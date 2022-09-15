Отставка Алана Тадтаева с поста председателя парламента – ни в коем случае ни капитуляция оппозиции. Очевидно, это рациональное решение, принятое совместно с Анатолием Бибиловым или даже в широком кругу единомышленников.

Экс-президенту и его «Единой Осетии» сейчас в принципе не интересно кресло спикера. В нем нет нужды, если за спикером не стоит устойчивое парламентское большинство, а его тоже нет: недавние фракции-попутчики переметнулись от бывшей распределяющей руки к действующей, что было вполне ожидаемо.

Конечно, будь Анатолий Ильич заинтересован в кресле спикера, то без боя не уступил бы. И Алан Татдаев не подал бы в отставку, и у Анатолия Бибилова хватило бы ресурсов и возможностей заинтересовать вчерашних политических попутчиков, но, повторюсь, никакого смысла защищать пост председателя или тратить средства на содержание балласта.

В этой истории многое объясняют итоги голосования. Из 33 парламентариев, присутствовавших на сессии, за кандидата президента Гаглоева Алана Алборова проголосовал 21 депутат, а за депутата «Единой Осетии» Ацамаза Бибилова – 12 депутатов.

О чем это говорит? О том, что за Анатолием Бибиловым более трети голосов. То есть без его фракции парламент не набирает кворум, она может блокировать законодательные инициативы руководства республики и т.п. Наверное, это оптимальная кондиция для парламентской оппозиции. И, конечно, довольно странно было бы «единоосам» устраивать демарши, критиковать власть, срывать сессии в парламенте, где спикер – лидер их фракции.

Можно предположить, именно поэтому «Единая Осетия» и выдвинула в председатели заведомо непроходную фигуру Ацамаза Бибилова. Трудно представить, что кто-то из инициаторов его выдвижения всерьез надеялся, что большинство проголосует за него.

Наверное, единственная интрига в истории про отставку – сохранится ли за Аланом Тадтаевым кресло председателя партии или он уступит его Анатолию Бибилову на следующем съезде «Единой Осетии». Местные наблюдатели утверждают, что его могут провести уже в октябре. Избрание лидером партии позволит Анатолию Ильичу лично присутствовать на сессиях, сохранять единство своих сторонников и задавать тон на заседаниях заксобрания.

Хотя Бибилов человек занятой, у него масса вкусных тем в ДНР и ЛНР, поэтому пока непонятно, получится ли совмещать бизнес там и политическую деятельность в республике, и есть ли вообще необходимость так нагружаться.

К другой части истории – к избранию Алана Гаглоева спикером парламента.

Как прокомментировал это один из местных аналитиков: «Если бы я был врагом Алана Гаглоева, я бы тоже проголосовал за Алборова», – указывая на то, что в команде президента этот игрок вызывает наибольшее раздражение у избирателей.

Кроме того, это решение некорректно по отношению к партнерам по оппозиционной коалиции. Наверное, коль уж президентом стал лидером партии «Ныхас», креслом спикера можно было бы поделиться с той же «Народной партией», тем более что ее фракция больше, чем у «Ныхас». Это бы выглядело достойно, как признание заслуг союзников в их общей победе на выборах, как демонстрация укрепления союза. А так «Ныхас» выставила себя как партия-загребала.

Понято, что это выбор самого Алана Юрьевича, и он имеет полное право на кресло спикера, потому что это он предложил свою парию «Ныхас» Алану Гаглоеву. По сути, предоставил ему политический ресурс, возможность возглавить парламентскую партию после того, как Гаглоеву не дали зарегистрировать свою партию «Аланский союз». Но все-таки местные наблюдатели считают это кадровое решение крайне неудачным и настаивают, что Алан Эдуардович обязан был его избежать.

Алан Алборов никогда не был политиком. Леонид Тибилов назначил его мэром Цхинвала по протекции тогдашних министра внутренних дел Ахсара Лавоева и руководителя Службы внешней разведки Сослана Гатикоева. Эти товарищи приняли самое деятельное участие, в том числе финансовое, в избирательной кампании Леонида Харитоновича и, вполне понятно, после его победы претендовали на какую-то часть должностей. Должность мера столицы была одной из них.

В 2013 году они решили создать партию власти, а кресло ее председателя предложили своему доверенному человеку – Алану Алборову. Сам он на выборы не пошел, остался в должности мэра. На выборах партия при поддержке админресурса набрала 7,3%, и три ее правителя прошли в законодательное собрание.

Перед парламентскими выборами 2019 года ситуация для Алана Алборова складывалась невеселая. Он уже не мэр. Тибилов больше не президент, «Ныхас» его больше не интересует, впрочем, как и Лавоева с Гатикоевым. Партия в народе непопулярна, шансы пройти в парламент во второй раз стремятся к нулю.

Вот тогда и случился союз, спасительный для всех его участников, – объединение партии Давида Санакоева «Новая Осетия» (Минюст намеревался, но не успел ее закрыть), незарегистрированного «Аланского союза» во главе с Аланом Гаглоевым и парламентской партии «Ныхас». Алборов с Санакоевым стали депутатами, а Гаглоев – председателем парламентской партии.

Но Алборов так и остался человеком непубличным. Он бизнесмен с темным прошлым, чиновник с коррупционным флером, но никак не политик. Но на посту спикера все-таки нужен человек публичный, с хорошей реакцией, способный владеть аудиторией, наконец, способный нравиться избирателю.

Есть в этой истории момент, на который нужно обратить внимание еще раз, – это результаты голосования. Из них следует, что против Алборова голосовали только «бибиловцы». Понятно, например, почему «за» проголосовала вчерашний партнер «Единой Осетии» – фракция «Единство народа». С ней договорились. Она не соратник, она «договорняк». Но по итогам голосования выходит, что кандидатуру поддержали и союзники Гаглоева по оппозиционной борьбе. Многие, с кем я сегодня обсуждал эту историю, до последнего не верили, что они поддержат кандидатуру, которая вредит имиджу их коалиции.

Но они почему-то не стали возражать… Это тревожный знак. Он может указывать на то, что коалиции больше нет. Каждый из них решил, что свое политическое будущее он теперь будет делать сам. Выходит, им не за чем спорить с Гаглоевым из-за его кадровых решений – это их больше не касается? И в этой ситуации, когда каждый за себя, никто не против, чтобы на парламентских выборах конкурирующую партию представлял кандидат, вызывающий раздражение избирателя.

Мнения, высказанные в рубриках «Позиция» и «Блоги», передают взгляды авторов и не обязательно отражают позицию редакции

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