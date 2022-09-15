Агентство «Апсныпресс» пишет, что сотрудники Института экологии Академии наук Абхазии совместно с Научно-исследовательским центром по проблемам экологической безопасности и сохранения благоприятной окружающей среды Сибирского отделения РАН с 1 по 11 августа этого года провели исследования ряда инженерных сооружений на территории Абхазии.

Как рассказал агентству директор Института экологии Роман Дбар, среди них – плотина Галского водохранилища, которая является сложным гидрологическим сооружением. При этом использовались самые современные цифровые методы, в том числе, и электротомография, которая позволяет просматривать грунт до глубины в несколько десятков метров и обнаружить имеющиеся проблемы. Речь идет об образовании промывов, разрушении целостности тела плотины. Использовался и метод стоячих волн – пассивная сейсмика, которая позволяет регистрировать акустические шумы.

«Таким же образом мы провели исследование здания Абхазского государственного университета, которое стоит на склоне холма. Нами были исследованы Новоафонский монастырь и Сухумский маяк, которому уже больше 150 лет», – сообщил Роман Дбар.

Работы проводились и на Гумистинском мосту, который подвергался во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов значительному воздействию. Ученые прошли с датчиками по всей длине моста и выявили проблемы устойчивости двух опор.

Исследование старого здания Совмина на площади Свободы показало, что первые четыре этажа подлежат реконструкции, а этажи выше следует снести, так как они являются аварийными. Заключения специалистов носят предварительный характер.

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Экономист Лили Дбар на своей странице в Facebook пишет, что с грустью наблюдает невероятную, доселе невиданную активность власти: поездки по районам, собрания, встречи с общественностью, с героями и негероями.

«Президенты, премьеры, главы администраций – никто два месяца не сидит спокойно, все носятся по стране и решают поставленную задачу… Я думаю, что если бы все предыдущие власти, вместе взятые, так же активно, планомерно, настойчиво работали, то мы победили бы наркоманию, коррупцию, у нас была бы самая сильная армия, лучшая экономика, на дорогах царил идеальный порядок, города блистали бы чистотой и утопали в зелени, довольные пенсионеры отдыхали на лавочках идеально отремонтированной набережной и думали бы, куда им поехать в очередное путешествие на свою пенсию, бесплатные вузы и школы наперебой приглашали учеников и давали самое лучшее образование. Если бы власти (чиновники) работали так же настойчиво, но, видимо, такой цели не было. Одни разговоры. В истории героями остаются личности, которые создают государства, преумножают богатства своих территорий, добиваются известности и уважения своего народа в мировом пространстве. В истории останется Владислав Ардзинба».

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Блогер Дмитрий Максимович (Дмитрий Мушба) на своей странице в Facebook комментирует заявление министра иностранных дел Инала Ардзинба о некоторых актуальных вопросах:

«Кругом жучки, агенты, биолаборатории. А главное – оказывается, грузинские власти против продажи пицундской земли. Вопрос: если они «против», значит ли это, что мы должны быть «за»? И означает ли это, что все, кто выступает против подобного договора, являются агентами влияния? Потому что в таком случае тут неплохая компания собирается из представителей власти, оппозиции, ветеранов и героев войны. Но это ладно, среди противников договора достаточно людей, способных свою точку зрения обосновать. Думаю о другом, что молодым ребятам, организовавшим акцию в Сухуме, было очень обидно, что министр связал эту акцию с влиянием грузинских спецслужб. Уверен, что ребята выражали собственное бескорыстное мнение, основанное на патриотизме, во всяком случае, в той форме, в которой они его понимают. Молодости свойственны крайности, но ей также присущи бескорыстность и свободолюбие», – пишет Дмитрий Максимович.

Блогер уверен, что министр, будучи молодым человеком, не может об этом не знать.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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