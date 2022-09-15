Новым спикером парламента Южной Осетии стал бывший мэр Цхинвала Алан Алборов. Он представляет партию «Ныхас», лидер которой Алан Гаглоев недавно сменил Анатолия Бибилова на посту президента республики. Теперь уже бывший спикер Алан Тадтаев продолжит законотворческую работу в качестве рядового депутата от партии «Единая Осетия».

Две недели затишья и ожиданий проведения сессии парламента закончились сегодня переизбранием главы законотворческого органа. До начала заседания «Эхо Кавказа» пообщалось с депутатом Давидом Санакоевым, который сказал, что отставки Алана Тадтаева ждали давно:

«Я давно, долгое время ратовал за то, чтобы председатель был другой. Потому что с этим человеком связано то, что он наносил вред парламенту: работа, как подобает, не шла, он нарушал постоянно регламент, он прятал законопроекты, которые присылались в парламент, например, законопроект о государственной границе в 2019 году, проводил сессии без кворума. То есть допускал серьезные нарушения, и за эти нарушения надо отвечать. То есть человек, совершающий такие преступления, не должен находиться в должности председателя парламента».

В бытность спикером Тадтаеву, к примеру, не дали возможности вынести вотумы недоверия министрам внутренних дел и юстиции, а также генеральному прокурору после массового избиения заключенных в 2019 году. Уже после смерти Инала Джабиева спикера и его однопартийцев от «Единой Осетии» не раз упрекали в этом: по мнению части парламентариев, отреагировав на то нарушение прав заключенных, парламент предупредил бы резонансное дело о смерти от рук силовиков задержанного Джабиева. Не приняли при Тадтаеве и импичмент президента, и вотум недоверия правительству после того, как исполнительная власть отказалась предоставлять депутатам финансовый Акт проверки российского казначейства. Алан Тадтаев тогда отреагировал на этот запрос отказом: «Правильно говоришь, но до нас должны были ответить те, кто проел 47 миллиардов для Осетии… Что же вы тогда ничего не сделали?! … А сегодня вы хотите контролировать бюджет? До сегодняшнего дня не надо было контролировать бюджет?» Он никак не отреагировал и на обращения об избиении задержанного силовиками Геннадия Кулаева, который недавно умер, предположительно, от их последствий.

Его ответ на доклад депутатов о контрабанде сигарет с участием высокопоставленных югоосетинских чиновников тоже останется в истории Южной Осетии. Как председатель парламента и представитель правящей партии «Единая Осетия», Тадтаев тогда заявил: «С 2017-го с каждой пачки сигарет платятся акцизы, налоги и таможенные сборы. Вследствие этого бюджет республики ежегодно пополняется на 100-130 миллионов рублей. Кроме того, если бы завозимый в республику табак был контрафактным, я думаю, что Таможенная служба Российской Федерации ни в коем случае не пропустила бы эти грузы через свою границу на территорию Южной Осетии».

Не смогли парламентарии принять и закон об амнистии, рассмотрение которого откладывалось несколько раз. Все понимали, что правящая «Единая Осетия» просто не хочет освобождения из заключения экс-министра связи Георгия Кабисова.

Никаких сюрпризов сегодня никто не ожидал. В Цхинвале уже давно говорили о том, что Алан Тадтаев покидает кресло спикера парламента и оно достанется однопартийцу действующего президента Алану Алборову. Вице-спикер Петр Гассиев зачитал постановление о досрочном прекращении полномочий теперь уже бывшего спикера:

«Парламент РЮО постановляет. Первое: считать досрочным прекращение полномочий председателя парламента РЮО Тадтаева Алана Сергеевича согласно его заявлению. Второе: настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия».

До голосования Тадтаев обратился к депутатам с прощальной речью:

«Сегодня я принял решение снять с себя полномочия председателя законодательного органа власти. На протяжении последних лет мы наблюдаем много примеров недопонимания, противостояния, бойкотирования отдельными депутатами своих обязанностей и мало конструктива и работы на благо народа Южной Осетии. В течение нескольких лет я всячески пытался договориться с депутатами всех фракций, шел на уступки, лишь бы парламент начал нормально функционировать, но все тщетно. Я снимаю с себя полномочия председателя парламента в надежде, что депутаты начнут работать для народа, который их избрал».

На должность председателя парламента претендовали две кандидатуры. Это член «Единой Осетии» и глава парламентского комитета по обороне и безопасности Ацамаз Бибилов и депутат от партии «Ныхас» Алан Алборов, за которого проголосовало большинство депутатов. Обращаясь к парламентариям, Алборов пообещал плодотворную работу со всеми политическими силами:

«Хочу поблагодарить всех приглашенных и хочу заверить всех жителей республики и депутатский корпус: вне зависимости от фракций будем проводить работу совместно и сообща».

Согласно официальной биографии, Алан Алборов в разные годы работал в Таможенном управлении, возглавлял Ленингорский район и мэрию города Цхинвала.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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