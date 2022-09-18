Украинского ведущего не пустили в Грузию без объяснения причин

Украинский ведущий Роман Дрибной подтвердил, что его не впустили в Грузию в аэропорту Тбилиси, отказав с формулировкой «иные причины».

«Причину отказа во въезде не озвучили, на вопросы ответили, что имеют право не отвечать, а причину увижу на бумаге, которую мне вручат вместе с паспортом. Отправили обратно в Варшаву, уже там отдали паспорт. А в бумаге было написано, что отказано «по другим причинам», - сказал Дрибной агентству «Новости-Грузия».

Он летел в Грузию, чтобы принять участие в серии мероприятий в поддержку Украины, в том числе выставке-продаже работ монахини Сидонии, благотворительной акции в Цинанадали и двух конференциях.

Лидер оппозиционной партии «Стратегия Агмашенебели» Георгий Вашадзе сказал журналистам, что Дрибной летел в Тбилиси по специальному приглашению и имел подтверждающие документы. Отказ во въезде Вашадзе назвал «наглой и антиукраинской акцией» правящей партии.

Власти в Грузии не дали СМИ никаких разъяснений. Ранее Дрибной бывал в Грузии, и проблем на границе не возникало.