Зурабишвили осудила «опасную эскалацию» между Арменией и Азербайджаном, призвав стороны к миру.

«Грузия осуждает опасную эскалацию между двумя нашими соседями и друзьями, Арменией и Азербайджаном. Мирный Кавказ – это путь к более сильному, развитому и независимому региону, который принесет пользу будущему нашего населения», – написала Зурабишвили в Twitter.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поговорил по телефону с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Гарибашвили выразил надежду, что стороны вернутся за стол переговоров и ситуация будет урегулирована мирным путем.

Интенсивные боевые действия на армяно-азербайджанской границе начались в полночь 13 сентября. Официальный Баку утверждает, что прибег к силе из-за «провокаций», которыми Ереван якобы пытается сорвать мирный процесс между двумя странами. Армянская сторона категорически отвергает это обвинение. Ереван обратился к России, в ОДКБ и Совет Безопасности ООН.

Cекретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян сообщил, что Ереван и Баку достигли договоренности о перемирии. По информации Минобороны Армении, никаких значительных инцидентов на армяно-азербайджанской границе в ночное время и сегодня утром зафиксировано не было.

Азербайджанская сторона сообщает о 71 погибшем военнослужащем, с армянской стороны погибли как минимум 105 человек.