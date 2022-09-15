В Тбилиси все-таки состоятся концерты Андрея Макаревича и Максима Галкина

Ранее объявленные отмененными концерты Андрея Макаревича и Максима Галкина в Тбилиси все-таки состоятся. Об этом сегодня сообщил сервис продажи билетов Biletebi.ge.

«Концерт группы «Машина времени» в Тбилиси состоится 7 апреля в Тбилисской филармонии (ожидаем окончательного подтверждения). Все проданные билеты остаются в силе. В ближайшее время будет объявлено о новой дате проведения концерта Максима Галкина», - сказано в сообщении на сайте.

В начале сентября стало известно, что Дворец спорта отказал в проведении концертов Максима Галкина, группы «Машина времени» и Валерия Меладзе. Причиной назывались ремонтные работы. Это решение вызвало недоумение и жесткую критику со стороны сервиса продажи билетов. Biletebi.ge увидели в отмене концертов «политический контекст», пишет агентство «Новости-Грузия».

«Невероятно, что частная организация по собственной инициативе отказывается от доходов и идет на такой репутационный ущерб. Очевидно, это произошло в политическом контексте. Блокируются артисты (Макаревич, Галкин), которые открыто поддерживают Украину и которых поддерживают украинцы», – отмечалось в распространенном 3 сентября письме Biletebi.ge.

На все три объявленные ранее шоу организаторы продали тысячи билетов.

«Машина времени», Максим Галкин и Валерий Меладзе попали в неофициальный «список запрещенных артистов», который распространили в начале июля в России в чатах концертных промоутеров. Многие из артистов, попавших в него, уехали из России после начала войны в Украине и открыто критикуют российские власти.