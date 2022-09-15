Глава МВД Грузии: Я никогда не встречался с сотрудниками ФСБ

Министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури утверждает, что не встречался с сотрудниками ФСБ. Таким образом Гомелаури прокомментировал недавнее заявление бывшего замглавы СГБ Грузии Сосо Гогашвили, в котором последний рассказал о переговорах между грузинскими и российскими спецслужбами, пишет SOVA.

В частности, Гогашвили сообщил, что когда Гомелаури занимал должность руководителя Службы Госбезопасности, он несколько раз встречался с директором ФСБ Александром Бортниковым: в 2016-м летал на встречу во Владикавказ, в декабре 2017-го в Минск. По словам Гогашвили, в ноябре 2017 года Гомелаури принимал в своем ресторане в Мцхета двух генералов ФСБ: Седова и Беседу.

Со слов главы МВД, тот никогда не был во Владикавказе, но бывал в Минске.

«Во Владикавказе не был, но в Минске бывал много раз, наверное, раз 5-6. О чем вы? Ни в коем случае, у меня не было никакой коммуникации с сотрудниками ФСБ. Я летал [в Минск] на официальные встречи с нашими коллегами Было 100-летие [Минска], туда приехали поздравлять американцы, англичане, французы, русские, немцы… Первые лица, вторые Приезжало руководство [России] и поздравило руководство Беларуси, также приехал и поздравил Азербайджан. Были представители США, представители Британии, были и представители России, были лидеры, да, был Бортников и был еще глава разведки», - сказал Гомелаури.

Рассказ Гогашвили о том, как Гомелаури принимал сотрудников в своем ресторане в Мцхета, министр внутренних дел назвал абсурдом.