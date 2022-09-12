В Грузии снова подозревают власть в незаконных связях с Россией. Оппозиционное «Лело» призвало сегодня создать парламентскую комиссию по расследованию возможного содействия России в обходе санкций. Поводом послужили соответствующие заявления из тюрьмы бывшего замглавы СГБ Сосо Гогашвили. Он рассказывает о тайных встречах министра внутренних дел Вахтанга Гомелаури с представителями ФСБ и схемах, по которым, по его утверждению, осуществляются перевозки нелегальных и контрабандных грузов.

Бывший замглавы СГБ раскрывает схемы тайных грузопотоков и других тайных услуг, которые грузинская власть, возможно, оказывает России.

«Иногда грузы пропускаются так, что вообще не фиксируются на границе», – утверждает в своем письме из тюрьмы бывший замглавы СГБ Сосо Гогашвили. Он утверждает, что в обеспечении нелегальных и контрабандных грузопотоков для России задействованы СГБ, МВД, Министерства финансов и экономики Грузии, в них используются все виды транспортных сообщений (воздушный, наземный, морской) при координации спецслужб двух стран.

Отдельно в письме, опубликованном в соцсети, а также в посвященном этому материале ТВ «Пирвели», Гогашвили сообщает, что лично принимал участие в налаживании тайных связей в 2016 году по поручению Бидзины Иванишвили. Услуги Гогашвили понадобились после второго назначения премьер-министром Ираклия Гарибашвили. В связи с этим, по его утверждению, он был командирован во Владикавказ «на секретную базу ФСБ». Гогашвили перечисляет вопросы, которые там обсуждались:

«Обеспечение безопасных коридоров, предоставление грузинского гражданства находящимся в Грузии гражданам РФ по рекомендации ФСБ, оказание помощи в запуске бизнеса, а также нелегальная передача российской стороне находящихся в Грузии и разыскиваемых российской властью граждан».

Сосо Гогашвили утверждает, что в ноябре 2017-го лично организовал встречу тогдашнего главы СГБ Вахтанга Гомелаури с неким генералом Седовым во Владикавказе. И что позже представители ФСБ конспиративно гостили в Грузии. Он также рассказал и о тайной встрече бывшего главы СГБ, а ныне министра внутренних дел Гомелаури с директором ФСБ Александром Бортниковым в Минске в декабре 2017-го.

В сюжете ТВ «Пирвели», со ссылкой на предоставленные Гогашвили материалы, называются также имена двух офицеров СГБ (Ираклий Чимакидзе и Сосо Челидзе), которые дважды ездили в Москву через Минск для налаживания связей между спецслужбами на низовом уровне. По утверждению Сосо Гогашвили, эта схема «исправно работает и сегодня», определенные грузы не проверяются и «всем этим сейчас руководит нынешний глава СГБ Григол Лилуашвили при помощи надежных и верных ему офицеров».

По словам посетившего сегодня Гогашвили адвоката Рамаза Чинчаладзе, его подзащитный готов предоставить все доказательства его заявлений парламентской группе доверия, а потом в суде.

Идею расследовать тайные связи представителей правительства с ФСБ подхватили в оппозиционном «Лело». Депутат Саломе Самадашвили сообщила, что ее партия намерена начать консультации для незамедлительного создания временной комиссии по расследованию этого вопроса:

«В информации, предоставленной в сюжете ТВ «Пирвели», четко просматриваются факты, которые возможно расценить как нарушение норм нашего Уголовного кодекса и принципов международного права».

Самадашвили отметила, что Сосо Гогашвили, как и еще один источник журналистского расследования Александр Самхарадзе, являются бывшими высокопоставленными чиновниками, и есть высокая вероятность того, что они могли быть в курсе этих схем.

«Нужно создать комиссию для выяснения, была ли хотя бы одна правдивая информация на ТВ «Пирвели» за эти годы», – заявил в ответ лидер фракции «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе. Он обвинил оппонентов власти в очередной попытке дестабилизировать ситуацию в стране и использовании для этой цели уличенного в незаконных действиях Гогашвили. Мдинарадзе не исключил, что таким образом Гогашвили мстит и бывшему другу, министру Гомелаури, который не закрыл глаза на его проступки:

«Я редко встречался с таким искренним, честным человеком и патриотом, каким является Вахо (сокращенное от Вахтанг) Гомелаури. Это без преувеличения. А Сосо Гогашвили против него, против Грузии, грузинской полиции используется как инструментальный агент, или хотите назовите его агентом-орудием».

Еще один депутат партии власти Ираклий Заркуа не преминул затронуть и излюбленную властями тему о попытке «неких сил втянуть Грузию в войну». Он назвал и правительственную «тройку» гарантов стабильности и мира в Грузии:

«Заслуга господина премьер-министра Гарибашвили, непосредственно господина Гомелаури и его крутой команды, крутых парней и заслуга руководителя СГБ господина Лилуашвили в том, что сегодня моя страна независима, в спокойствии, в моей стране не идет война, в которую нас пытались втянуть. Кто бы что ни выдумывал, этими историями не смогут их опорочить. Потому оставляю за собой право верить в Гомелаури и премьера Гарибашвили».

Впрочем, оппоненты подобные восхваления считают необоснованными. Они обращают внимание на то, что власти не осуждают российские власти из-за интервенции в Украину и отказываются от введения санкций против России. Рискованный с их точки зрения наплыв российских туристов грузинскими властями расценивается исключительно в ключе экономической прибыли.

А последнее время все чаще во въезде в Грузию стали отказывать россиянам, оппонирующим Кремлю, притом, что не следует никакой реакции на опасения по поводу возможного увеличения российской агентуры в стране. Всем переживающим глава СГБ Григол Лилуашвили после ежегодного отчета в парламенте 9 сентября посоветовал освободиться от влияния фильмов в стиле «Шпионских игр». Пояснив, что идет «максимальная фильтрация нежелательных гостей», но не стоит ждать, что об их выявлении и выдворении будут оповещать общество. Глава СГБ пояснил, почему не стоит заступаться за российских оппозиционеров:

«Бесконтрольное нахождение в Грузии лиц, находящихся в авангарде российской оппозиции, содержит такую же опасность, как и приезд неоппозиционных лиц с туристическими целями. Потому государственные ведомства, будь то МВД или СГБ, с равной осторожностью и механизмами контроля отнесется к каждому лицу, которое будет расценено как несущее опасность или вред этой стране».

Непрозрачность власти, ее неспособность адекватно реагировать на опасения общества многие наблюдатели считают причиной того, что в последние месяцы «Грузинской мечте» приходится постоянно отбиваться от обвинений и подозрений в том, что она помогает России обходить санкции. В этом неоднократно обвиняли Тбилиси и представители украинской власти, и грузинская оппозиция. В частности, в минувшие выходные появилась информация о «незаконном использовании» воздушного пространства Грузии направлявшимся в Россию самолетом авиакомпании Iran Air, находящейся под санкциями. Министерство экономики и устойчивого развития Грузии эту информацию назвало «неуточненной и ложной».

Посол США в Грузии Келли Дегнан заявила, что не в курсе конкретной ситуации, но назвала этот случай примером того, насколько важно, «чтобы ни одна страна, в том числе и Грузия, не предоставляла заднюю дверь для обхода санкций», и что американские власти продолжают работать с грузинским правительством, чтобы убедиться, что в Грузии нет таких «черных дыр».

Оппоненты власти считают, что с созданием парламентской временной комиссии многие вопросы и сомнения можно было бы развеять. Однако развеяны пока эти надежды. У оппозиции нет необходимых 50 голосов, а правящая «Грузинская мечта» не намерена в таком формате отвечать на волнующие вопросы.

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