Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган встретились в Сочи. Среди главных тем – продовольственный и энергетический кризисы. И хотя стороны анонсировали широкий спектр вопросов, многие аналитики уверены, что главная негласная цель переговоров для главы Кремля – заручиться поддержкой Турции для обхода санкций и параллельно использовать Анкару как дипломатическое и экономическое окно на Запад. У Эрдогана же свои интересы.

Европа должна быть благодарна Турции за то, что она обеспечивает бесперебойные поставки российского газа на европейские рынки, – Владимир Путин на встрече в Сочи со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом намекнул, что Анкара может стать реальным переговорным хабом между Москвой и Западом.

Визит главы Турции – страны-члена НАТО в Сочи – для Путина своеобразное подтверждение того, что международная изоляция России из-за ее вторжения в Украину не является такой уж единодушной, как это пытаются представить его геополитические оппоненты. А потому приветственная речь российского президента максимально комплиментарная. Для главы Кремля Эрдоган, по сути, остался единственным окном в Европу – как в политическом, так и в экономическом смысле. И оговорка Путина, спутавшего названия газопроводов, – лишнее тому подтверждение:

«В этой связи хотел бы отметить, что «Северный поток»… эээ… «Турецкий поток», строительство которого мы с вами завершили некоторое время назад, сегодня является одной из важнейших артерий снабжения Европы российским газом. «Турецкий поток», в отличие от всех других направлений поставок наших углеводородов в Европу, работает исправно, ритмично, без всяких сбоев. Я имею в виду не только поставки для потребителей в Турцию, но, хочу еще раз повторить, и для потребителей в Европе».

Благодарен Путин Эрдогану и за то, что, благодаря началу действия договора о поставках украинского зерна из черноморских портов этой страны, для Москвы параллельно решился вопрос об экспорте российского продовольствия и удобрений на мировые рынки. Ранее СМИ сообщали о готовности западных стран смягчать санкции в отношении российских удобрений и продовольствия, однако официальные решения обнародованы не были. Но, судя по словам Путина, это больше не является проблемой:

«При вашем непосредственном участии и при посредничестве Секретариата Организации Объединенных Наций решен вопрос, связанный с поставками украинского зерна из черноморских портов. Поставки уже пошли, и я вас хочу поблагодарить и за это, и за то, что одновременно было принято пакетное решение о бесперебойных поставках российского продовольствия и российских удобрений на мировые рынки. Потому что вопрос стоит для многих стран, особенно для развивающихся стран, которые стоят на пороге больших проблем со снабжением продовольствием, удобрениями, – для всех этих стран, конечно, очень важны такие решения, которые состоялись непосредственно при вашем прямом участии. Хочу вас за это поблагодарить».

Утром 5 августа, перед встречей Путина и Эрдогана, из украинских портов вышли три сухогруза с кукурузой. Согласно сообщению ООН, они направляются в Турцию, Великобританию и Ирландию. В порту Стамбула все три корабля досмотрит совместная инспекционная группа координационного центра. Первое судно с 26 тысячами тонн украинской кукурузы, вышедшее из Одессы еще 1 августа, благополучно прошло проверку и взяло курс на порт Триполи в Ливане.

Эрдогана многие считают одним из немногих верных союзников Путина. Турция не стала присоединяться к санкциям в ответ на вторжение России в Украину. Турецкий лидер неоднократно предлагал свои посреднические усилия. Последние российско-украинские переговоры прошли в Турции в конце марта. С тех пор делегации не встречались.

При этом, по мнению наблюдателей, встреча в Сочи важна не только для Путина, но и для самого Эрдогана. Учитывая, что главными потребителями российской и украинской пшеницы являются страны Ближнего Востока, такая помощь в поставках сельхозпродукции дает Турции и ее лидеру дополнительные очки влияния в мусульманском мире. А это для Эрдогана, хоть и прикрывающего свои интересы общей борьбой с терроризмом и другими проявлениями деструктивных сил, – один из самых важных результатов, ради которого он может проигнорировать, в том числе, и новые положения военно-стратегических доктрин как НАТО, так и России, в которых Североатлантический альянс и Москва обоюдно признаны главной угрозой:

«Верю, что мы откроем новую страницу в наших турецко-российских отношениях. Это касается и энергетики, это особенно касается «зернового коридора» через Черное море, по которому мы предприняли шаги… С точки зрения Турции, Россия, хочу отметить, играет особую роль на мировой арене. Я верю, что в этом плане нам необходимо уделить еще больше внимания, и считаю, что это облегчит ситуацию в регионе с борьбой с терроризмом. Наша солидарность в этом плане имеет большое значение. Касательно этого вопроса наши шаги, наши встречи – тоже верю – укрепят всю эту тенденцию, наши отношения. И наряду с этими вопросами сегодня мир устремил свои взгляды на Сочи: что в Сочи будут делать, чем они будут заниматься в Сочи, что они будут обсуждать? Наверное, мир пристально следит за нашей встречей, за Сочи. И вслед за нашей встречей, наверное, самый лучший ответ будет направлен этим кругам, этим лицам».

Отношения, о которых говорит Эрдоган, согласно информации американского издания The Washington Post, могут включать в себя помощь Турции в обходе Россией западных санкций. На это, как отмечает газета, указывает предложение Москвы, перехваченное украинской разведкой накануне встречи Путина и Эрдогана. Согласно этим данным, Анкаре предлагается разрешить Москве покупать доли в турецких нефтеперерабатывающих заводах, нефтяных терминалах и резервуарах. Это может помочь скрыть происхождение нефти и обойти санкции, в частности, частичное нефтяное эмбарго Евросоюза.

А вот заинтересованность Москвы в закупке турецких ударных беспилотников, к слову, подтвержденная самим Эрдоганом, скорее всего, дальше заинтересованности не уйдет. Турецкий лидер все это время довольно успешно пытался усидеть на нескольких стульях – сохранять отношения и с Россией, и с Украиной, и с Западом. А продажа условных «Байрактаров» Москве, по мнению аналитиков, почти гарантированно повлечет за собой крушение этой довольно нестабильной схемы. И Эрдоган вряд ли пойдет на такой шаг.

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