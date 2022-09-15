Владимир Зеленский попал в ДТП. Автомобиль президента Украины столкнулся с другой машиной в центре Киева. Пострадал водитель украинского лидера, повреждения получили также автомобили сопровождения. Сам глава государства отделался легкими ушибами. Инцидент, как отметили в офисе президента, никак не повлияет на работоспособность Зеленского. Украинский лидер принимает сегодня главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен. Что касается ситуации на фронте, то ВСУ продолжают укрепляться на отвоеванных территориях, а в России спешно пытаются восполнить потери и угрожают применить всю имеющуюся мощь, если Запад продолжит вооружать Украину.

Презентованная в Киеве концепция системы международных гарантий безопасности для Украины вызвала нервную реакцию в Москве. Документ, разработанный офисом президента Украины и европейскими экспертами во главе с бывшим генсеком НАТО Андерсом Фог Расмуссеном, должен не только помочь Украине справиться с продолжающимся российским вторжением, но и застраховать ее от новой агрессии России в будущем. Положения концепции, обязывающие страны-гаранты предоставить Киеву всю необходимую помощь – от военной до экономической, – должны действовать вплоть до полноценного вступления Украины в НАТО. В Кремле инициативу назвали крайне опасной. Равно как и само желание Украины присоединиться к Североатлантическому альянсу в ближайшей перспективе. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков:

«Ну, в целом ведь речь идет о некоем документе, и никто не скрывает, что этот документ они имеют в виду до момента вступления Украины в НАТО. То есть ориентир на членство в НАТО остается. Соответственно, остается главная угроза для нашей страны. И остается, и даже приобретает большую актуальность одна из причин, которая и сделала необходимым проведение специальной военной операции. Так мы это и оцениваем. И это лишний раз акцентирует актуальность и настоятельную необходимость специальной военной операции для обеспечения нашей безопасности, обеспечения наших национальных интересов».

Впрочем, наблюдатели считают, что заявления Кремля о неизменности целей т.н. специальной военной операции направлены скорее на внутреннюю аудиторию, так как реальное положение дел на фронте явно не в пользу России. В ежедневной сводке британской разведки, в частности, отмечается, что ВСУ продолжают укреплять контроль над недавно освобожденными районами Харьковской области. А российские силы в основном отведены из района к западу от реки Оскол. При этом если некоторые подразделения отошли довольно организованно, то большинство, по всей видимости, бежали в панике – вооружение, брошенное российскими войсками, включает в себя технику, остро необходимую для «артиллерийской войны», на которую в последнее время в Москве сделали упор. Речь в первую очередь идет об РЛС контрбатарейной борьбы. О моральном состоянии российских войск, бьющих по гражданской инфраструктуре, высказался президент Украины Владимир Зеленский:

«Ваши ракетные удары, русские ракеты по Кривому Рогу, по дамбе Карачуновского водохранилища, по объектам, которые не имеют вообще никакой военной ценности, фактически по сотням тысяч обычных мирных людей, – это еще одна причина, почему Россия проиграет. Проиграет не только эту войну, а саму историю. Историю пишут люди, нелюди – никогда. Кем вы останетесь в истории? Все те, кто бьет этими ракетами. Те, кто пришел на нашу землю. Слабаками. Вы – слабаки, которые воюют с гражданскими. Подлецы, которые, сбежав с поля боя, пытаются навредить откуда-то там издалека. Террористами вы останетесь, которых будут стыдиться их собственные внуки».

По словам украинского лидера, события показывают, что единственный выход для российских солдат – это сдаться в плен украинским силам:

«Они поняли, что российское командование бездарно и что их ожидает в Украине разгром по всем направлениям. Никаким террором это Россия не исправит, потому что террор только подтверждает слабость того, кто к нему прибегает».

На то, что у Москвы нет сил выполнить заявленные цели вторжения, косвенно указывают и появившееся в сети видео, на котором человек, похожий на близкого к Владимиру Путину бизнесмена Евгения Пригожина, вербует заключенных в ряды ЧВК Вагнера, и слова чеченского лидера, заявившего о необходимости «самомобилизации». Рамзан Кадыров предложил каждому главе регионов России подготовить, обучить и укомплектовать хотя бы по тысяче добровольцев. В своем телеграм-канале глава Чечни подчеркнул:

«Для отдельно взятого субъекта это не такое уж большое количество, я бы даже сказал, что это – минимум, который субъекты должны выполнить для начала. Зато в масштабах государства – это внушительный военный контингент в 85 тыс. человек – почти армия».

По словам Кадырова, губернаторам не следует дожидаться объявления Кремлем военного положения или «отсиживаться в ожидании окончания» спецоперации в Украине. Помощь государству со стороны регионов должна выражаться не словесными выступлениями или автопробегами, а конкретными действиями, считает чеченский лидер, ранее заявивший об отправке в Украину 10 тысяч бойцов.

Но в Кремле, очевидно, не слишком надеются на то, что солдаты Кадырова смогут изменить расклад сил на фронте. Появившуюся информацию о том, что следующий пакет американской военной помощи Украине может включать, в том числе, ракеты большой дальности, Москва воспринимает крайне нервно. Очевидно, российские власти всерьез опасаются, что выход украинских войск к границе вкупе с новыми ракетными возможностями может перенести боевые действия, в том числе, и на российскую территорию. Представитель МИДа Мария Захарова назвала это «красной чертой»:

«Мы неоднократно заявляли, что накачивание Украины западным оружием ведет к затягиванию боевых действий, новым жертвам среди мирного населения. Более того, это приближает ситуацию к опасной черте прямого военного столкновения между Россией и странами НАТО. Еще раз хотели бы подчеркнуть: США и их союзники, поставляющие оружие киевскому режиму, фактически становятся соучастниками его военных преступлений. Если Вашингтон примет решение о поставках Киеву ракет большей дальности, то он перейдет красную черту. И станет непосредственной стороной конфликта. Мы оставляем за собой право защищать нашу территорию всеми доступными нам средствами».

США тем не менее подчеркивают, что Украина получит всю необходимую помощь, в которой она будет нуждаться для деоккупации своих территорий. При этом Вашингтон не готов внять призывам Киева признать Россию государством-спонсором терроризма. Об этом, в частности, заявил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс:

«Существует вероятность непредвиденных последствий, которые могут возникнуть в случае признания России государством-спонсором терроризма. Мы считаем, что есть более целенаправленные подходы, которые мы могли бы использовать, чтобы привлечь российскую экономику и российское правительство к ответственности».

По мнению наблюдателей, одним из таких последствий может стать судьба зернового коридора, организованного при посредничестве Турции и ООН. Заявления президента России Владимира Путина о его «неэффективности» и угрозы пересмотреть соглашение – наглядный пример того, что Москва, как заметила госпожа Захарова, готова использовать все доступные средства.

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