В коалиции «Сильная Грузия» в очередной раз подтвердили свое решение участвовать в выборах в органы местного самоуправления. За этим заявлением последовал уход со своих постов нескольких человек, занимавших руководящие должности в партии. Некоторые из них подтвердили, что не согласны с решением руководства политического объединения участвовать в голосовании. К чему может привести этот разлад в рядах оппозиции? С таким вопросом Серго Брегвадзе обратился к пользователям социальных сетей.

Как вы считаете, к чему может привести разлад в оппозиции по вопросу участия или неучастия в выборах в органы местного самоуправления?

Ника: «Адекватной оппозиции у нас уже давно нет, а разлад, который происходит в никому не интересных партиях мало кого затронет. Поругаются, разойдутся, присоединятся к другим партиям, может создадут свои, но ничего из этого на жизни в Грузии никак не отразится. Еще до парламентских выборов была возможность объединиться и покончить с «Грузинской мечтой», но они выбрали личные амбиции, не смогли сработаться друг с другом. С того момента стало ясно, что существующая оппозиция никакой роли в Грузии играть больше не будет. Они сами избрали для себя этот путь, который их привел к заключению. Что нас ждет на фоне таких разладов? Наверное, мы станем новой Беларусью, благодаря оппозиции, на этом всё и закончится».

«Лело» практически распалось и этот распад продолжится

Мариам: «На сто лет назад откинули Грузию, мы опять попали под влияние России, а наша оппозиция снова не может чего-то поделить. «Грузинская мечта» — это сила, с которой не справиться в одиночку, а они всё не могут прийти к согласию. Например, все отказались от участия от выборов, а несколько человек, всё еще готовы играть в игру Иванишвили. Уже видно, к чему это может привести – «Лело» практически распалось и этот распад продолжится. Если не будет единства, то все крупные политические объединения расколются на маленькие, и им уже никогда не победить «Грузинскую мечту». Неужели непонятно, что единство – это единственный путь, а всё остальное – ложь и пыль в глаза».

Ираклий: «90% граждан Грузии вынесли решение, что стране не нужна такая сила как «Грузинская мечта», однако оппозиция у нас, как оказалось, ничем не лучше. В самые ответственные для государства моменты они не могут ни о чем договориться. Да, разлад очевиден, но к чему он может привести, этого я не знаю. Может случиться что угодно, например, распадутся партии и в стране останется только «Мечта» со своими сателлитами, тогда страну окончательно оградят от Европы и остального мира и откроют для России и Ирана. В общем ничего хорошего ждать не стоит. Сейчас часть оппозиции делает дело «Грузинской мечты», и ситуация станет намного хуже той, в которой мы находимся сегодня».

Давид: «Я не сторонник ни «Грузинской мечты», ни «Национального движения», и тем более «Лело». Я считаю, что сейчас существует другая сила, не относящаяся к «Мечте» или оппозиции – это народ, который выступает против узурпации власти. Я отношусь к последней силе и мне всё равно насколько расколется оппозиция. Они уже давно ничего из себя не представляют, больше года говорят об объединении и никак не могут прийти к решению. Пусть раскалываются, ничего в стране не изменится. Мне вообще непонятна функция сегодняшней оппозиции, всё что они сегодня делают – это помогают «Грузинской мечте» добиться её целей».

К чему это приведет? Уже привело - к полному политическому обнищанию оппозиции

Лена: «Иванишвили, фактически, сделал то, к чему и стремился, но на этот раз руками оппозиции. В 2024 году он говорил, что намерен уничтожить т.н. «коллективное Национальное движение». И вот как изменилась за это время ситуация – оппозиционеры оставили парламент полностью «Мечте», сами, чуть ли не празднуя, пошли в тюрьмы – это большая победа Иванишвили. Если бы они действительно любили свою родину, разве пошли бы на такой шаг? Пытаются организовывать какие-то акции и терпят крах, разве это политическая стратегия? И их разлад – это следствие отсутствия этой стратегии. К чему это приведет? Уже привело - к полному политическому обнищанию оппозиции, к тому, что сегодня в парламенте заседает одна партия».

Бачо: «Выбор грузинского народа заключался в том, чтобы оппозиция объединилась и так победила «Грузинскую мечту». Тот разлад, который мы сейчас наблюдаем в рядах оппонентов властей ни к чему хорошему не приведет. Я очень надеюсь, что им всё же удастся наладить друг с другом отношения и как-то выбрать единый путь. Если это не сделать, то «Мечта» окончательно победит и мы останемся в стране без защитников интересов народа. Я думаю, что всё это временные проблемы, оппозиция видит, что разлад сейчас им не на руку, иначе им придется отвечать перед народом и объяснять всё это людям».

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